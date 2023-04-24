https://ria.ru/20230424/posol-1867276325.html

В Совфеде призвали ЕC прекратить травлю посла Китая за позицию по Крыму

В Совфеде призвали ЕC прекратить травлю посла Китая за позицию по Крыму - РИА Новости, 24.04.2023

В Совфеде призвали ЕC прекратить травлю посла Китая за позицию по Крыму

Сенатор РФ от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков призвал европейских политиков прекратить травлю китайского посла во Франции... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T10:23

2023-04-24T10:23

2023-04-24T10:23

сергей цеков

франция

китай

совет федерации рф

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Сенатор РФ от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков призвал европейских политиков прекратить травлю китайского посла во Франции Лю Шайе за его позицию по Крыму и смириться с историческими реалиями. Ранее посол Китая во Франции Лю Шайе в интервью телеканалу LCI заявил, что Крым "изначально был российским, а потом Хрущев подарил его Украине". Посол Китая во Франции выразил мнение, что американцы не заинтересованы в прекращении конфликта на Украине. Он также усомнился в суверенитете стран бывшего СССР, отметив, что у них "нет действующего статуса в международном праве, потому что нет международного соглашения, которое бы конкретизировало их статус как суверенных стран". В свою очередь, около 80 европейских парламентариев в письме призвали главу МИД Франции Катрин Колонна объявить китайского посла персоной нон грата, пишет газета Monde. "В политической жизни Евросоюза сейчас норма поддерживать негодяев, а тех, кто говорит правду, их подвергают травле, стремятся шельмовать, наказать или объявить персонами нон грата. Пора европейским политикам остановиться и смириться с историческими реалиями, что Крым - это Россия", - сказал РИА Новости Цеков. По его словам, позиция китайского посла правдива и с исторической точки зрения взвешена.

https://ria.ru/20230424/izolyatsiya-1867209956.html

франция

китай

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей цеков, франция, китай, совет федерации рф, республика крым