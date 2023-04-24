https://ria.ru/20230424/prigovor-1867454909.html
"Московскому отравителю" Сабанову вынесли приговор
"Московскому отравителю" Сабанову вынесли приговор - РИА Новости, 24.04.2023
"Московскому отравителю" Сабанову вынесли приговор
Басманный районный суд приговорил к 15 годам колонии Мурата Сабанова, который отравил и обокрал 30 людей в центре города, сообщает пресс-служба прокуратуры... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T21:04
2023-04-24T21:04
2023-04-24T21:04
происшествия
москва
московский городской суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155592/78/1555927884_0:5:2000:1130_1920x0_80_0_0_4a3549435ac625442232082320ae590c.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Басманный районный суд приговорил к 15 годам колонии Мурата Сабанова, который отравил и обокрал 30 людей в центре города, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы. В мае 2021 года Басманный суд Москвы уже приговаривал Сабанова к 16 годам колонии, но в декабре Мосгорсуд отменил это решение, отправив дело на новое рассмотрение. Сабанову вменялись 50 эпизодов по статьям о разбое, краже и мошенничестве. По информации прокуратуры, всего от него пострадали 30 человек. Как рассказала ранее РИА Новости адвокат одной из потерпевших Оксана Опаренко, Сабанов признал вину частично, но не согласился с "причинением тяжкого вреда здоровью". По утверждению обвиняемого, он пошел на преступления, лишь чтобы достать деньги на жизнь. С мая по июнь 2019 года Сабанов выбирал жертв в различных районах центра Москвы, уже пьяных или выпивающих на улице. В дальнейшем он предлагал жертвам выпить приготовленный им напиток с растворенными в нем лекарственными веществами седативного действия либо добавлял их в бутылки, находившиеся при потерпевших. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что у подозреваемого нашли пакетики с порошкообразным веществом и похищенные вещи. Экспертиза показала, что изъятые при обыске вещества - феназепам, клозапин и трамадол.
https://ria.ru/20230420/otravlenie-1866670773.html
https://ria.ru/20230424/sovraschenie-1867429788.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155592/78/1555927884_244:0:1756:1134_1920x0_80_0_0_e6434d3b3a89fea1852b19a4b4c14bf6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, московский городской суд
Происшествия, Москва, Московский городской суд
"Московскому отравителю" Сабанову вынесли приговор
"Московского отравителя" Сабанова приговорили к 15 годам колонии строгого режима
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Басманный районный суд приговорил к 15 годам колонии Мурата Сабанова, который отравил и обокрал 30 людей в центре города, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
«
"Суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего уроженца Кабардино-Балкарской Республики Мурата Сабанова. Басманный районный суд приговорил Сабанова к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших", - говорится в сообщении.
В мае 2021 года Басманный суд Москвы уже приговаривал Сабанова к 16 годам колонии, но в декабре Мосгорсуд
отменил это решение, отправив дело на новое рассмотрение.
Сабанову вменялись 50 эпизодов по статьям о разбое, краже и мошенничестве. По информации прокуратуры, всего от него пострадали 30 человек.
Суд в США приговорил россиянку к 21 году тюрьмы за отравление
Как рассказала ранее РИА Новости адвокат одной из потерпевших Оксана Опаренко, Сабанов признал вину частично, но не согласился с "причинением тяжкого вреда здоровью". По утверждению обвиняемого, он пошел на преступления, лишь чтобы достать деньги на жизнь.
С мая по июнь 2019 года Сабанов выбирал жертв в различных районах центра Москвы, уже пьяных или выпивающих на улице. В дальнейшем он предлагал жертвам выпить приготовленный им напиток с растворенными в нем лекарственными веществами седативного действия либо добавлял их в бутылки, находившиеся при потерпевших.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что у подозреваемого нашли пакетики с порошкообразным веществом и похищенные вещи. Экспертиза показала, что изъятые при обыске вещества - феназепам, клозапин и трамадол.
Жителю Тюменской области дали шесть лет тюрьмы за совращение трех школьниц