https://ria.ru/20230424/pismo-1867453361.html
В посольстве Франции не подтвердили информацию о письме с порошком
В посольстве Франции не подтвердили информацию о письме с порошком - РИА Новости, 24.04.2023
В посольстве Франции не подтвердили информацию о письме с порошком
В посольстве Франции в Москве не подтвердили РИА Новости данные СМИ о якобы присланном письме с порошком. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T20:51
2023-04-24T20:51
2023-04-24T21:07
франция
посольство франции в москве
происшествия
москва
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. В посольстве Франции в Москве не подтвердили РИА Новости данные СМИ о якобы присланном письме с порошком.Ранее телеграм-канал "112" и сайт РЕН ТВ написали, что в посольство Франции в Москве прислали письмо с неизвестным порошком."Посольство не подтверждает эту информацию", - заявили агентству в дипмиссии, отвечая на просьбу прокомментировать эту информацию."Обычной процедурой в таком случае является информирование полиции, которая и позаботится о последующих действиях по делу", - добавили там.
https://ria.ru/20230414/konverty-1865460843.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, посольство франции в москве, происшествия, москва
Франция, Посольство Франции в Москве, Происшествия, Москва
В посольстве Франции не подтвердили информацию о письме с порошком
В посольстве Франции не подтвердили появившуюся информацию о присланном письме с порошком
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. В посольстве Франции в Москве не подтвердили РИА Новости данные СМИ о якобы присланном письме с порошком.
Ранее телеграм-канал "112" и сайт РЕН ТВ написали, что в посольство Франции в Москве
прислали письмо с неизвестным порошком.
"Посольство не подтверждает эту информацию", - заявили агентству в дипмиссии, отвечая на просьбу прокомментировать эту информацию.
"Обычной процедурой в таком случае является информирование полиции, которая и позаботится о последующих действиях по делу", - добавили там.
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