https://ria.ru/20230424/putin-1867421269.html
Песков назвал враньем заявления о двойниках Путина и бункерах
Песков назвал враньем заявления о двойниках Путина и бункерах - РИА Новости, 24.04.2023
Песков назвал враньем заявления о двойниках Путина и бункерах
Заявления про двойников президента РФ Владимира Путина - это вранье, президент был и есть активный, "ни в каких бункерах" не сидел, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T18:10
2023-04-24T18:10
2023-04-24T20:47
владимир путин
россия
дмитрий песков
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854518493_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_1a098255b69634f2713e1a7d07d9b1a5.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Заявления про двойников президента РФ Владимира Путина - это вранье, президент был и есть активный, "ни в каких бункерах" не сидел, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Слышали, что у Путина очень много двойников, которые работают вместо него, в то время, когда он сидит в бункере. Ещё одно вранье. Вы видите, какой у нас президент. Он, собственно, он как был, так и есть мегаактивный. С трудом за ним поспеваем, те, кто работает с ним рядом. Его энергетике можно только позавидовать. Его здоровье можно, дай бог, пожелать самому себе. Ни в каких бункерах, он, конечно, не сидел. Это тоже вранье", - сказал Песков на просветительском марафоне "Знание.Первые".Он добавил, что сейчас люди живут в мире, когда информация распространяется очень быстро. И если, по его словам, вовремя не дать комментарий по поводу того, что происходит "с твоим начальником, президентом", то "этот комментарий могут сделать другие"."Так называется, кстати, бункер - это координационно-аналитический центр правительства, Белого дома. Это феноменальное высокотехнологическое пространство, где правительство в режиме живого времени видит всё, что происходит в нашей стране", - заключил пресс-секретарь главы государства.
https://ria.ru/20230420/putin-1866575471.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854518493_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_18953c3fe2e2abe58e6436eff40109d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, дмитрий песков, политика
Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков, Политика
Песков назвал враньем заявления о двойниках Путина и бункерах
Песков заявил, что Путин был и остается активным и никогда не сидел ни в каких бункерах
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Заявления про двойников президента РФ Владимира Путина - это вранье, президент был и есть активный, "ни в каких бункерах" не сидел, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Слышали, что у Путина очень много двойников, которые работают вместо него, в то время, когда он сидит в бункере. Ещё одно вранье. Вы видите, какой у нас президент. Он, собственно, он как был, так и есть мегаактивный. С трудом за ним поспеваем, те, кто работает с ним рядом. Его энергетике можно только позавидовать. Его здоровье можно, дай бог, пожелать самому себе. Ни в каких бункерах, он, конечно, не сидел. Это тоже вранье", - сказал Песков на просветительском марафоне "Знание.Первые".
Он добавил, что сейчас люди живут в мире, когда информация распространяется очень быстро. И если, по его словам, вовремя не дать комментарий по поводу того, что происходит "с твоим начальником, президентом", то "этот комментарий могут сделать другие".
"Так называется, кстати, бункер - это координационно-аналитический центр правительства, Белого дома. Это феноменальное высокотехнологическое пространство, где правительство в режиме живого времени видит всё, что происходит в нашей стране", - заключил пресс-секретарь главы государства.
В Кремле ответили на заявления о якобы двойнике Путина в зоне спецоперации