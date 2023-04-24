https://ria.ru/20230424/peterburg-1867271050.html
Воздух в Петербурге в понедельник прогреется до 20 градусов
Воздух в Петербурге в понедельник прогреется до 20 градусов - РИА Новости, 24.04.2023
Воздух в Петербурге в понедельник прогреется до 20 градусов
Воздух в Санкт-Петербурге в понедельник впервые с начала весны прогреется до плюс 20 градусов по Цельсию, дневная температура сохранится до четверга, сообщил... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T10:02
2023-04-24T10:02
2023-04-24T10:02
погода
санкт-петербург
александр колесов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр - РИА Новости. Воздух в Санкт-Петербурге в понедельник впервые с начала весны прогреется до плюс 20 градусов по Цельсию, дневная температура сохранится до четверга, сообщил главный синоптик города Александр Колесов. "Дневная температура сегодня впервые в Санкт-Петербурге достигнет плюс 20 градусов… Предстоящие три дня сохранится жаркая погода с температурой плюс 20 градусов", - написал он в своем Telegram-канале. Как добавил синоптик, максимальная температура 24 апреля была зафиксирована в 2000 году, когда воздух прогрелся до плюс 25 градусов. По данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сейчас в Петербурге около 18 градусов тепла, солнечно. Скорость ветра не превышает 7 метров в секунду.
https://ria.ru/20230423/pogoda-1867186821.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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погода, санкт-петербург, александр колесов
Погода, Санкт-Петербург, Александр Колесов
Воздух в Петербурге в понедельник прогреется до 20 градусов
Синоптик Колесов: температура до 20 градусов тепла сохранится в Петербурге до четверга
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр - РИА Новости.
Воздух в Санкт-Петербурге в понедельник впервые с начала весны прогреется до плюс 20 градусов по Цельсию, дневная температура сохранится до четверга, сообщил
главный синоптик города Александр Колесов.
"Дневная температура сегодня впервые в Санкт-Петербурге достигнет плюс 20 градусов… Предстоящие три дня сохранится жаркая погода с температурой плюс 20 градусов", - написал он в своем Telegram-канале.
Как добавил синоптик, максимальная температура 24 апреля была зафиксирована в 2000 году, когда воздух прогрелся до плюс 25 градусов.
По данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сейчас в Петербурге около 18 градусов тепла, солнечно. Скорость ветра не превышает 7 метров в секунду.
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