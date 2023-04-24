https://ria.ru/20230424/polk-1867269137.html

"Бессмертный полк" пройдет в Бурятии в новом формате

"Бессмертный полк" пройдет в Бурятии в новом формате - РИА Новости, 24.04.2023

"Бессмертный полк" пройдет в Бурятии в новом формате

Акция "Бессмертный полк" вместо традиционного шествия пройдет в новом формате на территории Бурятии, сообщает пресс-служба правительства республики. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T09:52

2023-04-24T09:52

2023-04-24T09:52

общество

елена цунаева

день победы

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 24 апр - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" вместо традиционного шествия пройдет в новом формате на территории Бурятии, сообщает пресс-служба правительства республики. На прошлой неделе сопредседатель Центрального штаба движения "Бессмертный полк России", депутат Госдумы Елена Цунаева заявила РИА Новости, что акция "Бессмертный полк" в этом году из соображений безопасности в формате массового шествия проводиться не будет, но пройдет в альтернативных форматах. Уточняется, что портреты своих героев можно будет разместить на автомобилях (фото можно прикрепить к стеклам транспортных средств), на одежде, на бейджике, а также на сайте. Отмечается, что на официальном сайте "Бессмертный полк" портрет героя можно разместить до конца апреля. "Портрет будет интегрирован в оригинальную цифровую открытку к 9 мая. На этой открытке фотография будет приближаться и увеличиваться, можно будет прочитать текст на ней", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20230421/aktsiya-1867027885.html

республика бурятия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, елена цунаева, день победы, республика бурятия