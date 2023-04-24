https://ria.ru/20230424/polk-1867269137.html
"Бессмертный полк" пройдет в Бурятии в новом формате
"Бессмертный полк" пройдет в Бурятии в новом формате - РИА Новости, 24.04.2023
"Бессмертный полк" пройдет в Бурятии в новом формате
Акция "Бессмертный полк" вместо традиционного шествия пройдет в новом формате на территории Бурятии, сообщает пресс-служба правительства республики. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T09:52
2023-04-24T09:52
2023-04-24T09:52
общество
елена цунаева
день победы
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 24 апр - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" вместо традиционного шествия пройдет в новом формате на территории Бурятии, сообщает пресс-служба правительства республики. На прошлой неделе сопредседатель Центрального штаба движения "Бессмертный полк России", депутат Госдумы Елена Цунаева заявила РИА Новости, что акция "Бессмертный полк" в этом году из соображений безопасности в формате массового шествия проводиться не будет, но пройдет в альтернативных форматах. Уточняется, что портреты своих героев можно будет разместить на автомобилях (фото можно прикрепить к стеклам транспортных средств), на одежде, на бейджике, а также на сайте. Отмечается, что на официальном сайте "Бессмертный полк" портрет героя можно разместить до конца апреля. "Портрет будет интегрирован в оригинальную цифровую открытку к 9 мая. На этой открытке фотография будет приближаться и увеличиваться, можно будет прочитать текст на ней", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20230421/aktsiya-1867027885.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, елена цунаева, день победы, республика бурятия
Общество, Елена Цунаева, День Победы, Республика Бурятия
"Бессмертный полк" пройдет в Бурятии в новом формате
"Бессмертный полк" вместо традиционного шествия пройдет в Бурятии в новом формате
УЛАН-УДЭ, 24 апр - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" вместо традиционного шествия пройдет в новом формате на территории Бурятии, сообщает пресс-служба правительства республики.
На прошлой неделе сопредседатель Центрального штаба движения "Бессмертный полк России", депутат Госдумы Елена Цунаева
заявила РИА Новости, что акция "Бессмертный полк" в этом году из соображений безопасности в формате массового шествия проводиться не будет, но пройдет в альтернативных форматах.
«
"Акция… пройдет, правда, в другом формате. Традиционно, главным символом будет портрет ветерана, участника Великой Отечественной войны, труженика тыла, также к ним добавятся фотографии участников СВО", - говорится в сообщении.
Уточняется, что портреты своих героев можно будет разместить на автомобилях (фото можно прикрепить к стеклам транспортных средств), на одежде, на бейджике, а также на сайте.
Отмечается, что на официальном сайте "Бессмертный полк" портрет героя можно разместить до конца апреля.
"Портрет будет интегрирован в оригинальную цифровую открытку к 9 мая. На этой открытке фотография будет приближаться и увеличиваться, можно будет прочитать текст на ней", - отмечается в сообщении.
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