https://ria.ru/20230424/programma-1867342972.html

Программа долгосрочных сбережений может заработать в России с 1 января

Программа долгосрочных сбережений может заработать в России с 1 января - РИА Новости, 24.04.2023

Программа долгосрочных сбережений может заработать в России с 1 января

Банк России ожидает, что программа долгосрочных сбережений для граждан, куда они смогут направить в том числе пенсионные накопления, может заработать с 1 января РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T14:02

2023-04-24T14:02

2023-04-24T14:02

центральный банк рф (цб рф)

экономика

россия

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Банк России ожидает, что программа долгосрочных сбережений для граждан, куда они смогут направить в том числе пенсионные накопления, может заработать с 1 января 2024 года, рассказали РИА Новости в пресс-службе регулятора. "Программа долгосрочных сбережений (ПДС) – это сберегательный продукт, который позволит получать гражданам дополнительный доход в будущем или создать "подушку безопасности" в случае наступления особых жизненных ситуаций. Участие в программе добровольное. Долгосрочные сбережения формируются гражданином самостоятельно за счет добровольных взносов, также он может перевести в программу свои ранее сформированные пенсионные накопления... Предполагается, что программа заработает с 1 января 2024 года", - сказали в ЦБ. Кроме того, предусматривается государственное софинансирование: оно может составить до 36 тысяч рублей в год в течение трех лет при вступлении гражданина в программу в первые три года действия программы. Формирование долгосрочных сбережений также может осуществляться за счет взносов работодателей, поясняют в ЦБ. "Использовать накопленные средства можно на дополнительные периодические выплаты по истечении 15 лет действия договора или при достижении возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины), а также на оплату дорогостоящего лечения или образование детей. Участнику программы полагается налоговый вычет – до 52 тысяч рублей ежегодно при уплате взносов гражданином в программу до 400 тысяч рублей", - также отметили в Банке России. "Внесенные средства граждан будут застрахованы на сумму 2,8 миллиона рублей, что в два раза больше, чем по банковским вкладам. Сформированные средства граждан по программе наследуются в полном объеме за вычетом выплаченных средств (за исключением случая, если участнику программы назначена пожизненная периодическая выплата). Участники программы в особых жизненных ситуациях (медицинские цели или оплата высшего образования ребенка) могут получить до 100% сформированных средств с учетом инвестиционного дохода", - добавили в ЦБ. Как отметили в Банке России, по сравнению с программой, существующие индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) ориентированы скорее на среднесрочные инвестиции, тогда как ПДС – это вложения на более длинном горизонте. А негосударственные пенсионные фонды (НПФ) как операторы программы будут разрабатывать маркетинговые программы, но после того как будет принято соответствующее законодательство, заключили в ЦБ.

https://ria.ru/20230330/sberezheniya-1861726450.html

https://ria.ru/20230321/sberezheniya-1859344757.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

центральный банк рф (цб рф), экономика, россия