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Песков назвал доносы отвратительным явлением - РИА Новости, 24.04.2023
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20:08 24.04.2023 (обновлено: 21:06 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/peskov-1867446624.html
Песков назвал доносы отвратительным явлением
Песков назвал доносы отвратительным явлением - РИА Новости, 24.04.2023
Песков назвал доносы отвратительным явлением
Доносы людей, которые хотят выслужиться и построить карьеру, как были отвратительными, так и остаются, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T20:08
2023-04-24T21:06
россия
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Доносы людей, которые хотят выслужиться и построить карьеру, как были отвратительными, так и остаются, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Во время пресс-подхода, Пескову был задан вопрос о том, как он относится "эпидемии доносов активистов, которые хотят выслужиться и сделать карьеру". "Что касается доносов, это как было всегда отвратительно, так есть, и надеюсь, так будет", - ответил Песков.
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россия, дмитрий песков, общество
Россия, Дмитрий Песков, Общество
Песков назвал доносы отвратительным явлением

Пресс-секретарь Путина Песков назвал доносы отвратительным явлением

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Доносы людей, которые хотят выслужиться и построить карьеру, как были отвратительными, так и остаются, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Во время пресс-подхода, Пескову был задан вопрос о том, как он относится "эпидемии доносов активистов, которые хотят выслужиться и сделать карьеру".
"Что касается доносов, это как было всегда отвратительно, так есть, и надеюсь, так будет", - ответил Песков.
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