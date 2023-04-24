https://ria.ru/20230424/ranenyy-1867432252.html
При обстреле Донецка украинскими войсками пострадал мужчина
При обстреле Донецка украинскими войсками пострадал мужчина - РИА Новости, 24.04.2023
При обстреле Донецка украинскими войсками пострадал мужчина
Мирный житель получил ранение в результате обстрела украинскими войсками Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T18:53
2023-04-24T18:53
2023-04-24T18:53
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате обстрела украинскими войсками Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР... поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Петровский район)... ранен мужчина 1950 года рождения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
https://ria.ru/20230419/kniga-1866212141.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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При обстреле Донецка украинскими войсками пострадал мужчина
Представительство ДНР в СЦКК: при обстреле Донецка пострадал мужчина 1950 года рождения