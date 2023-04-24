https://ria.ru/20230424/ranenyy-1867432252.html

При обстреле Донецка украинскими войсками пострадал мужчина

При обстреле Донецка украинскими войсками пострадал мужчина - РИА Новости, 24.04.2023

При обстреле Донецка украинскими войсками пострадал мужчина

Мирный житель получил ранение в результате обстрела украинскими войсками Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T18:53

2023-04-24T18:53

2023-04-24T18:53

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

сцкк

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате обстрела украинскими войсками Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР... поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Петровский район)... ранен мужчина 1950 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.

https://ria.ru/20230419/kniga-1866212141.html

донецк

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины