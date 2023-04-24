https://ria.ru/20230424/peskov-1867449851.html

Песков прокомментировал идею сделать 1 июля Днем ветеранов военных действий

Песков прокомментировал идею сделать 1 июля Днем ветеранов военных действий - РИА Новости, 24.04.2023

Песков прокомментировал идею сделать 1 июля Днем ветеранов военных действий

Президент России Владимир Путин принял к сведению идею сделать 1 июля Днём ветеранов военных действий, вопрос будет прорабатываться, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T20:29

2023-04-24T20:29

2023-04-24T20:29

россия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял к сведению идею сделать 1 июля Днём ветеранов военных действий, вопрос будет прорабатываться, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Он принял к сведению, это будет прорабатываться", - сказал Песков журналистам. Ранее Рабочая группа по вопросам спецоперации предложила закрепить на уровне указной нормы установление 1 июля Днём ветерана боевых действий, это предложение также вошло в доклад группы президенту РФ Владимиру Путину.

https://ria.ru/20230420/svo-1866626180.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, дмитрий песков