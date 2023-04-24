https://ria.ru/20230424/pismo-1867453361.html

В посольстве Франции не подтвердили информацию о письме с порошком

В посольстве Франции не подтвердили информацию о письме с порошком - РИА Новости, 24.04.2023

В посольстве Франции не подтвердили информацию о письме с порошком

В посольстве Франции в Москве не подтвердили РИА Новости данные СМИ о якобы присланном письме с порошком. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T20:51

2023-04-24T20:51

2023-04-24T21:07

франция

посольство франции в москве

происшествия

москва

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. В посольстве Франции в Москве не подтвердили РИА Новости данные СМИ о якобы присланном письме с порошком.Ранее телеграм-канал "112" и сайт РЕН ТВ написали, что в посольство Франции в Москве прислали письмо с неизвестным порошком."Посольство не подтверждает эту информацию", - заявили агентству в дипмиссии, отвечая на просьбу прокомментировать эту информацию."Обычной процедурой в таком случае является информирование полиции, которая и позаботится о последующих действиях по делу", - добавили там.

https://ria.ru/20230414/konverty-1865460843.html

франция

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

франция, посольство франции в москве, происшествия, москва