https://ria.ru/20230424/pushnoy-1867303891.html

Александр Пушной вернется на ТВ с новой викториной

Александр Пушной вернется на ТВ с новой викториной - РИА Новости, 24.04.2023

Александр Пушной вернется на ТВ с новой викториной

Экс-ведущий программы "Галилео" Александр Пушной вернется на СТС с новой викториной "Обратный отсчет", сообщает пресс-служба телеканала. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T13:00

2023-04-24T13:00

2023-04-24T13:00

шоубиз

валерия (алла перфилова)

глюкоза (наталья ионова)

тимур родригез

стс (телеканал)

игра

викторина

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Экс-ведущий программы "Галилео" Александр Пушной вернется на СТС с новой викториной "Обратный отсчет", сообщает пресс-служба телеканала.По правилам проекта, игроков ждут интеллектуальные задачи. Если они не успеют ответить на вопрос за определенное время или ошибутся, счетчик спишет у них крупную сумму. Участниками телеигры станут певицы Валерия и Глюкоза, блогеры Эльдар Джарахов и Дмитрий Масленников, ведущие Тимур Родригез и Регина Тодоренко, актеры Янина Студилина и Камиль Ларин и многие другие. Премьера викторины состоится 10 мая в 20.00 на СТС.

https://ria.ru/20230422/rossiya-1866970595.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

валерия (алла перфилова), глюкоза (наталья ионова), тимур родригез, стс (телеканал), игра, викторина