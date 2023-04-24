https://ria.ru/20230424/podderzhka-1867289534.html

Правительство направит регионам средства на обновление сельхозпредприятий

Правительство направит регионам средства на обновление сельхозпредприятий - РИА Новости, 24.04.2023

Правительство направит регионам средства на обновление сельхозпредприятий

Правительство России направит регионам 800 миллионов рублей на обновление мощностей на сельскохозяйственных предприятиях, сообщил в понедельник премьер-министр... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T11:26

2023-04-24T11:26

2023-04-24T11:36

экономика

россия

приморский край

сахалинская область

михаил мишустин

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Правительство России направит регионам 800 миллионов рублей на обновление мощностей на сельскохозяйственных предприятиях, сообщил в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, отрасль показывает хорошие результаты, в том числе за счет запуска новых инвестобъектов. "Правительство направит более 800 миллионов рублей российским субъектам, где ведется обновление мощностей на сельскохозяйственных предприятиях", - сказал он на совещании с вице-премьерами. Как отмечает кабмин, средства получат Приморский край, Воронежская и Сахалинская области. Это позволит создать высокотехнологичное производство по глубокой переработке зерна в Приморском крае, модернизировать предприятие по производству сухих молочных продуктов в Воронежской области и компенсировать часть затрат на создание цеха по производству рыбной муки и рыбьего жира на Сахалине.

https://ria.ru/20230419/regiony-1866429227.html

https://ria.ru/20230418/granty-1866153476.html

россия

приморский край

сахалинская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, приморский край, сахалинская область, михаил мишустин