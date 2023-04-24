https://ria.ru/20230424/rogov-1867248058.html
ВСУ стянули в район Гуляйполя более 10 тысяч человек, сообщил Рогов
ВСУ стянули в район Гуляйполя более 10 тысяч человек, сообщил Рогов - РИА Новости, 24.04.2023
ВСУ стянули в район Гуляйполя более 10 тысяч человек, сообщил Рогов
Украинские войска сконцентрировали в районе города Гуляйполе в подконтрольной им части Запорожской области свыше 10 тысяч человек, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T05:04
2023-04-24T05:04
2023-04-24T05:10
специальная военная операция на украине
запорожская область
азовское море
киев
владимир рогов
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Украинские войска сконцентрировали в районе города Гуляйполе в подконтрольной им части Запорожской области свыше 10 тысяч человек, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.По мнению Рогова, именно этот участок может стать одним из главных мест анонсируемого Киевом контрнаступления наряду с попыткой форсирования Каховского водохранилища с целью штурма Энергодара."Целью возможного наступления украинских боевиков является выход к Азовскому морю, без боев за Запорожскую АЭС. Режим Зеленского полагает, что атомная станция достанется им по факту якобы их успешного наступления", - сказал Рогов.В то же время собеседник агентства выразил убеждение в том, что замысел Киева потерпит крах. "Все планы укронацистов можно охарактеризовать русской пословицей: "Дурак думкой богатеет", - отметил он.По словам Рогова, линия фронта в Запорожской области на сегодня стабильна, никакого продвижения украинских войск нет. "Все населенные пункты области, которые расположены вдоль линии боевого соприкосновения, живут и работают в штатном режиме. Ситуация находится под полным контролем наших военных и властей", - подчеркнул Рогов.Украинские власти неоднократно анонсировали контрнаступление ВСУ. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, оно может начаться весной или летом. Одним из направлений удара называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва тщательно отслеживает любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывает их при планировании спецоперации.
https://ria.ru/20230423/ukraina-1867206405.html
https://ria.ru/20230422/voennye-1867077665.html
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запорожская область, азовское море, киев, владимир рогов, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Азовское море, Киев, Владимир Рогов, Запорожская АЭС
ВСУ стянули в район Гуляйполя более 10 тысяч человек, сообщил Рогов
Рогов: ВСУ стянули в район Гуляйполя в Запорожской области более 10 тысяч человек и танки
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Украинские войска сконцентрировали в районе города Гуляйполе в подконтрольной им части Запорожской области свыше 10 тысяч человек, сообщил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
«
"На передовой в районе города Гуляйполе сконцентрировано свыше 10 тысяч украинских боевиков. Также сюда стягивается тяжелая военная техника, включая танки", - сказал он.
По мнению Рогова, именно этот участок может стать одним из главных мест анонсируемого Киевом контрнаступления наряду с попыткой форсирования Каховского водохранилища с целью штурма Энергодара.
"Целью возможного наступления украинских боевиков является выход к Азовскому морю
, без боев за Запорожскую АЭС
. Режим Зеленского полагает, что атомная станция достанется им по факту якобы их успешного наступления", - сказал Рогов.
В то же время собеседник агентства выразил убеждение в том, что замысел Киева потерпит крах. "Все планы укронацистов можно охарактеризовать русской пословицей: "Дурак думкой богатеет", - отметил он.
Готовятся колоссальные события: Зеленскому рассказали, что произошло с ВСУ
По словам Рогова, линия фронта в Запорожской области на сегодня стабильна, никакого продвижения украинских войск нет. "Все населенные пункты области, которые расположены вдоль линии боевого соприкосновения, живут и работают в штатном режиме. Ситуация находится под полным контролем наших военных и властей", - подчеркнул Рогов.
Украинские власти неоднократно анонсировали контрнаступление ВСУ
. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля
, оно может начаться весной или летом. Одним из направлений удара называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря.
Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
, Москва тщательно отслеживает любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывает их при планировании спецоперации.
В Запорожской области рассказали о массовых переходах ВСУ на сторону России