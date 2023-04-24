https://ria.ru/20230424/putin-1867441583.html
Песков ответил на вопрос о том, каких знаний не хватает Путину
Песков ответил на вопрос о том, каких знаний не хватает Путину - РИА Новости, 24.04.2023
Песков ответил на вопрос о том, каких знаний не хватает Путину
Президент РФ Владимир Путин обладает феноменальной возможностью овладевать новыми знаниями, в сфере, где он не обладает экспертными знаниями, президент очень... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T19:36
2023-04-24T19:36
2023-04-24T19:36
россия
владимир путин
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обладает феноменальной возможностью овладевать новыми знаниями, в сфере, где он не обладает экспертными знаниями, президент очень быстро это компенсирует, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, каких знаний не хватает Путину. "А вы знаете, нельзя обладать всеми знаниями, но у него (президента - ред.) феноменальная способность овладевать знаниями, и в сфере, где он не обладает экспертными знаниями, он очень быстро это компенсирует", - сказал Песков.
https://ria.ru/20230424/putin-1867427656.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, дмитрий песков, общество
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Общество
Песков ответил на вопрос о том, каких знаний не хватает Путину
Песков: Путин обладает феноменальной возможностью овладевать новыми знаниями