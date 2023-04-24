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Программа долгосрочных сбережений может заработать в России с 1 января - РИА Новости, 24.04.2023
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14:02 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/programma-1867342972.html
Программа долгосрочных сбережений может заработать в России с 1 января
Программа долгосрочных сбережений может заработать в России с 1 января - РИА Новости, 24.04.2023
Программа долгосрочных сбережений может заработать в России с 1 января
Банк России ожидает, что программа долгосрочных сбережений для граждан, куда они смогут направить в том числе пенсионные накопления, может заработать с 1 января РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T14:02
2023-04-24T14:02
центральный банк рф (цб рф)
экономика
россия
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Банк России ожидает, что программа долгосрочных сбережений для граждан, куда они смогут направить в том числе пенсионные накопления, может заработать с 1 января 2024 года, рассказали РИА Новости в пресс-службе регулятора. "Программа долгосрочных сбережений (ПДС) – это сберегательный продукт, который позволит получать гражданам дополнительный доход в будущем или создать "подушку безопасности" в случае наступления особых жизненных ситуаций. Участие в программе добровольное. Долгосрочные сбережения формируются гражданином самостоятельно за счет добровольных взносов, также он может перевести в программу свои ранее сформированные пенсионные накопления... Предполагается, что программа заработает с 1 января 2024 года", - сказали в ЦБ. Кроме того, предусматривается государственное софинансирование: оно может составить до 36 тысяч рублей в год в течение трех лет при вступлении гражданина в программу в первые три года действия программы. Формирование долгосрочных сбережений также может осуществляться за счет взносов работодателей, поясняют в ЦБ. "Использовать накопленные средства можно на дополнительные периодические выплаты по истечении 15 лет действия договора или при достижении возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины), а также на оплату дорогостоящего лечения или образование детей. Участнику программы полагается налоговый вычет – до 52 тысяч рублей ежегодно при уплате взносов гражданином в программу до 400 тысяч рублей", - также отметили в Банке России. "Внесенные средства граждан будут застрахованы на сумму 2,8 миллиона рублей, что в два раза больше, чем по банковским вкладам. Сформированные средства граждан по программе наследуются в полном объеме за вычетом выплаченных средств (за исключением случая, если участнику программы назначена пожизненная периодическая выплата). Участники программы в особых жизненных ситуациях (медицинские цели или оплата высшего образования ребенка) могут получить до 100% сформированных средств с учетом инвестиционного дохода", - добавили в ЦБ. Как отметили в Банке России, по сравнению с программой, существующие индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) ориентированы скорее на среднесрочные инвестиции, тогда как ПДС – это вложения на более длинном горизонте. А негосударственные пенсионные фонды (НПФ) как операторы программы будут разрабатывать маркетинговые программы, но после того как будет принято соответствующее законодательство, заключили в ЦБ.
https://ria.ru/20230330/sberezheniya-1861726450.html
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центральный банк рф (цб рф), экономика, россия
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, Россия
Программа долгосрочных сбережений может заработать в России с 1 января

Центробанк ожидает, что программа долгосрочных сбережений заработает в России с 1 января

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Банка России
Здание Банка России - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Банка России. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Банк России ожидает, что программа долгосрочных сбережений для граждан, куда они смогут направить в том числе пенсионные накопления, может заработать с 1 января 2024 года, рассказали РИА Новости в пресс-службе регулятора.
"Программа долгосрочных сбережений (ПДС) – это сберегательный продукт, который позволит получать гражданам дополнительный доход в будущем или создать "подушку безопасности" в случае наступления особых жизненных ситуаций. Участие в программе добровольное. Долгосрочные сбережения формируются гражданином самостоятельно за счет добровольных взносов, также он может перевести в программу свои ранее сформированные пенсионные накопления... Предполагается, что программа заработает с 1 января 2024 года", - сказали в ЦБ.
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Кроме того, предусматривается государственное софинансирование: оно может составить до 36 тысяч рублей в год в течение трех лет при вступлении гражданина в программу в первые три года действия программы. Формирование долгосрочных сбережений также может осуществляться за счет взносов работодателей, поясняют в ЦБ.
"Использовать накопленные средства можно на дополнительные периодические выплаты по истечении 15 лет действия договора или при достижении возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины), а также на оплату дорогостоящего лечения или образование детей. Участнику программы полагается налоговый вычет – до 52 тысяч рублей ежегодно при уплате взносов гражданином в программу до 400 тысяч рублей", - также отметили в Банке России.
"Внесенные средства граждан будут застрахованы на сумму 2,8 миллиона рублей, что в два раза больше, чем по банковским вкладам. Сформированные средства граждан по программе наследуются в полном объеме за вычетом выплаченных средств (за исключением случая, если участнику программы назначена пожизненная периодическая выплата). Участники программы в особых жизненных ситуациях (медицинские цели или оплата высшего образования ребенка) могут получить до 100% сформированных средств с учетом инвестиционного дохода", - добавили в ЦБ.
Как отметили в Банке России, по сравнению с программой, существующие индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) ориентированы скорее на среднесрочные инвестиции, тогда как ПДС – это вложения на более длинном горизонте. А негосударственные пенсионные фонды (НПФ) как операторы программы будут разрабатывать маркетинговые программы, но после того как будет принято соответствующее законодательство, заключили в ЦБ.
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