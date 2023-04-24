https://ria.ru/20230424/peskov-1867446624.html

Песков назвал доносы отвратительным явлением

Песков назвал доносы отвратительным явлением - РИА Новости, 24.04.2023

Песков назвал доносы отвратительным явлением

Доносы людей, которые хотят выслужиться и построить карьеру, как были отвратительными, так и остаются, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T20:08

2023-04-24T20:08

2023-04-24T21:06

россия

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Доносы людей, которые хотят выслужиться и построить карьеру, как были отвратительными, так и остаются, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Во время пресс-подхода, Пескову был задан вопрос о том, как он относится "эпидемии доносов активистов, которые хотят выслужиться и сделать карьеру". "Что касается доносов, это как было всегда отвратительно, так есть, и надеюсь, так будет", - ответил Песков.

https://ria.ru/20230305/1498326874.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, дмитрий песков, общество