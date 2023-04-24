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Песков прокомментировал идею сделать 1 июля Днем ветеранов военных действий - РИА Новости, 24.04.2023
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20:29 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/peskov-1867449851.html
Песков прокомментировал идею сделать 1 июля Днем ветеранов военных действий
Песков прокомментировал идею сделать 1 июля Днем ветеранов военных действий - РИА Новости, 24.04.2023
Песков прокомментировал идею сделать 1 июля Днем ветеранов военных действий
Президент России Владимир Путин принял к сведению идею сделать 1 июля Днём ветеранов военных действий, вопрос будет прорабатываться, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T20:29
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россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял к сведению идею сделать 1 июля Днём ветеранов военных действий, вопрос будет прорабатываться, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Он принял к сведению, это будет прорабатываться", - сказал Песков журналистам. Ранее Рабочая группа по вопросам спецоперации предложила закрепить на уровне указной нормы установление 1 июля Днём ветерана боевых действий, это предложение также вошло в доклад группы президенту РФ Владимиру Путину.
https://ria.ru/20230420/svo-1866626180.html
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россия, владимир путин, дмитрий песков
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал идею сделать 1 июля Днем ветеранов военных действий

Песков об идее сделать 1 июля Днем ветеранов военных действий: Путин принял к сведению

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял к сведению идею сделать 1 июля Днём ветеранов военных действий, вопрос будет прорабатываться, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Он принял к сведению, это будет прорабатываться", - сказал Песков журналистам.
Ранее Рабочая группа по вопросам спецоперации предложила закрепить на уровне указной нормы установление 1 июля Днём ветерана боевых действий, это предложение также вошло в доклад группы президенту РФ Владимиру Путину.
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Госдума одобрила поправки о статусе ветерана для содействующих армии в СВО
20 апреля, 14:41
 
РоссияВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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