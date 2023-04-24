https://ria.ru/20230424/pravoobladateli-1867368206.html

Матвиенко: Россия ответит на действия правообладателей из западных стран

Матвиенко: Россия ответит на действия правообладателей из западных стран - РИА Новости, 24.04.2023

Матвиенко: Россия ответит на действия правообладателей из западных стран

Россия соразмерно и точечно ответит на действия правообладателей из недружественных стран, ставящих под угрозу безопасность нашей страны, заявила спикер Совфеда РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T15:04

2023-04-24T15:04

2023-04-24T15:04

технологии

россия

китай

индия

валентина матвиенко

совет федерации рф

снг

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Россия соразмерно и точечно ответит на действия правообладателей из недружественных стран, ставящих под угрозу безопасность нашей страны, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Мы не пойдём на нарушение своих международных обязательств. Но, хочу это подчеркнуть, и в обиду себя мы тоже никому не дадим. Если из-за действий правообладателей из недружественных стран будет поставлена под угрозу безопасность нашей страны, в том числе экономическая, то на каждый такой шаг мы ответим соразмерно, грамотно и точечно. Разумеется, в рамках правового поля", - сказала спикер в ходе заседания Совета по вопросам интеллектуальной собственности при председателе СФ. Матвиенко подчеркнула, что мы живём в новых реалиях, когда против России со стороны недружественных стран нам объявлена настоящая экономическая война. По ее словам, в этих условиях можно услышать мнения о том, что защита интеллектуальной собственности больше не нужна, что она якобы только мешает нашему развитию. Но это не так. "Наоборот, именно институт интеллектуальной собственности при грамотном его использовании может обеспечить пошаговое достижение технологического суверенитета", - уверена политик. Матвиенко также отметила, что наша страна остаётся субъектом международной системы охраны интеллектуальных прав, так же как Китай, Индия, Бразилия, государства СНГ и многие другие наши партнёры по всему миру. "И мы продолжим использовать все существующие правовые механизмы для защиты наших экономических интересов", - добавила спикер. Матвиенко полагает, что механизмы легального использования результатов интеллектуальной деятельности, доступ к которым ограничен санкциями, должны быть основаны на трёх ключевых постулатах. "Нам необходимо, во-первых, предотвращать пиратское отношение к интеллектуальной собственности. Во-вторых, что принципиально важно, мы должны стимулировать российских производителей к переходу на отечественные технологии. В этом главный смысл наших усилий", - отметила она. По словам законодателя, изобретательство, творчество, рационализаторство, – это то, что всегда отличало нашу страну, наш народ. "И институт интеллектуальной собственности все эти преимущества, весь этот огромный потенциал призван не ограничивать, а, наоборот, раскрывать и конвертировать в реальный экономический рост", - сказала политик. И, наконец, "нужно исключить случаи необоснованного привлечения к ответственности российских компаний, использующих результаты интеллектуальной собственности зарубежных правообладателей", считает Матвиенко. Она напомнила, что для этого в прошлом году президентом был подписан Указ № 322, установивший временный порядок исполнения обязательств перед некоторыми иностранными правообладателями. Действие указа распространяется на все лицензии, предоставленные до 24 февраля прошлого года. "Что же касается доступа нашего бизнеса к новым иностранным технологиям, а также объектам авторского права, появившимся после этой даты, то здесь необходимо применять точечный, индивидуальный подход, исходя из потребностей нашей экономики и наших граждан", полагает сенатор. Например, в случае с фильмами или программным обеспечением "можно было бы двигаться по модели параллельного импорта", пояснила Матвиенко. "Если же вопрос касается безопасности нашего государства или здоровья населения, то применяться может инструмент, на который мы уже указывали в прошлых решениях нашего Совета. Имею в виду получение разрешения правительства на использование изобретений без согласия иностранных правообладателей", - сказала политик.

https://ria.ru/20230424/eksport-1867321087.html

https://ria.ru/20230410/patenty-1864146024.html

https://ria.ru/20230331/otnosheniya-1862176923.html

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технологии, россия, китай, индия, валентина матвиенко, совет федерации рф, снг