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В Совфеде призвали ЕC прекратить травлю посла Китая за позицию по Крыму - РИА Новости, 24.04.2023
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10:23 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/posol-1867276325.html
В Совфеде призвали ЕC прекратить травлю посла Китая за позицию по Крыму
В Совфеде призвали ЕC прекратить травлю посла Китая за позицию по Крыму - РИА Новости, 24.04.2023
В Совфеде призвали ЕC прекратить травлю посла Китая за позицию по Крыму
Сенатор РФ от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков призвал европейских политиков прекратить травлю китайского посла во Франции... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T10:23
2023-04-24T10:23
сергей цеков
франция
китай
совет федерации рф
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Сенатор РФ от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков призвал европейских политиков прекратить травлю китайского посла во Франции Лю Шайе за его позицию по Крыму и смириться с историческими реалиями. Ранее посол Китая во Франции Лю Шайе в интервью телеканалу LCI заявил, что Крым "изначально был российским, а потом Хрущев подарил его Украине". Посол Китая во Франции выразил мнение, что американцы не заинтересованы в прекращении конфликта на Украине. Он также усомнился в суверенитете стран бывшего СССР, отметив, что у них "нет действующего статуса в международном праве, потому что нет международного соглашения, которое бы конкретизировало их статус как суверенных стран". В свою очередь, около 80 европейских парламентариев в письме призвали главу МИД Франции Катрин Колонна объявить китайского посла персоной нон грата, пишет газета Monde. "В политической жизни Евросоюза сейчас норма поддерживать негодяев, а тех, кто говорит правду, их подвергают травле, стремятся шельмовать, наказать или объявить персонами нон грата. Пора европейским политикам остановиться и смириться с историческими реалиями, что Крым - это Россия", - сказал РИА Новости Цеков. По его словам, позиция китайского посла правдива и с исторической точки зрения взвешена.
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франция
китай
республика крым
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сергей цеков, франция, китай, совет федерации рф, республика крым
Сергей Цеков, Франция, Китай, Совет Федерации РФ, Республика Крым
В Совфеде призвали ЕC прекратить травлю посла Китая за позицию по Крыму

Цеков призвал прекратить травлю посла КНР, заявившего, что Крым изначально был российским

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
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Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Сенатор РФ от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков призвал европейских политиков прекратить травлю китайского посла во Франции Лю Шайе за его позицию по Крыму и смириться с историческими реалиями.
Ранее посол Китая во Франции Лю Шайе в интервью телеканалу LCI заявил, что Крым "изначально был российским, а потом Хрущев подарил его Украине". Посол Китая во Франции выразил мнение, что американцы не заинтересованы в прекращении конфликта на Украине. Он также усомнился в суверенитете стран бывшего СССР, отметив, что у них "нет действующего статуса в международном праве, потому что нет международного соглашения, которое бы конкретизировало их статус как суверенных стран". В свою очередь, около 80 европейских парламентариев в письме призвали главу МИД Франции Катрин Колонна объявить китайского посла персоной нон грата, пишет газета Monde.
"В политической жизни Евросоюза сейчас норма поддерживать негодяев, а тех, кто говорит правду, их подвергают травле, стремятся шельмовать, наказать или объявить персонами нон грата. Пора европейским политикам остановиться и смириться с историческими реалиями, что Крым - это Россия", - сказал РИА Новости Цеков.
По его словам, позиция китайского посла правдива и с исторической точки зрения взвешена.
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