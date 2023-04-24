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Депутат предложил исключить английский язык из школьной программы
Депутат предложил исключить английский язык из школьной программы - РИА Новости, 24.04.2023
Депутат предложил исключить английский язык из школьной программы
Обязательное изучение английского языка пора исключить из школьной программы, считает член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T03:51
2023-04-24T03:51
2023-04-24T09:47
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Обязательное изучение английского языка пора исключить из школьной программы, считает член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев ("Единая Россия").По мнению Хамзаева, английский язык стал международным только благодаря тому, что "его вот так вот обязательно всовывали в программу". "Мы с самого детства обращаем взор детей на Запад. Где в образовательной программе США или Великобритании обязательный русский язык? Зачем? Когда есть такой большой мир, как Китай, Саудовская Аравия, Латинская Америка, Индия", - добавил он.При этом депутат отметил, что сегодня "с трудом" нашлось место для начальной военной подготовки в школьной программе, а такие классические предметы, как астрономия и черчение, были забыты на сломе перехода в системе образования, отметил он. В школах нужно думать в первую очередь о здоровье и психологическом состоянии ребенка: физкультура, психология, активности по дополнительной социализации ребёнка, считает он."Стране нужны сильные специалисты в разных областях, и в первую очередь технических, а не одни полиглоты, знающие только английский язык", - резюмировал он.
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сша, великобритания, султан хамзаев, госдума рф, китай, общество
США, Великобритания, Султан Хамзаев, Госдума РФ, Китай, Общество
Депутат предложил исключить английский язык из школьной программы
Депутат Хамзаев: пора исключить из школьной программы изучение английского языка
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Обязательное изучение английского языка пора исключить из школьной программы, считает член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев ("Единая Россия").
«
"Нужно уходить от прозападного вектора в системе образования России. Из ключевого: пора вывести английский язык из перечня обязательных предметов в системе среднего образования", - сообщил он РИА Новости.
По мнению Хамзаева, английский язык стал международным только благодаря тому, что "его вот так вот обязательно всовывали в программу".
"Мы с самого детства обращаем взор детей на Запад. Где в образовательной программе США
или Великобритании
обязательный русский язык? Зачем? Когда есть такой большой мир, как Китай
, Саудовская Аравия
, Латинская Америка
, Индия", - добавил он.
При этом депутат отметил, что сегодня "с трудом" нашлось место для начальной военной подготовки в школьной программе, а такие классические предметы, как астрономия и черчение, были забыты на сломе перехода в системе образования, отметил он. В школах нужно думать в первую очередь о здоровье и психологическом состоянии ребенка: физкультура, психология, активности по дополнительной социализации ребёнка, считает он.
"Стране нужны сильные специалисты в разных областях, и в первую очередь технических, а не одни полиглоты, знающие только английский язык", - резюмировал он.
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