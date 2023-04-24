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Биография Андрея Петрова

Биография Андрея Петрова - РИА Новости, 24.04.2023

Биография Андрея Петрова

Художественный руководитель – главный балетмейстер театра "Кремлевский балет", народный артист России, Андрей Борисович Петров родился 27 декабря 1945 года в... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T14:06

2023-04-24T14:06

2023-04-24T14:06

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Художественный руководитель – главный балетмейстер театра "Кремлевский балет", народный артист России, Андрей Борисович Петров родился 27 декабря 1945 года в Москве. Его мать Ольга Петрова (1920-1999) была актрисой Московского театра "Ромэн" (ныне Московский музыкально-драматический цыганский театр "Ромэн"), народная артистка РСФСР. Отец Борис Холфин (1913-1992) был танцовщиком Большого театра. Дядя – Николай Холфин (1903-1979), балетмейстер театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, заслуженный деятель искусств Туркменской ССР (1944) и Киргизской ССР (1958). Тетя – Мария Сорокина (1911-1948), заслуженная артистка РСФСР, балерина Большого театра.В 1965 году Андрей Петров окончил Московское хореографическое училище (ныне Московская государственная академия хореографии, МГАХ), класс Глеба Евдокимова. В 1977 году – Государственный институт театрального искусства имени Луначарского (ныне Российский институт театрального искусства – ГИТИС), курс Ростислава Захарова и Евгения Чанга. В 1977-1979 годы стажировался у Юрия Григоровича.В 1965-1985 годах – солист балета Большого театра, исполнил свыше пятидесяти партий в спектаклях.В 1985-1989 годах – заведующий балетной труппой Большого театра.На сцене Большого театра Андреем Петровым были поставлены балеты "Калина красная" Евгения Светланова (1978), "Деревянный Принц" Белы Бартока (1981), "Рыцарь печального образа" Рихарда Штрауса (1985), "Эскизы" Альфреда Шнитке (1985), "Тимур и его команда" Владислава Агафонникова с участием учащихся МГАХ (1986); танцы в операх: "Октябрь" Вано Мурадели (1978), "Ифигения в Авлиде" Кристофа Глюка (1983), "Похищение луны" Отара Тактакишвили (2-я редакция, 1983), "Повесть о настоящем человеке" Сергея Прокофьева (1985 г.), "Риголетто" Джузеппе Верди (1989), "Ночь перед рождеством" Николая Римского-Корсакова (1990); оперы-балеты "Революцией призванный" Эдуарда Лазарева (1979) и "Млада" Николая Римского-Корсакова (1988).Андрей Петров также ставил танцы в спектаклях московских драматических театров: "Товарищ, верь!" (1973, Театр на Таганке), "Ехали цыгане" (1974, Московский театр "Ромэн"), "Ленушка" (1975, Театр на Малой Бронной (ныне Театр на Бронной)), "Снеги пали" (1975, ЦАТСА (ныне Центральный академический Театр Российской Армии)), "Дочь, отец и гитарист" (1989, Театр на Таганке). В 1989-1990 годах – балетмейстер Кремлевского дворца съездов (КДС).С 1990 года – художественный руководитель основанного им Театра балета КДС (с 1992 года – Театр "Кремлевский балет").Более, чем за 30 лет Петров поставил для своего театра 18 спектаклей, среди которых – хореографические редакции и постановки произведений классического наследия, а также оригинальные авторские балеты: "Руслан и Людмила" на музыку Михаила Глинки – Вячеслава Агафонникова (1992), "Щелкунчик" (1993), "Лебединое озеро" (1997), "Спящая красавица" (2005) и "Снегурочка" (2009) Петра Чайковского, "Наполеон Бонапарт" Тихона Хренникова (1995), "Зевс" Димитриса Араписа (1996), "Невский проспект" на музыку Дмитрия Шостаковича и Альфреда Шнитке (1997), "Том Сойер" (1998) и "Катя и Принц Сиама" Павла Овсянникова (2003), "Фантастическая симфония" на музыку Гектора Берлиоза (2000), "Коппелия" Лео Делиба с фрагментами музыки Эрнста Гофмана (2001), "Жизель" Адольфа Адана (2003), "Эсмеральда" на музыку Цезаря Пуни и Риккардо Дриго (2006), "Фигаро" на музыку Джоаккино Россини и Вольфганга Амадея Моцарта (2008), , "Тысяча и одна ночь" Фикрета Амирова (2010), "Волшебная флейта" на музыку Вольфганга Амадея Моцарта (2014), "Аленький цветочек" Владимира Купцова (2018). Андрей Петров также поставил ряд балетов в театрах России и за рубежом, среди которых: "Весенняя сказка" на музыку Петра Чайковского (1983) и "Эскизы" на музыку Альфреда Шнитке (1987) в Софийской народной опере, "Двенадцать стульев" Геннадия Гладкова в Челябинском театре оперы и балета (1986),"Аркаим" Лейлы Исмагиловой в Башкирском театре оперы и балета (2005), "Ленинградская симфония" на музыку Дмитрия Шостаковича в Шанхайском центре восточных искусств – труппа SOH Dance Troupe (2005), "Каменный цветок" Сергея Прокофьева в Екатеринбургском театре оперы и балета (2008),В качестве режиссера-постановщика работал на вечере "Майя" в честь Майи Плисецкой (1988, Бостон, США), спортивно-театрализованном представлении "Ледовый бал" (1985, спорткомплекс "Олимпийский", Москва).Андрей Петров также занимался преподавательской деятельностью. В 1986-1987 годах он был балетмейстером Московского хореографического училища. С 2001 года работал в Московской государственной академии хореографии в должности профессора кафедры хореографии и балетоведения.Андрей Петров являлся председателем организационного комитета Международного конкурса артистов балета и хореографов в Москве, председателем жюри Всероссийского конкурса артистов балета им. Г.С. Улановой и многих престижных балетных конкурсов и фестивалей.С 2005 года Андрей Петров вместе с Андрисом Лиепой осуществлял художественное руководство проектом "Русские сезоны XXI века".Был секретарем Союза театральных деятелей России. Народный артист РСФСР (1985).Был награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV (1998) и III (2021) степеней, Почета (2005), Дружбы (2011) и многими другими наградами.Был отмечен Благодарностью Президента Российской Федерации (1995) и Почетной грамотой правительства РФ (1998).23 апреля 2023 года Андрей Петров скончался. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

справки, россия, москва, рсфср, кремлевский балет, большой театр, андрей петров, фото - культура