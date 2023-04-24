https://ria.ru/20230424/putin-1867421269.html

Песков назвал враньем заявления о двойниках Путина и бункерах

Песков назвал враньем заявления о двойниках Путина и бункерах - РИА Новости, 24.04.2023

Песков назвал враньем заявления о двойниках Путина и бункерах

Заявления про двойников президента РФ Владимира Путина - это вранье, президент был и есть активный, "ни в каких бункерах" не сидел, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T18:10

2023-04-24T18:10

2023-04-24T20:47

владимир путин

россия

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Заявления про двойников президента РФ Владимира Путина - это вранье, президент был и есть активный, "ни в каких бункерах" не сидел, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Слышали, что у Путина очень много двойников, которые работают вместо него, в то время, когда он сидит в бункере. Ещё одно вранье. Вы видите, какой у нас президент. Он, собственно, он как был, так и есть мегаактивный. С трудом за ним поспеваем, те, кто работает с ним рядом. Его энергетике можно только позавидовать. Его здоровье можно, дай бог, пожелать самому себе. Ни в каких бункерах, он, конечно, не сидел. Это тоже вранье", - сказал Песков на просветительском марафоне "Знание.Первые".Он добавил, что сейчас люди живут в мире, когда информация распространяется очень быстро. И если, по его словам, вовремя не дать комментарий по поводу того, что происходит "с твоим начальником, президентом", то "этот комментарий могут сделать другие"."Так называется, кстати, бункер - это координационно-аналитический центр правительства, Белого дома. Это феноменальное высокотехнологическое пространство, где правительство в режиме живого времени видит всё, что происходит в нашей стране", - заключил пресс-секретарь главы государства.

https://ria.ru/20230420/putin-1866575471.html

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Кирилл Волков

владимир путин, россия, дмитрий песков, политика