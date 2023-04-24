https://ria.ru/20230424/posolstvo-1867461455.html
Район посольства России в США оцепили из-за подозрительных чемоданов
Район посольства России в США оцепили из-за подозрительных чемоданов - РИА Новости, 24.04.2023
Район посольства России в США оцепили из-за подозрительных чемоданов
Секретная служба США оцепила район посольства России в Вашингтоне из-за двух подозрительных чемоданов, сообщил РИА Новости представитель дипмиссии. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T22:14
2023-04-24T22:14
2023-04-24T23:24
в мире
россия
сша
вашингтон (штат)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150805/53/1508055390_170:0:1830:934_1920x0_80_0_0_88a6d39332399bee430720b510877a77.jpg
ВАШИНГТОН, 24 апр — РИА Новости. Секретная служба США оцепила район посольства России в Вашингтоне из-за двух подозрительных чемоданов, сообщил РИА Новости представитель дипмиссии."В 12:43 (19:43 мск) женщина азиатской наружности оставила два чемодана у здания посольства, постояла примерно восемь минут, затем покинула место", — сказал собеседник агентства.На месте обнаружения подозрительных предметов работают взрывотехники.Представитель посольства добавил, что дипломаты передали информацию о подозреваемой в американские силовые структуры.Позже российский дипломат сообщил РИА Новости, в чемоданах не нашли взрывных устройств. По его словам, в них оказались "личные вещи". Правоохранительные органы покидают район посольства.
https://ria.ru/20230424/paket-1867353005.html
россия
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150805/53/1508055390_377:0:1622:934_1920x0_80_0_0_54e39dc28c8822b65a4a80e96adae266.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, вашингтон (штат)
В мире, Россия, США, Вашингтон (штат)
Район посольства России в США оцепили из-за подозрительных чемоданов
Секретная служба США оцепила район посольства России из-за двух подозрительных чемоданов
ВАШИНГТОН, 24 апр — РИА Новости. Секретная служба США оцепила район посольства России в Вашингтоне из-за двух подозрительных чемоданов, сообщил РИА Новости представитель дипмиссии.
"В 12:43 (19:43 мск) женщина азиатской наружности оставила два чемодана у здания посольства, постояла примерно восемь минут, затем покинула место", — сказал собеседник агентства.
На месте обнаружения подозрительных предметов работают взрывотехники.
Представитель посольства добавил, что дипломаты передали информацию о подозреваемой в американские силовые структуры.
Позже российский дипломат сообщил РИА Новости, в чемоданах не нашли взрывных устройств. По его словам, в них оказались "личные вещи". Правоохранительные органы покидают район посольства.
На территорию посольства России в Греции бросили подозрительный пакет