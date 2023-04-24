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В посольстве Франции не подтвердили информацию о письме с порошком - РИА Новости, 24.04.2023
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20:51 24.04.2023 (обновлено: 21:07 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/pismo-1867453361.html
В посольстве Франции не подтвердили информацию о письме с порошком
В посольстве Франции не подтвердили информацию о письме с порошком - РИА Новости, 24.04.2023
В посольстве Франции не подтвердили информацию о письме с порошком
В посольстве Франции в Москве не подтвердили РИА Новости данные СМИ о якобы присланном письме с порошком. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T20:51
2023-04-24T21:07
франция
посольство франции в москве
происшествия
москва
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. В посольстве Франции в Москве не подтвердили РИА Новости данные СМИ о якобы присланном письме с порошком.Ранее телеграм-канал "112" и сайт РЕН ТВ написали, что в посольство Франции в Москве прислали письмо с неизвестным порошком."Посольство не подтверждает эту информацию", - заявили агентству в дипмиссии, отвечая на просьбу прокомментировать эту информацию."Обычной процедурой в таком случае является информирование полиции, которая и позаботится о последующих действиях по делу", - добавили там.
https://ria.ru/20230414/konverty-1865460843.html
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франция, посольство франции в москве, происшествия, москва
Франция, Посольство Франции в Москве, Происшествия, Москва
В посольстве Франции не подтвердили информацию о письме с порошком

В посольстве Франции не подтвердили появившуюся информацию о присланном письме с порошком

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги на территории посольства Франции в Москве
Флаги на территории посольства Франции в Москве - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флаги на территории посольства Франции в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. В посольстве Франции в Москве не подтвердили РИА Новости данные СМИ о якобы присланном письме с порошком.
Ранее телеграм-канал "112" и сайт РЕН ТВ написали, что в посольство Франции в Москве прислали письмо с неизвестным порошком.
"Посольство не подтверждает эту информацию", - заявили агентству в дипмиссии, отвечая на просьбу прокомментировать эту информацию.
"Обычной процедурой в таком случае является информирование полиции, которая и позаботится о последующих действиях по делу", - добавили там.
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14 апреля, 20:28
 
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