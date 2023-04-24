https://ria.ru/20230424/poezd-1867412670.html

Из Москвы в Крым запустят дополнительный поезд

Из Москвы в Крым запустят дополнительный поезд - РИА Новости, 24.04.2023

Из Москвы в Крым запустят дополнительный поезд

Компания "Гранд Сервис Экспресс" запускает дополнительный поезд №159/160 по маршруту Симферополь – Москва – Симферополь накануне майских праздников, продажи... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T17:36

2023-04-24T17:36

2023-04-24T17:36

туризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Компания "Гранд Сервис Экспресс" запускает дополнительный поезд №159/160 по маршруту Симферополь – Москва – Симферополь накануне майских праздников, продажи билетов на поезд начинаются в понедельник. "Гранд Сервис Экспресс" запускает дополнительный поезд №159/160 по маршруту Симферополь – Москва – Симферополь. Дополнительные рейсы назначены для удовлетворения возросшего спроса на билеты в Крым накануне майских праздников. Продажи билетов на поезд №159/160 стартуют сегодня", - сообщили в компании. Перед майскими праздниками поезд выполнит две пары рейсов по данному маршруту. Поезд №159/160 отправится из Симферополя 26 и 27 апреля в 10.40 и прибудет на Казанский вокзал Москвы на следующий день в 23.54. Из Москвы поезда отправятся 28 апреля в 7.40, 29 апреля в 9.42 и прибудут в Симферополь 30 апреля и 1 мая в 2.35. В состав поезда включены одноэтажные плацкартные вагоны, а также штабной купейный вагон, оборудованный для перевозки маломобильных пассажиров.

https://ria.ru/20230402/interer-1862532803.html

https://ria.ru/20230413/sochi-1864881905.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

симферополь, москва, гранд сервис экспресс , казанский вокзал, туризм, новости - туризм, россия, республика крым