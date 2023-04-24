Гутерреш передал Лаврову письмо для Путина по зерновой сделке
Гутерреш передал Лаврову письмо для Путина по вопросу продления зерновой инициативы
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш передал главе МИД Сергею Лаврову письмо для Владимира Путина по вопросу продления зерновой сделки.
Глава российской дипломатии подтвердил получение документа с идеями по полной реализации соглашения.
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"Генеральный секретарь рассказал о тех усилиях, которые он предпринимает, чтобы российскую часть этой сделки максимально продвинуть. Пока прогресс, прямо скажем, не очень сильно заметен. Он передал нам свои соображения в виде письма, в котором изложены идеи о том, как действовать дальше. Конечно, это письмо требует изучения", — отметил Лавров.
Дипломат подчеркнул на встрече с Гутеррешем, что Москва не видит желания западных стран выполнить то, что необходимо для успешной реализации инициативы.
Генсек ООН, в свою очередь, принял к сведению обеспокоенности Москвы по поводу того, как исполняется российская часть соглашения, уточнила пресс-служба Всемирной организации.
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"Гутерреш представил подробный отчет об уже достигнутом прогрессе в этом отношении и вновь заявил о приверженности ООН продолжению работы по решению остающихся вопросов", — указано в публикации.
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. С 18 марта 2023 года сделку продлили на 60 дней — до 18 мая.
В МИД предупреждали, что без прогресса по решению пяти "системных" проблем (переподключение Россельхозбанка к SWIFT; возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания; отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты; восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса; разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений) о дальнейшем продлении "черноморской инициативы" после 18 мая говорить не приходится.