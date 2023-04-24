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Песков высказался об идее переноса мероприятий ООН из Нью-йорка - РИА Новости, 24.04.2023
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20:47 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/peskov-1867452462.html
Песков высказался об идее переноса мероприятий ООН из Нью-йорка
Песков высказался об идее переноса мероприятий ООН из Нью-йорка - РИА Новости, 24.04.2023
Песков высказался об идее переноса мероприятий ООН из Нью-йорка
Перенос мероприятий по линии ООН из Нью-Йорка - предмет дополнительных раздумий, дополнительного анализа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T20:47
2023-04-24T20:47
россия
в мире
нью-йорк (город)
сша
дмитрий песков
сергей лавров
оон
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Перенос мероприятий по линии ООН из Нью-Йорка - предмет дополнительных раздумий, дополнительного анализа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Россия в апреле является председателем Совбеза ООН. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник прибыл в штаб-квартиру ООН, где председательствует на заседаниях Совета безопасности. Министра в этой поездке не сопровождает пул журналистов, после того, как США не выдали им визы. Ранее российский дипломатический источник заявил, что американские журналисты будут испытывать на себе максимальный дискомфорт после невыдачи Вашингтоном американских виз пулу российских СМИ для работы на мероприятиях по линии ООН в Нью-Йорке.
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россия, в мире, нью-йорк (город), сша, дмитрий песков, сергей лавров, оон
Россия, В мире, Нью-Йорк (город), США, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, ООН
Песков высказался об идее переноса мероприятий ООН из Нью-йорка

Песков о переносе мероприятий ООН из Нью-йорка: это предмет дополнительного анализа

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Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Перенос мероприятий по линии ООН из Нью-Йорка - предмет дополнительных раздумий, дополнительного анализа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«
"Это уже предмет дополнительных раздумий, дополнительного анализа", - сказал Песков журналистам.
Россия в апреле является председателем Совбеза ООН. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник прибыл в штаб-квартиру ООН, где председательствует на заседаниях Совета безопасности. Министра в этой поездке не сопровождает пул журналистов, после того, как США не выдали им визы. Ранее российский дипломатический источник заявил, что американские журналисты будут испытывать на себе максимальный дискомфорт после невыдачи Вашингтоном американских виз пулу российских СМИ для работы на мероприятиях по линии ООН в Нью-Йорке.
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РоссияВ миреНью-Йорк (город)СШАДмитрий ПесковСергей ЛавровООН
 
 
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