https://ria.ru/20230424/pickpoint-1867330519.html
Владелец PickPoint подал в суд заявление о банкротстве
Владелец PickPoint подал в суд заявление о банкротстве - РИА Новости, 24.04.2023
Владелец PickPoint подал в суд заявление о банкротстве
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление ООО "Сеть автоматизированных пунктов выдачи", оператора крупного сервиса доставки онлайн-заказов через... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T13:27
2023-04-24T13:27
2023-04-24T13:27
экономика
россия
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление ООО "Сеть автоматизированных пунктов выдачи", оператора крупного сервиса доставки онлайн-заказов через постаматы и пункты выдачи PickPoint, о собственном банкротстве, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Заявление поступило в суд 21 апреля, к рассмотрению оно пока не принято. Сумма неисполненных обязательств должника в материалах суда пока не указана. Две недели назад в центральном офисе компании в Москве рассказали РИА Новости, что сервис временно отключил телефон службы поддержки получателей, а отправленные посылки должны вернуться обратно до конца апреля. В компании тогда не уточнили, на какое время сервис прекращает свою работу. Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники на рынке писала, что PickPoint уведомил партнеров о завершении операционной деятельности компании. Издание отмечало, что решение связано с финансовыми сложностями. В пресс-службе компании агентству тогда сообщили, что было принято решение не комментировать сложившуюся ситуацию, а в его службе информационной поддержки получателей рассказали, что сервис приостанавливает свою работу временно, и все посылки вернутся отправителям.
https://ria.ru/20230324/leroymerlin-1860403460.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
Владелец PickPoint подал в суд заявление о банкротстве
Владелец сервиса доставки PickPoint подал в суд заявление о банкротстве
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление ООО "Сеть автоматизированных пунктов выдачи", оператора крупного сервиса доставки онлайн-заказов через постаматы и пункты выдачи PickPoint, о собственном банкротстве, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Заявление поступило в суд 21 апреля, к рассмотрению оно пока не принято. Сумма неисполненных обязательств должника в материалах суда пока не указана.
Две недели назад в центральном офисе компании в Москве
рассказали РИА Новости, что сервис временно отключил телефон службы поддержки получателей, а отправленные посылки должны вернуться обратно до конца апреля. В компании тогда не уточнили, на какое время сервис прекращает свою работу.
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники на рынке писала, что PickPoint уведомил партнеров о завершении операционной деятельности компании. Издание отмечало, что решение связано с финансовыми сложностями.
В пресс-службе компании агентству тогда сообщили, что было принято решение не комментировать сложившуюся ситуацию, а в его службе информационной поддержки получателей рассказали, что сервис приостанавливает свою работу временно, и все посылки вернутся отправителям.
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