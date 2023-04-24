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Песков рассказал о фантастической работоспособности Путина - РИА Новости, 24.04.2023
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18:37 24.04.2023 (обновлено: 19:42 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/putin-1867427656.html
Песков рассказал о фантастической работоспособности Путина
Песков рассказал о фантастической работоспособности Путина - РИА Новости, 24.04.2023
Песков рассказал о фантастической работоспособности Путина
Владимир Путин может работать сутками напролет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T18:37
2023-04-24T19:42
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Владимир Путин может работать сутками напролет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Глава государства обладает феноменальной возможностью овладевать новой информацией: в сфере, где он не обладает экспертными знаниями, президент очень быстро это компенсирует, подчеркнул представитель Кремля. При этом заявления про его двойников — это вранье."Вы видите, какой у нас президент. Он, собственно, как был, так и есть мегаактивный. С трудом за ним поспеваем — те, кто работают с ним рядом. Его энергетике можно только позавидовать. Его здоровье можно, дай бог, пожелать самому себе. Ни в каких бункерах он, конечно, не сидел. Это тоже вранье", — пояснил Песков.Сейчас люди живут в мире, когда информация распространяется очень быстро, если вовремя не дать комментарий по поводу того, что происходит "с твоим начальником, президентом", то "этот комментарий могут сделать другие", отметил он.Песков добавил, что там правительство в режиме живого времени "видит все, что происходит в стране".
https://ria.ru/20230424/feyki-1867428325.html
https://ria.ru/20230424/peskov-1867421883.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков рассказал о фантастической работоспособности Путина

Пресс-секретарь президента Песков рассказал, что Путин может работать сутками напролет

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Владимир Путин может работать сутками напролет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«

"Если вы, например, работаете под началом Путина — у него какая-то фантастическая работоспособность. И поэтому если вы не можете поспевать за ним, то вы не можете с ним работать", — рассказал он на марафоне "Знание. Первые".

Глава государства обладает феноменальной возможностью овладевать новой информацией: в сфере, где он не обладает экспертными знаниями, президент очень быстро это компенсирует, подчеркнул представитель Кремля. При этом заявления про его двойников — это вранье.
"Вы видите, какой у нас президент. Он, собственно, как был, так и есть мегаактивный. С трудом за ним поспеваем — те, кто работают с ним рядом. Его энергетике можно только позавидовать. Его здоровье можно, дай бог, пожелать самому себе. Ни в каких бункерах он, конечно, не сидел. Это тоже вранье", — пояснил Песков.
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Сейчас люди живут в мире, когда информация распространяется очень быстро, если вовремя не дать комментарий по поводу того, что происходит "с твоим начальником, президентом", то "этот комментарий могут сделать другие", отметил он.
«

"Так называется, кстати, "бункер" — это координационно-аналитический центр правительства, Белого дома. Это феноменальное высокотехнологическое пространство", — уточнил пресс-секретарь главы государства.

Песков добавил, что там правительство в режиме живого времени "видит все, что происходит в стране".
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