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Правительство направит регионам средства на обновление сельхозпредприятий - РИА Новости, 24.04.2023
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11:26 24.04.2023 (обновлено: 11:36 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/podderzhka-1867289534.html
Правительство направит регионам средства на обновление сельхозпредприятий
Правительство направит регионам средства на обновление сельхозпредприятий - РИА Новости, 24.04.2023
Правительство направит регионам средства на обновление сельхозпредприятий
Правительство России направит регионам 800 миллионов рублей на обновление мощностей на сельскохозяйственных предприятиях, сообщил в понедельник премьер-министр... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T11:26
2023-04-24T11:36
экономика
россия
приморский край
сахалинская область
михаил мишустин
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Правительство России направит регионам 800 миллионов рублей на обновление мощностей на сельскохозяйственных предприятиях, сообщил в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, отрасль показывает хорошие результаты, в том числе за счет запуска новых инвестобъектов. "Правительство направит более 800 миллионов рублей российским субъектам, где ведется обновление мощностей на сельскохозяйственных предприятиях", - сказал он на совещании с вице-премьерами. Как отмечает кабмин, средства получат Приморский край, Воронежская и Сахалинская области. Это позволит создать высокотехнологичное производство по глубокой переработке зерна в Приморском крае, модернизировать предприятие по производству сухих молочных продуктов в Воронежской области и компенсировать часть затрат на создание цеха по производству рыбной муки и рыбьего жира на Сахалине.
https://ria.ru/20230419/regiony-1866429227.html
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россия
приморский край
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экономика, россия, приморский край, сахалинская область, михаил мишустин
Экономика, Россия, Приморский край, Сахалинская область, Михаил Мишустин
Правительство направит регионам средства на обновление сельхозпредприятий

Правительство направит регионам 800 миллионов рублей на обновление сельхозпредприятий

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Правительство России направит регионам 800 миллионов рублей на обновление мощностей на сельскохозяйственных предприятиях, сообщил в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
По его словам, отрасль показывает хорошие результаты, в том числе за счет запуска новых инвестобъектов.
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"Правительство направит более 800 миллионов рублей российским субъектам, где ведется обновление мощностей на сельскохозяйственных предприятиях", - сказал он на совещании с вице-премьерами.
Как отмечает кабмин, средства получат Приморский край, Воронежская и Сахалинская области. Это позволит создать высокотехнологичное производство по глубокой переработке зерна в Приморском крае, модернизировать предприятие по производству сухих молочных продуктов в Воронежской области и компенсировать часть затрат на создание цеха по производству рыбной муки и рыбьего жира на Сахалине.
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ЭкономикаРоссияПриморский крайСахалинская областьМихаил Мишустин
 
 
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