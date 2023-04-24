Рейтинг@Mail.ru
Польша нашла способ обойти запрет ЕС доплачивать производителям зерна - РИА Новости, 24.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:49 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/polsha-1867268789.html
Польша нашла способ обойти запрет ЕС доплачивать производителям зерна
Польша нашла способ обойти запрет ЕС доплачивать производителям зерна - РИА Новости, 24.04.2023
Польша нашла способ обойти запрет ЕС доплачивать производителям зерна
Польша нашла способ обойти запрет Европейского союза доплачивать производителям зерна, заявил министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс в... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T09:49
2023-04-24T09:49
в мире
польша
украина
венгрия
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155976/96/1559769671_0:186:2983:1863_1920x0_80_0_0_90f3beefdaf86719ef48cffcfea5acb6.jpg
ВАРШАВА, 24 апр – РИА Новости. Польша нашла способ обойти запрет Европейского союза доплачивать производителям зерна, заявил министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс в интервью изданию Super Express. Ранее он заявил, что до нового урожая из Польши нужно вывезти около четырех тысяч тонн пшеницы, однако фермеры не спешат продавать свое зерно из-за низких цен, которые являются следствием массового ввоза зерна из Украины. Для того чтобы стимулировать продажу зерна, правительство Польши пообещало доплачивать фермерам 1400 злотых (около 333 долларов) за каждую проданную тонну. "Доплата будет до гектара, так как механизмы ЕС не позволяют доплачивать до тонны", - сказал Телиус. Он пояснил, что доплата продавцам зерна составит "2200 злотых (от гектара посевов – ред.), что примерно составляет около 1400 злотых к тонне". Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров заявили в конце прошлой недели о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. В понедельник о приостановке импорта зерна и других отдельных продуктов с Украины заявила Словакия, а накануне стало известно, что Болгария также рассматривает возможность введения временного запрета на импорт украинского зерна.
https://ria.ru/20230422/evrosoyuz-1866996321.html
https://ria.ru/20230421/blokada-1866711580.html
польша
украина
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155976/96/1559769671_126:0:2855:2047_1920x0_80_0_0_a31f632cf30032e71cfe7ec7b5d802f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, украина, венгрия, евросоюз
В мире, Польша, Украина, Венгрия, Евросоюз
Польша нашла способ обойти запрет ЕС доплачивать производителям зерна

Министр Телюс: Польша нашла способ обойти запрет ЕС доплачивать производителям зерна

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкДворцовая площадь в Варшаве. Справа - Королевский замок
Дворцовая площадь в Варшаве. Справа - Королевский замок - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Дворцовая площадь в Варшаве. Справа - Королевский замок. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 24 апр – РИА Новости. Польша нашла способ обойти запрет Европейского союза доплачивать производителям зерна, заявил министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс в интервью изданию Super Express.
Ранее он заявил, что до нового урожая из Польши нужно вывезти около четырех тысяч тонн пшеницы, однако фермеры не спешат продавать свое зерно из-за низких цен, которые являются следствием массового ввоза зерна из Украины.
Румынские фермеры протестуют перед зданием Еврокомиссии в Бухаресте - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
Евросоюз под ударом: Восточная Европа взбунтовалась
22 апреля, 08:00
Для того чтобы стимулировать продажу зерна, правительство Польши пообещало доплачивать фермерам 1400 злотых (около 333 долларов) за каждую проданную тонну.
"Доплата будет до гектара, так как механизмы ЕС не позволяют доплачивать до тонны", - сказал Телиус.
Он пояснил, что доплата продавцам зерна составит "2200 злотых (от гектара посевов – ред.), что примерно составляет около 1400 злотых к тонне".
Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров заявили в конце прошлой недели о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. В понедельник о приостановке импорта зерна и других отдельных продуктов с Украины заявила Словакия, а накануне стало известно, что Болгария также рассматривает возможность введения временного запрета на импорт украинского зерна.
Мужчина осматривает непроданное зерно на складе своего хозяйства в Киевской области - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
ЕС объявляет торговую блокаду Украины
21 апреля, 08:00
 
В миреПольшаУкраинаВенгрияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала