https://ria.ru/20230424/peskov-1867446624.html
Песков назвал доносы отвратительным явлением
Песков назвал доносы отвратительным явлением - РИА Новости, 24.04.2023
Песков назвал доносы отвратительным явлением
Доносы людей, которые хотят выслужиться и построить карьеру, как были отвратительными, так и остаются, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T20:08
2023-04-24T20:08
2023-04-24T21:06
россия
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Доносы людей, которые хотят выслужиться и построить карьеру, как были отвратительными, так и остаются, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Во время пресс-подхода, Пескову был задан вопрос о том, как он относится "эпидемии доносов активистов, которые хотят выслужиться и сделать карьеру". "Что касается доносов, это как было всегда отвратительно, так есть, и надеюсь, так будет", - ответил Песков.
https://ria.ru/20230305/1498326874.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, общество
Россия, Дмитрий Песков, Общество
Песков назвал доносы отвратительным явлением
Пресс-секретарь Путина Песков назвал доносы отвратительным явлением