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Александр Пушной вернется на ТВ с новой викториной
Александр Пушной вернется на ТВ с новой викториной - РИА Новости, 24.04.2023
Александр Пушной вернется на ТВ с новой викториной
Экс-ведущий программы "Галилео" Александр Пушной вернется на СТС с новой викториной "Обратный отсчет", сообщает пресс-служба телеканала. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T13:00
2023-04-24T13:00
2023-04-24T13:00
шоубиз
валерия (алла перфилова)
глюкоза (наталья ионова)
тимур родригез
стс (телеканал)
игра
викторина
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Экс-ведущий программы "Галилео" Александр Пушной вернется на СТС с новой викториной "Обратный отсчет", сообщает пресс-служба телеканала.По правилам проекта, игроков ждут интеллектуальные задачи. Если они не успеют ответить на вопрос за определенное время или ошибутся, счетчик спишет у них крупную сумму. Участниками телеигры станут певицы Валерия и Глюкоза, блогеры Эльдар Джарахов и Дмитрий Масленников, ведущие Тимур Родригез и Регина Тодоренко, актеры Янина Студилина и Камиль Ларин и многие другие. Премьера викторины состоится 10 мая в 20.00 на СТС.
https://ria.ru/20230422/rossiya-1866970595.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерия (алла перфилова), глюкоза (наталья ионова), тимур родригез, стс (телеканал), игра, викторина
Шоубиз, Валерия (Алла Перфилова), Глюкоза (Наталья Ионова), Тимур Родригез, СТС (телеканал), игра, викторина
Александр Пушной вернется на ТВ с новой викториной
Шоумен Александр Пушной вернется на телеканал СТС с новой викториной
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Экс-ведущий программы "Галилео" Александр Пушной вернется на СТС с новой викториной "Обратный отсчет", сообщает пресс-служба телеканала.
«
"Александр Пушной вернется на канал СТС с викториной "Обратный отсчет", в которой звездным парам предстоит сохранить три миллиона рублей за ограниченное время", – говорится в сообщении.
По правилам проекта, игроков ждут интеллектуальные задачи. Если они не успеют ответить на вопрос за определенное время или ошибутся, счетчик спишет у них крупную сумму.
«
"В случае неверного ответа игроки также теряют крупную сумму. В финале звезды играют друг против друга, а победитель забирает все деньги, которые удалось сохранить", – отмечается в сообщении.
Участниками телеигры станут певицы Валерия и Глюкоза, блогеры Эльдар Джарахов и Дмитрий Масленников, ведущие Тимур Родригез и Регина Тодоренко, актеры Янина Студилина и Камиль Ларин и многие другие.
Премьера викторины состоится 10 мая в 20.00 на СТС.
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