https://ria.ru/20230424/polsha-1867280662.html

СВР заявила об усилении антинемецких настроений в Польше

СВР заявила об усилении антинемецких настроений в Польше - РИА Новости, 24.04.2023

СВР заявила об усилении антинемецких настроений в Польше

Антинемецкие настроения усиливаются в Варшаве, "подозрительность" к ФРГ отражается на польском военном планировании, сообщает СВР со ссылкой на директора службы РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T10:47

2023-04-24T10:47

2023-04-24T11:01

польша

варшава

германия

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

в мире

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Антинемецкие настроения усиливаются в Варшаве, "подозрительность" к ФРГ отражается на польском военном планировании, сообщает СВР со ссылкой на директора службы Сергея Нарышкина."Наряду с захватническими устремлениями в отношении западных регионов Украины в Варшаве усиливаются антинемецкие настроения и опасения относительно возможных реваншистских претензий Берлина применительно к бывшим германским территориям, отошедшим к Польше по итогам Второй мировой войны. "Подозрительность" к ФРГ уже отражается на польском военном планировании", - говорится в сообщении пресс-бюро СВР.В сообщении отмечается, что фактически Польша превращается в государство польского политического деятеля Юзефа Пилсудского, "гиену Европы", когда Варшава конфликтовала со всеми соседями и стремилась к экспансии."Фактически нынешняя Польша превращается в государство времен Ю. Пилсудского, когда Варшава конфликтовала со всеми соседями и жаждала территориальной экспансии. Именно такую Польшу У. Черчилль накануне Второй мировой войны метко назвал "гиеной Европы", - говорится в сообщении.СВР заявила, что располагает сведениями, согласно которым для Польши в условиях украинского кризиса все острее звучит тема геополитического передела, в том числе пересмотра границ."Директор Службы внешней разведки Российской Федерации С.Е. Нарышкин заявил, что по поступающим в СВР сведениям для польского руководства в условиях украинского кризиса становится все более острой тема геополитического передела, включающего пересмотр границ государств", - говорится в сообщении службы.

https://ria.ru/20230421/germaniya-1866793279.html

https://ria.ru/20230424/polsha-1867268985.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

польша, варшава, германия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире