https://ria.ru/20230424/putin-1867441583.html

Песков ответил на вопрос о том, каких знаний не хватает Путину

Песков ответил на вопрос о том, каких знаний не хватает Путину - РИА Новости, 24.04.2023

Песков ответил на вопрос о том, каких знаний не хватает Путину

Президент РФ Владимир Путин обладает феноменальной возможностью овладевать новыми знаниями, в сфере, где он не обладает экспертными знаниями, президент очень... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T19:36

2023-04-24T19:36

2023-04-24T19:36

россия

владимир путин

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обладает феноменальной возможностью овладевать новыми знаниями, в сфере, где он не обладает экспертными знаниями, президент очень быстро это компенсирует, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, каких знаний не хватает Путину. "А вы знаете, нельзя обладать всеми знаниями, но у него (президента - ред.) феноменальная способность овладевать знаниями, и в сфере, где он не обладает экспертными знаниями, он очень быстро это компенсирует", - сказал Песков.

https://ria.ru/20230424/putin-1867427656.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, дмитрий песков, общество