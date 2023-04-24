Рейтинг@Mail.ru
Владелец PickPoint подал в суд заявление о банкротстве - РИА Новости, 24.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:27 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/pickpoint-1867330519.html
Владелец PickPoint подал в суд заявление о банкротстве
Владелец PickPoint подал в суд заявление о банкротстве - РИА Новости, 24.04.2023
Владелец PickPoint подал в суд заявление о банкротстве
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление ООО "Сеть автоматизированных пунктов выдачи", оператора крупного сервиса доставки онлайн-заказов через... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T13:27
2023-04-24T13:27
экономика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781144116_0:46:600:384_1920x0_80_0_0_a4daebafae457eff7f3b839c1d7169a8.jpg
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление ООО "Сеть автоматизированных пунктов выдачи", оператора крупного сервиса доставки онлайн-заказов через постаматы и пункты выдачи PickPoint, о собственном банкротстве, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Заявление поступило в суд 21 апреля, к рассмотрению оно пока не принято. Сумма неисполненных обязательств должника в материалах суда пока не указана. Две недели назад в центральном офисе компании в Москве рассказали РИА Новости, что сервис временно отключил телефон службы поддержки получателей, а отправленные посылки должны вернуться обратно до конца апреля. В компании тогда не уточнили, на какое время сервис прекращает свою работу. Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники на рынке писала, что PickPoint уведомил партнеров о завершении операционной деятельности компании. Издание отмечало, что решение связано с финансовыми сложностями. В пресс-службе компании агентству тогда сообщили, что было принято решение не комментировать сложившуюся ситуацию, а в его службе информационной поддержки получателей рассказали, что сервис приостанавливает свою работу временно, и все посылки вернутся отправителям.
https://ria.ru/20230324/leroymerlin-1860403460.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781144116_0:0:533:400_1920x0_80_0_0_d248bca6c17c6aaea18adc7ee96592f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия
Экономика, Россия
Владелец PickPoint подал в суд заявление о банкротстве

Владелец сервиса доставки PickPoint подал в суд заявление о банкротстве

© Фото : Пресс-служба АвитоПостамат PickPoint
Постамат PickPoint - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© Фото : Пресс-служба Авито
Постамат PickPoint. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление ООО "Сеть автоматизированных пунктов выдачи", оператора крупного сервиса доставки онлайн-заказов через постаматы и пункты выдачи PickPoint, о собственном банкротстве, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Заявление поступило в суд 21 апреля, к рассмотрению оно пока не принято. Сумма неисполненных обязательств должника в материалах суда пока не указана.
Две недели назад в центральном офисе компании в Москве рассказали РИА Новости, что сервис временно отключил телефон службы поддержки получателей, а отправленные посылки должны вернуться обратно до конца апреля. В компании тогда не уточнили, на какое время сервис прекращает свою работу.
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники на рынке писала, что PickPoint уведомил партнеров о завершении операционной деятельности компании. Издание отмечало, что решение связано с финансовыми сложностями.
В пресс-службе компании агентству тогда сообщили, что было принято решение не комментировать сложившуюся ситуацию, а в его службе информационной поддержки получателей рассказали, что сервис приостанавливает свою работу временно, и все посылки вернутся отправителям.
Гипермаркет Леруа Мерлен в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
"Леруа Мерлен" планирует передать местным менеджерам магазины в России
24 марта, 15:03
 
ЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала