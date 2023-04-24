https://ria.ru/20230424/polsha-1867268789.html

Польша нашла способ обойти запрет ЕС доплачивать производителям зерна

Польша нашла способ обойти запрет ЕС доплачивать производителям зерна - РИА Новости, 24.04.2023

Польша нашла способ обойти запрет ЕС доплачивать производителям зерна

Польша нашла способ обойти запрет Европейского союза доплачивать производителям зерна, заявил министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс в... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T09:49

2023-04-24T09:49

2023-04-24T09:49

в мире

польша

украина

венгрия

евросоюз

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ВАРШАВА, 24 апр – РИА Новости. Польша нашла способ обойти запрет Европейского союза доплачивать производителям зерна, заявил министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс в интервью изданию Super Express. Ранее он заявил, что до нового урожая из Польши нужно вывезти около четырех тысяч тонн пшеницы, однако фермеры не спешат продавать свое зерно из-за низких цен, которые являются следствием массового ввоза зерна из Украины. Для того чтобы стимулировать продажу зерна, правительство Польши пообещало доплачивать фермерам 1400 злотых (около 333 долларов) за каждую проданную тонну. "Доплата будет до гектара, так как механизмы ЕС не позволяют доплачивать до тонны", - сказал Телиус. Он пояснил, что доплата продавцам зерна составит "2200 злотых (от гектара посевов – ред.), что примерно составляет около 1400 злотых к тонне". Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров заявили в конце прошлой недели о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. В понедельник о приостановке импорта зерна и других отдельных продуктов с Украины заявила Словакия, а накануне стало известно, что Болгария также рассматривает возможность введения временного запрета на импорт украинского зерна.

https://ria.ru/20230422/evrosoyuz-1866996321.html

https://ria.ru/20230421/blokada-1866711580.html

польша

украина

венгрия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, украина, венгрия, евросоюз