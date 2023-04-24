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Медведев назвал Польшу враждебным для России образованием - РИА Новости, 24.04.2023
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09:23 24.04.2023 (обновлено: 10:46 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/polsha-1867263406.html
Медведев назвал Польшу враждебным для России образованием
Медведев назвал Польшу враждебным для России образованием - РИА Новости, 24.04.2023
Медведев назвал Польшу враждебным для России образованием
Польша — враждебное для России образование, написал зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T09:23
2023-04-24T10:46
польша
россия
политика
дмитрий медведев
украина
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Польша — враждебное для России образование, написал зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале."Польша – с кусками Украины или без нее — это и так бесконечно враждебное для нас образование. Наличие бандеровцев в Войске Польском погоды тоже не делает. И на точность применения "Сарматов", "Калибров" и "Цирконов" не влияет", — подчеркнул он.По мнению Медведева, поляки грезят идеей возрождения межгосударственной унии с Киевом и восстановления Речи Посполитой "от моря до моря". Также зампред Совбеза отметил, что Польша подтверждает реноме "страны, опрокинутой в прошлое", черпающей вдохновение из карт 400-летней давности, когда части нынешней Украины были в ее составе.Он также заметил, что опыт совместного бытования поляков и украинцев в межвоенной Польше с 1920 по 1939 год был очень сложный. По мнению Медведева, именно поляки дали тогда идеологическое топливо "для появления национализма и бандеровщины, для укрепления бесовщины униатства, для превращения Галиции и Волыни в рассадник кровавого сатанизма"."Впрочем, пять-семь лет на колонизацию частей бывшей УССР, получение орды бесправных рабов и создание транспортно-логистической базы у ляхов все же имеется. Так что деструктивный противовес Берлину и Парижу как локомотивам еэсовской интеграции почти готов. Немцы и французы уже вовсю напрягаются из-за польских аппетитов (что и раньше бывало, отлично помню по разговорам с их прежними лидерами). А вашингтонское авторство этого проекта, нацеленного на ослабление Старого Света, видно невооруженным взглядом", — добавил зампред Совбеза.При этом в перспективе польско-украинская конфигурация может быть выгодна России, написал Медведев. По его мнению, "Речь Бандеросполитая 2.0" может заняться историческим реваншизмом и начнет терроризировать необоснованными претензиями "по праву памяти" европейских соседей.Он также отметил, что "Польша — не ровня России", и Варшава никогда не сможет изменить баланс сил с Москвой в свою пользу.
https://ria.ru/20230418/zagrazhdenie-1866042873.html
https://ria.ru/20230410/polsha-1864132787.html
https://ria.ru/20230402/proval-1862423006.html
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польша, россия, политика, дмитрий медведев, украина
Польша, Россия, Политика, Дмитрий Медведев, Украина
Медведев назвал Польшу враждебным для России образованием

Медведев: наличие бандеровцев в Войске польском на точность российских ракет не влияет

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Польша — враждебное для России образование, написал зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.
"Польша – с кусками Украины или без нее — это и так бесконечно враждебное для нас образование. Наличие бандеровцев в Войске Польском погоды тоже не делает. И на точность применения "Сарматов", "Калибров" и "Цирконов" не влияет", — подчеркнул он.
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По мнению Медведева, поляки грезят идеей возрождения межгосударственной унии с Киевом и восстановления Речи Посполитой "от моря до моря". Также зампред Совбеза отметил, что Польша подтверждает реноме "страны, опрокинутой в прошлое", черпающей вдохновение из карт 400-летней давности, когда части нынешней Украины были в ее составе.
«

"Имперские галлюцинации толкают польское общество в пучину тяжелых исторических ломок. Варшавские элиты спят и видят, как взять геополитический реванш у России, пересмотрев в том числе итоги Переяславской рады. В нынешних обстоятельствах оборзевшая Польша решила, что шанс поглотить остатки Украины может быть реализован или сейчас, или уже никогда. Конечно, о последствиях никто из галлюцинирующих польских маньяков не думает. Кормовая база западенщины исчерпается скоро ресурсов там не так много", — добавил Медведев.

Он также заметил, что опыт совместного бытования поляков и украинцев в межвоенной Польше с 1920 по 1939 год был очень сложный. По мнению Медведева, именно поляки дали тогда идеологическое топливо "для появления национализма и бандеровщины, для укрепления бесовщины униатства, для превращения Галиции и Волыни в рассадник кровавого сатанизма".
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"Впрочем, пять-семь лет на колонизацию частей бывшей УССР, получение орды бесправных рабов и создание транспортно-логистической базы у ляхов все же имеется. Так что деструктивный противовес Берлину и Парижу как локомотивам еэсовской интеграции почти готов. Немцы и французы уже вовсю напрягаются из-за польских аппетитов (что и раньше бывало, отлично помню по разговорам с их прежними лидерами). А вашингтонское авторство этого проекта, нацеленного на ослабление Старого Света, видно невооруженным взглядом", — добавил зампред Совбеза.
При этом в перспективе польско-украинская конфигурация может быть выгодна России, написал Медведев. По его мнению, "Речь Бандеросполитая 2.0" может заняться историческим реваншизмом и начнет терроризировать необоснованными претензиями "по праву памяти" европейских соседей.
«

"Вот тогда европейские лидеры спохватятся. А когда поймут что к чему, то обратятся за помощью к нам. И сами подготовят новый договор о европейской безопасности для сдерживания неугомонной Польши. Конечно, переоценка соперника в не меньшей степени вредна, чем его недооценка. Поляки спят и видят, что они снова крутые и что все ресурсы России брошены на сдерживание новой Речи Бандеросполитой. Только вот ляхи просчитались со своей idée fixe – на дворе не середина XVII века", — подчеркнул Медведев.

Он также отметил, что "Польша — не ровня России", и Варшава никогда не сможет изменить баланс сил с Москвой в свою пользу.
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