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Район посольства России в США оцепили из-за подозрительных чемоданов - РИА Новости, 24.04.2023
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22:14 24.04.2023 (обновлено: 23:24 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/posolstvo-1867461455.html
Район посольства России в США оцепили из-за подозрительных чемоданов
Район посольства России в США оцепили из-за подозрительных чемоданов - РИА Новости, 24.04.2023
Район посольства России в США оцепили из-за подозрительных чемоданов
Секретная служба США оцепила район посольства России в Вашингтоне из-за двух подозрительных чемоданов, сообщил РИА Новости представитель дипмиссии. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T22:14
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в мире
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сша
вашингтон (штат)
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ВАШИНГТОН, 24 апр — РИА Новости. Секретная служба США оцепила район посольства России в Вашингтоне из-за двух подозрительных чемоданов, сообщил РИА Новости представитель дипмиссии."В 12:43 (19:43 мск) женщина азиатской наружности оставила два чемодана у здания посольства, постояла примерно восемь минут, затем покинула место", — сказал собеседник агентства.На месте обнаружения подозрительных предметов работают взрывотехники.Представитель посольства добавил, что дипломаты передали информацию о подозреваемой в американские силовые структуры.Позже российский дипломат сообщил РИА Новости, в чемоданах не нашли взрывных устройств. По его словам, в них оказались "личные вещи". Правоохранительные органы покидают район посольства.
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в мире, россия, сша, вашингтон (штат)
В мире, Россия, США, Вашингтон (штат)
Район посольства России в США оцепили из-за подозрительных чемоданов

Секретная служба США оцепила район посольства России из-за двух подозрительных чемоданов

© Фото : страница Посольства России в США в FacebookЗдание посольства России в США
Здание посольства России в США - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© Фото : страница Посольства России в США в Facebook
Здание посольства России в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 апр — РИА Новости. Секретная служба США оцепила район посольства России в Вашингтоне из-за двух подозрительных чемоданов, сообщил РИА Новости представитель дипмиссии.
"В 12:43 (19:43 мск) женщина азиатской наружности оставила два чемодана у здания посольства, постояла примерно восемь минут, затем покинула место", — сказал собеседник агентства.
На месте обнаружения подозрительных предметов работают взрывотехники.
Представитель посольства добавил, что дипломаты передали информацию о подозреваемой в американские силовые структуры.
Позже российский дипломат сообщил РИА Новости, в чемоданах не нашли взрывных устройств. По его словам, в них оказались "личные вещи". Правоохранительные органы покидают район посольства.
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