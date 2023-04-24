https://ria.ru/20230424/polsha-1867263406.html

Медведев назвал Польшу враждебным для России образованием

Медведев назвал Польшу враждебным для России образованием - РИА Новости, 24.04.2023

Медведев назвал Польшу враждебным для России образованием

Польша — враждебное для России образование, написал зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T09:23

2023-04-24T09:23

2023-04-24T10:46

польша

россия

политика

дмитрий медведев

украина

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Польша — враждебное для России образование, написал зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале."Польша – с кусками Украины или без нее — это и так бесконечно враждебное для нас образование. Наличие бандеровцев в Войске Польском погоды тоже не делает. И на точность применения "Сарматов", "Калибров" и "Цирконов" не влияет", — подчеркнул он.По мнению Медведева, поляки грезят идеей возрождения межгосударственной унии с Киевом и восстановления Речи Посполитой "от моря до моря". Также зампред Совбеза отметил, что Польша подтверждает реноме "страны, опрокинутой в прошлое", черпающей вдохновение из карт 400-летней давности, когда части нынешней Украины были в ее составе.Он также заметил, что опыт совместного бытования поляков и украинцев в межвоенной Польше с 1920 по 1939 год был очень сложный. По мнению Медведева, именно поляки дали тогда идеологическое топливо "для появления национализма и бандеровщины, для укрепления бесовщины униатства, для превращения Галиции и Волыни в рассадник кровавого сатанизма"."Впрочем, пять-семь лет на колонизацию частей бывшей УССР, получение орды бесправных рабов и создание транспортно-логистической базы у ляхов все же имеется. Так что деструктивный противовес Берлину и Парижу как локомотивам еэсовской интеграции почти готов. Немцы и французы уже вовсю напрягаются из-за польских аппетитов (что и раньше бывало, отлично помню по разговорам с их прежними лидерами). А вашингтонское авторство этого проекта, нацеленного на ослабление Старого Света, видно невооруженным взглядом", — добавил зампред Совбеза.При этом в перспективе польско-украинская конфигурация может быть выгодна России, написал Медведев. По его мнению, "Речь Бандеросполитая 2.0" может заняться историческим реваншизмом и начнет терроризировать необоснованными претензиями "по праву памяти" европейских соседей.Он также отметил, что "Польша — не ровня России", и Варшава никогда не сможет изменить баланс сил с Москвой в свою пользу.

https://ria.ru/20230418/zagrazhdenie-1866042873.html

https://ria.ru/20230410/polsha-1864132787.html

https://ria.ru/20230402/proval-1862423006.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

польша, россия, политика, дмитрий медведев, украина