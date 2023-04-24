https://ria.ru/20230424/peterburg-1867271050.html

Воздух в Петербурге в понедельник прогреется до 20 градусов

Воздух в Петербурге в понедельник прогреется до 20 градусов - РИА Новости, 24.04.2023

Воздух в Петербурге в понедельник прогреется до 20 градусов

Воздух в Санкт-Петербурге в понедельник впервые с начала весны прогреется до плюс 20 градусов по Цельсию, дневная температура сохранится до четверга, сообщил... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T10:02

2023-04-24T10:02

2023-04-24T10:02

погода

санкт-петербург

александр колесов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр - РИА Новости. Воздух в Санкт-Петербурге в понедельник впервые с начала весны прогреется до плюс 20 градусов по Цельсию, дневная температура сохранится до четверга, сообщил главный синоптик города Александр Колесов. "Дневная температура сегодня впервые в Санкт-Петербурге достигнет плюс 20 градусов… Предстоящие три дня сохранится жаркая погода с температурой плюс 20 градусов", - написал он в своем Telegram-канале. Как добавил синоптик, максимальная температура 24 апреля была зафиксирована в 2000 году, когда воздух прогрелся до плюс 25 градусов. По данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сейчас в Петербурге около 18 градусов тепла, солнечно. Скорость ветра не превышает 7 метров в секунду.

https://ria.ru/20230423/pogoda-1867186821.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, санкт-петербург, александр колесов