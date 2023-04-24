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SIPRI: мировые оборонные расходы достигли рекордной суммы за восемь лет - РИА Новости, 24.04.2023
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02:26 24.04.2023 (обновлено: 02:40 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/raskhody-1867244194.html
SIPRI: мировые оборонные расходы достигли рекордной суммы за восемь лет
SIPRI: мировые оборонные расходы достигли рекордной суммы за восемь лет - РИА Новости, 24.04.2023
SIPRI: мировые оборонные расходы достигли рекордной суммы за восемь лет
Мировые оборонные расходы в 2022 году достигли самой большой суммы за последние восемь лет, следует из данных исследования Стокгольмского международного... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T02:26
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евросоюз
россия
украина
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Мировые оборонные расходы в 2022 году достигли самой большой суммы за последние восемь лет, следует из данных исследования Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI). Как показывает статистика SIPRI, мировые военные расходы выросли на 3,7% в 2022 году и достигли рекордно высокого показателя в 2,224 триллиона долларов. При этом отмечается, что глобальные оборонные расходы увеличились на 19% по сравнению с периодом с 2013 по 2022 гг. и ежегодно растут с 2015 года. Мировыми лидерами по военным затратам стали США, Китай, Россия, Индия и Саудовская Аравия. На эти страны пришлось порядка 63% от мирового объема затрат в сфере ВПК. Согласно исследованию, значительный рост оборонных затрат связан в первую очередь с конфликтом на Украине. При этом помощь Европы Киеву, а также возросшие расходы РФ заставили ряд государств также пересмотреть свои военные бюджеты. Соответствующие расходы США увеличились на 0,7%, достигнув бюджета размером в 877 миллиардов долларов. При этом общий объем военной помощи Вашингтона Киеву составил 19,9 миллиардов долларов. Китай же продолжает в течение 28 лет постепенно увеличивать свой оборонный бюджет, что также является рекордным показателем. Его бюджет, согласно отчету, составляет 292 миллиарда доллара. Военные расходы РФ, как подсчитали эксперты, выросли на 9,2%, достигнув 86,4 миллиарда долларов (в то же время в отчете есть оговорка, что данные по России могут быть неточными в силу малого количества официальной информации от российских властей). В то же время военные расходы Украины выросли на 640% - это самый высокий показатель роста в отдельной стране с 1949 года. Оборонный бюджет Украины в новом исследовании составил 44 миллиарда доллара. В исследовании при этом не отмечается помощь Киеву со стороны других стран. Военные расходы стран Европы за 2022 год увеличились на 13%, достигнув отметки в 480 миллиардов долларов, таким образом обозначив самый высокий рост за последние 30 лет. Значимое влияние на достижение рекордных показателей в регионе было оказано увеличением расходов рядом европейских стран, в особенности Россией и Украиной. Согласно данным отчета, среди стран ЕС больше всех увеличили затраты на военные нужды Финляндия (36%), Литва (27%), Швеция (12%) и Польша (11%).
https://ria.ru/20230403/oborona-1862760990.html
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евросоюз, россия, украина, киев
Евросоюз, Россия, Украина, Киев
SIPRI: мировые оборонные расходы достигли рекордной суммы за восемь лет

SIPRI: мировые оборонные расходы в 2022 году стали самыми высокими за последние восемь лет

© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканские военные готовят танки Абрамс к разгрузке на железнодорожной станции в Литве
Американские военные готовят танки Абрамс к разгрузке на железнодорожной станции в Литве - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Американские военные готовят танки Абрамс к разгрузке на железнодорожной станции в Литве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Мировые оборонные расходы в 2022 году достигли самой большой суммы за последние восемь лет, следует из данных исследования Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).
Как показывает статистика SIPRI, мировые военные расходы выросли на 3,7% в 2022 году и достигли рекордно высокого показателя в 2,224 триллиона долларов. При этом отмечается, что глобальные оборонные расходы увеличились на 19% по сравнению с периодом с 2013 по 2022 гг. и ежегодно растут с 2015 года.
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Мировыми лидерами по военным затратам стали США, Китай, Россия, Индия и Саудовская Аравия. На эти страны пришлось порядка 63% от мирового объема затрат в сфере ВПК. Согласно исследованию, значительный рост оборонных затрат связан в первую очередь с конфликтом на Украине. При этом помощь Европы Киеву, а также возросшие расходы РФ заставили ряд государств также пересмотреть свои военные бюджеты. Соответствующие расходы США увеличились на 0,7%, достигнув бюджета размером в 877 миллиардов долларов. При этом общий объем военной помощи Вашингтона Киеву составил 19,9 миллиардов долларов. Китай же продолжает в течение 28 лет постепенно увеличивать свой оборонный бюджет, что также является рекордным показателем. Его бюджет, согласно отчету, составляет 292 миллиарда доллара.
Военные расходы РФ, как подсчитали эксперты, выросли на 9,2%, достигнув 86,4 миллиарда долларов (в то же время в отчете есть оговорка, что данные по России могут быть неточными в силу малого количества официальной информации от российских властей). В то же время военные расходы Украины выросли на 640% - это самый высокий показатель роста в отдельной стране с 1949 года. Оборонный бюджет Украины в новом исследовании составил 44 миллиарда доллара. В исследовании при этом не отмечается помощь Киеву со стороны других стран.
Военные расходы стран Европы за 2022 год увеличились на 13%, достигнув отметки в 480 миллиардов долларов, таким образом обозначив самый высокий рост за последние 30 лет. Значимое влияние на достижение рекордных показателей в регионе было оказано увеличением расходов рядом европейских стран, в особенности Россией и Украиной. Согласно данным отчета, среди стран ЕС больше всех увеличили затраты на военные нужды Финляндия (36%), Литва (27%), Швеция (12%) и Польша (11%).
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