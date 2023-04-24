Рейтинг@Mail.ru
Воздух в Петербурге в понедельник прогреется до 20 градусов - РИА Новости, 24.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:02 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/peterburg-1867271050.html
Воздух в Петербурге в понедельник прогреется до 20 градусов
Воздух в Петербурге в понедельник прогреется до 20 градусов - РИА Новости, 24.04.2023
Воздух в Петербурге в понедельник прогреется до 20 градусов
Воздух в Санкт-Петербурге в понедельник впервые с начала весны прогреется до плюс 20 градусов по Цельсию, дневная температура сохранится до четверга, сообщил... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T10:02
2023-04-24T10:02
погода
санкт-петербург
александр колесов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155329/53/1553295308_0:236:2992:1919_1920x0_80_0_0_c1f6220c8799760c9a312b294d42dd04.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр - РИА Новости. Воздух в Санкт-Петербурге в понедельник впервые с начала весны прогреется до плюс 20 градусов по Цельсию, дневная температура сохранится до четверга, сообщил главный синоптик города Александр Колесов. "Дневная температура сегодня впервые в Санкт-Петербурге достигнет плюс 20 градусов… Предстоящие три дня сохранится жаркая погода с температурой плюс 20 градусов", - написал он в своем Telegram-канале. Как добавил синоптик, максимальная температура 24 апреля была зафиксирована в 2000 году, когда воздух прогрелся до плюс 25 градусов. По данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сейчас в Петербурге около 18 градусов тепла, солнечно. Скорость ветра не превышает 7 метров в секунду.
https://ria.ru/20230423/pogoda-1867186821.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155329/53/1553295308_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_8a293918a943fc1f70fa0b696be54c2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
погода, санкт-петербург, александр колесов
Погода, Санкт-Петербург, Александр Колесов
Воздух в Петербурге в понедельник прогреется до 20 градусов

Синоптик Колесов: температура до 20 градусов тепла сохранится в Петербурге до четверга

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПосетители у павильона “Эрмитаж” в Екатерининском парке музея-заповедника "Царское село"
Посетители у павильона “Эрмитаж” в Екатерининском парке музея-заповедника Царское село - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Посетители у павильона “Эрмитаж” в Екатерининском парке музея-заповедника "Царское село". Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр - РИА Новости. Воздух в Санкт-Петербурге в понедельник впервые с начала весны прогреется до плюс 20 градусов по Цельсию, дневная температура сохранится до четверга, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.
"Дневная температура сегодня впервые в Санкт-Петербурге достигнет плюс 20 градусов… Предстоящие три дня сохранится жаркая погода с температурой плюс 20 градусов", - написал он в своем Telegram-канале.
Как добавил синоптик, максимальная температура 24 апреля была зафиксирована в 2000 году, когда воздух прогрелся до плюс 25 градусов.
По данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сейчас в Петербурге около 18 градусов тепла, солнечно. Скорость ветра не превышает 7 метров в секунду.
Прохожие гуляют на территории ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве на майские праздники
Вчера, 15:03
 
ПогодаСанкт-ПетербургАлександр Колесов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала