https://ria.ru/20230424/programma-1867245985.html

Депутат предложил исключить английский язык из школьной программы

Депутат предложил исключить английский язык из школьной программы - РИА Новости, 24.04.2023

Депутат предложил исключить английский язык из школьной программы

Обязательное изучение английского языка пора исключить из школьной программы, считает член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T03:51

2023-04-24T03:51

2023-04-24T09:47

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султан хамзаев

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Обязательное изучение английского языка пора исключить из школьной программы, считает член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев ("Единая Россия").По мнению Хамзаева, английский язык стал международным только благодаря тому, что "его вот так вот обязательно всовывали в программу". "Мы с самого детства обращаем взор детей на Запад. Где в образовательной программе США или Великобритании обязательный русский язык? Зачем? Когда есть такой большой мир, как Китай, Саудовская Аравия, Латинская Америка, Индия", - добавил он.При этом депутат отметил, что сегодня "с трудом" нашлось место для начальной военной подготовки в школьной программе, а такие классические предметы, как астрономия и черчение, были забыты на сломе перехода в системе образования, отметил он. В школах нужно думать в первую очередь о здоровье и психологическом состоянии ребенка: физкультура, психология, активности по дополнительной социализации ребёнка, считает он."Стране нужны сильные специалисты в разных областях, и в первую очередь технических, а не одни полиглоты, знающие только английский язык", - резюмировал он.

https://ria.ru/20230419/uchebniki-1866216717.html

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сша, великобритания, султан хамзаев, госдума рф, китай, общество