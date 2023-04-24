https://ria.ru/20230424/putin-1867427656.html

Песков рассказал о фантастической работоспособности Путина

Песков рассказал о фантастической работоспособности Путина - РИА Новости, 24.04.2023

Песков рассказал о фантастической работоспособности Путина

Владимир Путин может работать сутками напролет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T18:37

2023-04-24T18:37

2023-04-24T19:42

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Владимир Путин может работать сутками напролет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Глава государства обладает феноменальной возможностью овладевать новой информацией: в сфере, где он не обладает экспертными знаниями, президент очень быстро это компенсирует, подчеркнул представитель Кремля. При этом заявления про его двойников — это вранье."Вы видите, какой у нас президент. Он, собственно, как был, так и есть мегаактивный. С трудом за ним поспеваем — те, кто работают с ним рядом. Его энергетике можно только позавидовать. Его здоровье можно, дай бог, пожелать самому себе. Ни в каких бункерах он, конечно, не сидел. Это тоже вранье", — пояснил Песков.Сейчас люди живут в мире, когда информация распространяется очень быстро, если вовремя не дать комментарий по поводу того, что происходит "с твоим начальником, президентом", то "этот комментарий могут сделать другие", отметил он.Песков добавил, что там правительство в режиме живого времени "видит все, что происходит в стране".

https://ria.ru/20230424/feyki-1867428325.html

https://ria.ru/20230424/peskov-1867421883.html

россия

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Кирилл Волков

россия, дмитрий песков, владимир путин