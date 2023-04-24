https://ria.ru/20230424/pismo-1867464479.html

Гутерреш передал Лаврову письмо для Путина по зерновой сделке

Гутерреш передал Лаврову письмо для Путина по зерновой сделке - РИА Новости, 24.04.2023

Гутерреш передал Лаврову письмо для Путина по зерновой сделке

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш передал главе МИД Сергею Лаврову письмо для Владимира Путина по вопросу продления зерновой сделки. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T22:46

2023-04-24T22:46

2023-04-24T23:27

оон

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сергей лавров

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антониу гутерреш

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш передал главе МИД Сергею Лаврову письмо для Владимира Путина по вопросу продления зерновой сделки.Глава российской дипломатии подтвердил получение документа с идеями по полной реализации соглашения.Дипломат подчеркнул на встрече с Гутеррешем, что Москва не видит желания западных стран выполнить то, что необходимо для успешной реализации инициативы.Генсек ООН, в свою очередь, принял к сведению обеспокоенности Москвы по поводу того, как исполняется российская часть соглашения, уточнила пресс-служба Всемирной организации.Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. С 18 марта 2023 года сделку продлили на 60 дней — до 18 мая.В МИД предупреждали, что без прогресса по решению пяти "системных" проблем (переподключение Россельхозбанка к SWIFT; возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания; отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты; восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса; разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений) о дальнейшем продлении "черноморской инициативы" после 18 мая говорить не приходится.

https://ria.ru/20230424/sdelka-1867456323.html

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Наталья Макарова

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