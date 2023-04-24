https://ria.ru/20230424/pickpoint-1867330519.html

Владелец PickPoint подал в суд заявление о банкротстве

Владелец PickPoint подал в суд заявление о банкротстве - РИА Новости, 24.04.2023

Владелец PickPoint подал в суд заявление о банкротстве

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление ООО "Сеть автоматизированных пунктов выдачи", оператора крупного сервиса доставки онлайн-заказов через... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T13:27

2023-04-24T13:27

2023-04-24T13:27

экономика

россия

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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление ООО "Сеть автоматизированных пунктов выдачи", оператора крупного сервиса доставки онлайн-заказов через постаматы и пункты выдачи PickPoint, о собственном банкротстве, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Заявление поступило в суд 21 апреля, к рассмотрению оно пока не принято. Сумма неисполненных обязательств должника в материалах суда пока не указана. Две недели назад в центральном офисе компании в Москве рассказали РИА Новости, что сервис временно отключил телефон службы поддержки получателей, а отправленные посылки должны вернуться обратно до конца апреля. В компании тогда не уточнили, на какое время сервис прекращает свою работу. Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники на рынке писала, что PickPoint уведомил партнеров о завершении операционной деятельности компании. Издание отмечало, что решение связано с финансовыми сложностями. В пресс-службе компании агентству тогда сообщили, что было принято решение не комментировать сложившуюся ситуацию, а в его службе информационной поддержки получателей рассказали, что сервис приостанавливает свою работу временно, и все посылки вернутся отправителям.

https://ria.ru/20230324/leroymerlin-1860403460.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия