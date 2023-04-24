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Из Москвы в Крым запустят дополнительный поезд - РИА Новости, 24.04.2023
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Туризм
 
17:36 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/poezd-1867412670.html
Из Москвы в Крым запустят дополнительный поезд
Из Москвы в Крым запустят дополнительный поезд - РИА Новости, 24.04.2023
Из Москвы в Крым запустят дополнительный поезд
Компания "Гранд Сервис Экспресс" запускает дополнительный поезд №159/160 по маршруту Симферополь – Москва – Симферополь накануне майских праздников, продажи... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T17:36
2023-04-24T17:36
туризм
симферополь
москва
гранд сервис экспресс
казанский вокзал
туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Компания "Гранд Сервис Экспресс" запускает дополнительный поезд №159/160 по маршруту Симферополь – Москва – Симферополь накануне майских праздников, продажи билетов на поезд начинаются в понедельник. "Гранд Сервис Экспресс" запускает дополнительный поезд №159/160 по маршруту Симферополь – Москва – Симферополь. Дополнительные рейсы назначены для удовлетворения возросшего спроса на билеты в Крым накануне майских праздников. Продажи билетов на поезд №159/160 стартуют сегодня", - сообщили в компании. Перед майскими праздниками поезд выполнит две пары рейсов по данному маршруту. Поезд №159/160 отправится из Симферополя 26 и 27 апреля в 10.40 и прибудет на Казанский вокзал Москвы на следующий день в 23.54. Из Москвы поезда отправятся 28 апреля в 7.40, 29 апреля в 9.42 и прибудут в Симферополь 30 апреля и 1 мая в 2.35. В состав поезда включены одноэтажные плацкартные вагоны, а также штабной купейный вагон, оборудованный для перевозки маломобильных пассажиров.
https://ria.ru/20230402/interer-1862532803.html
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Из Москвы в Крым запустят дополнительный поезд

Из Москвы в Крым запустят дополнительный поезд накануне майских праздников

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоезд Крымской железной дороги
Поезд Крымской железной дороги - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Поезд Крымской железной дороги. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Компания "Гранд Сервис Экспресс" запускает дополнительный поезд №159/160 по маршруту Симферополь – Москва – Симферополь накануне майских праздников, продажи билетов на поезд начинаются в понедельник.
"Гранд Сервис Экспресс" запускает дополнительный поезд №159/160 по маршруту Симферополь – Москва – Симферополь. Дополнительные рейсы назначены для удовлетворения возросшего спроса на билеты в Крым накануне майских праздников. Продажи билетов на поезд №159/160 стартуют сегодня", - сообщили в компании.
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Перед майскими праздниками поезд выполнит две пары рейсов по данному маршруту.
Поезд №159/160 отправится из Симферополя 26 и 27 апреля в 10.40 и прибудет на Казанский вокзал Москвы на следующий день в 23.54. Из Москвы поезда отправятся 28 апреля в 7.40, 29 апреля в 9.42 и прибудут в Симферополь 30 апреля и 1 мая в 2.35. В состав поезда включены одноэтажные плацкартные вагоны, а также штабной купейный вагон, оборудованный для перевозки маломобильных пассажиров.
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ТуризмСимферопольМоскваГранд Сервис ЭкспрессКазанский вокзалТуризмНовости - ТуризмРоссияРеспублика Крым
 
 
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