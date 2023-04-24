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Александр Пушной вернется на ТВ с новой викториной - РИА Новости, 24.04.2023
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Шоубиз
 
13:00 24.04.2023
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Александр Пушной вернется на ТВ с новой викториной
Александр Пушной вернется на ТВ с новой викториной - РИА Новости, 24.04.2023
Александр Пушной вернется на ТВ с новой викториной
Экс-ведущий программы "Галилео" Александр Пушной вернется на СТС с новой викториной "Обратный отсчет", сообщает пресс-служба телеканала. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T13:00
2023-04-24T13:00
шоубиз
валерия (алла перфилова)
глюкоза (наталья ионова)
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стс (телеканал)
игра
викторина
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Экс-ведущий программы "Галилео" Александр Пушной вернется на СТС с новой викториной "Обратный отсчет", сообщает пресс-служба телеканала.По правилам проекта, игроков ждут интеллектуальные задачи. Если они не успеют ответить на вопрос за определенное время или ошибутся, счетчик спишет у них крупную сумму. Участниками телеигры станут певицы Валерия и Глюкоза, блогеры Эльдар Джарахов и Дмитрий Масленников, ведущие Тимур Родригез и Регина Тодоренко, актеры Янина Студилина и Камиль Ларин и многие другие. Премьера викторины состоится 10 мая в 20.00 на СТС.
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Александра Липатова
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валерия (алла перфилова), глюкоза (наталья ионова), тимур родригез, стс (телеканал), игра, викторина
Шоубиз, Валерия (Алла Перфилова), Глюкоза (Наталья Ионова), Тимур Родригез, СТС (телеканал), игра, викторина
Александр Пушной вернется на ТВ с новой викториной

Шоумен Александр Пушной вернется на телеканал СТС с новой викториной

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала СТСАлександр Пушной станет ведущим нового шоу СТС "Купите это немедленно"
Александр Пушной станет ведущим нового шоу СТС Купите это немедленно
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала СТС
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Экс-ведущий программы "Галилео" Александр Пушной вернется на СТС с новой викториной "Обратный отсчет", сообщает пресс-служба телеканала.
«

"Александр Пушной вернется на канал СТС с викториной "Обратный отсчет", в которой звездным парам предстоит сохранить три миллиона рублей за ограниченное время", – говорится в сообщении.

По правилам проекта, игроков ждут интеллектуальные задачи. Если они не успеют ответить на вопрос за определенное время или ошибутся, счетчик спишет у них крупную сумму.
«

"В случае неверного ответа игроки также теряют крупную сумму. В финале звезды играют друг против друга, а победитель забирает все деньги, которые удалось сохранить", – отмечается в сообщении.

Участниками телеигры станут певицы Валерия и Глюкоза, блогеры Эльдар Джарахов и Дмитрий Масленников, ведущие Тимур Родригез и Регина Тодоренко, актеры Янина Студилина и Камиль Ларин и многие другие.
Премьера викторины состоится 10 мая в 20.00 на СТС.
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ШоубизВалерия (Алла Перфилова)Глюкоза (Наталья Ионова)Тимур РодригезСТС (телеканал)игравикторина
 
 
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