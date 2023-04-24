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Гутерреш передал Лаврову письмо для Путина по зерновой сделке - РИА Новости, 24.04.2023
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22:46 24.04.2023 (обновлено: 23:27 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/pismo-1867464479.html
Гутерреш передал Лаврову письмо для Путина по зерновой сделке
Гутерреш передал Лаврову письмо для Путина по зерновой сделке - РИА Новости, 24.04.2023
Гутерреш передал Лаврову письмо для Путина по зерновой сделке
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш передал главе МИД Сергею Лаврову письмо для Владимира Путина по вопросу продления зерновой сделки. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T22:46
2023-04-24T23:27
оон
зерновая сделка
сергей лавров
владимир путин
в мире
антониу гутерреш
украина
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш передал главе МИД Сергею Лаврову письмо для Владимира Путина по вопросу продления зерновой сделки.Глава российской дипломатии подтвердил получение документа с идеями по полной реализации соглашения.Дипломат подчеркнул на встрече с Гутеррешем, что Москва не видит желания западных стран выполнить то, что необходимо для успешной реализации инициативы.Генсек ООН, в свою очередь, принял к сведению обеспокоенности Москвы по поводу того, как исполняется российская часть соглашения, уточнила пресс-служба Всемирной организации.Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. С 18 марта 2023 года сделку продлили на 60 дней — до 18 мая.В МИД предупреждали, что без прогресса по решению пяти "системных" проблем (переподключение Россельхозбанка к SWIFT; возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания; отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты; восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса; разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений) о дальнейшем продлении "черноморской инициативы" после 18 мая говорить не приходится.
https://ria.ru/20230424/sdelka-1867456323.html
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оон, зерновая сделка, сергей лавров, владимир путин, в мире, антониу гутерреш, украина, турция, россия, россельхозбанк, swift, антониу гутерриш, москва
ООН, Зерновая сделка, Сергей Лавров, Владимир Путин, В мире, Антониу Гутерреш, Украина, Турция, Россия, Россельхозбанк, SWIFT, Антониу Гутерриш, Москва
Гутерреш передал Лаврову письмо для Путина по зерновой сделке

Гутерреш передал Лаврову письмо для Путина по вопросу продления зерновой инициативы

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш передал главе МИД Сергею Лаврову письмо для Владимира Путина по вопросу продления зерновой сделки.
Глава российской дипломатии подтвердил получение документа с идеями по полной реализации соглашения.
«

"Генеральный секретарь рассказал о тех усилиях, которые он предпринимает, чтобы российскую часть этой сделки максимально продвинуть. Пока прогресс, прямо скажем, не очень сильно заметен. Он передал нам свои соображения в виде письма, в котором изложены идеи о том, как действовать дальше. Конечно, это письмо требует изучения", — отметил Лавров.

Дипломат подчеркнул на встрече с Гутеррешем, что Москва не видит желания западных стран выполнить то, что необходимо для успешной реализации инициативы.
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Генсек ООН, в свою очередь, принял к сведению обеспокоенности Москвы по поводу того, как исполняется российская часть соглашения, уточнила пресс-служба Всемирной организации.
«
"Гутерреш представил подробный отчет об уже достигнутом прогрессе в этом отношении и вновь заявил о приверженности ООН продолжению работы по решению остающихся вопросов", — указано в публикации.
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. С 18 марта 2023 года сделку продлили на 60 дней — до 18 мая.
В МИД предупреждали, что без прогресса по решению пяти "системных" проблем (переподключение Россельхозбанка к SWIFT; возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания; отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты; восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса; разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений) о дальнейшем продлении "черноморской инициативы" после 18 мая говорить не приходится.
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ООНЗерновая сделкаСергей ЛавровВладимир ПутинВ миреАнтониу ГутеррешУкраинаТурцияРоссияРоссельхозбанкSWIFTАнтониу ГутерришМосква
 
 
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