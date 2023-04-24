https://ria.ru/20230424/prigovor-1867454909.html

"Московскому отравителю" Сабанову вынесли приговор

"Московскому отравителю" Сабанову вынесли приговор - РИА Новости, 24.04.2023

"Московскому отравителю" Сабанову вынесли приговор

Басманный районный суд приговорил к 15 годам колонии Мурата Сабанова, который отравил и обокрал 30 людей в центре города, сообщает пресс-служба прокуратуры... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T21:04

2023-04-24T21:04

2023-04-24T21:04

происшествия

москва

московский городской суд

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Басманный районный суд приговорил к 15 годам колонии Мурата Сабанова, который отравил и обокрал 30 людей в центре города, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы. В мае 2021 года Басманный суд Москвы уже приговаривал Сабанова к 16 годам колонии, но в декабре Мосгорсуд отменил это решение, отправив дело на новое рассмотрение. Сабанову вменялись 50 эпизодов по статьям о разбое, краже и мошенничестве. По информации прокуратуры, всего от него пострадали 30 человек. Как рассказала ранее РИА Новости адвокат одной из потерпевших Оксана Опаренко, Сабанов признал вину частично, но не согласился с "причинением тяжкого вреда здоровью". По утверждению обвиняемого, он пошел на преступления, лишь чтобы достать деньги на жизнь. С мая по июнь 2019 года Сабанов выбирал жертв в различных районах центра Москвы, уже пьяных или выпивающих на улице. В дальнейшем он предлагал жертвам выпить приготовленный им напиток с растворенными в нем лекарственными веществами седативного действия либо добавлял их в бутылки, находившиеся при потерпевших. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что у подозреваемого нашли пакетики с порошкообразным веществом и похищенные вещи. Экспертиза показала, что изъятые при обыске вещества - феназепам, клозапин и трамадол.

https://ria.ru/20230420/otravlenie-1866670773.html

https://ria.ru/20230424/sovraschenie-1867429788.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, московский городской суд