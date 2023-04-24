https://ria.ru/20230424/posolstvo-1867461455.html

Район посольства России в США оцепили из-за подозрительных чемоданов

Район посольства России в США оцепили из-за подозрительных чемоданов - РИА Новости, 24.04.2023

Район посольства России в США оцепили из-за подозрительных чемоданов

Секретная служба США оцепила район посольства России в Вашингтоне из-за двух подозрительных чемоданов, сообщил РИА Новости представитель дипмиссии. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T22:14

2023-04-24T22:14

2023-04-24T23:24

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ВАШИНГТОН, 24 апр — РИА Новости. Секретная служба США оцепила район посольства России в Вашингтоне из-за двух подозрительных чемоданов, сообщил РИА Новости представитель дипмиссии."В 12:43 (19:43 мск) женщина азиатской наружности оставила два чемодана у здания посольства, постояла примерно восемь минут, затем покинула место", — сказал собеседник агентства.На месте обнаружения подозрительных предметов работают взрывотехники.Представитель посольства добавил, что дипломаты передали информацию о подозреваемой в американские силовые структуры.Позже российский дипломат сообщил РИА Новости, в чемоданах не нашли взрывных устройств. По его словам, в них оказались "личные вещи". Правоохранительные органы покидают район посольства.

https://ria.ru/20230424/paket-1867353005.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, сша, вашингтон (штат)