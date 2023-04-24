https://ria.ru/20230424/peskov-1867426372.html

Песков назвал заявления о начале спецоперации без причин чудовищной ложью

Песков назвал заявления о начале спецоперации без причин чудовищной ложью - РИА Новости, 24.04.2023

Песков назвал заявления о начале спецоперации без причин чудовищной ложью

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чудовищной ложью заявления, что Россия начала спецоперацию безо всяких причин. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T18:35

2023-04-24T18:35

2023-04-24T18:35

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чудовищной ложью заявления, что Россия начала спецоперацию безо всяких причин. "Конечно, говорить по деталям, приводить вам огромные списки вот этих вот случаев лжи, вряд ли, наверное, нужно. Я расскажу только о каких-то самых-таки вопиющих. Ну, первое – Россия во всем виновата, в том, что происходит. Агрессивная Россия, которая начала специальную военную операцию, ничем не спровоцированную и без каких-либо причин на это. Это чудовищная ложь. Те, кто говорят об этом, они никогда не рассказывают всю предысторию, и они никогда у себя не показывают нашего президента, когда он ее рассказывает. Это видим только мы с вами", - сказал Песков, выступая на марафоне "Знание.Первые". По его словам, "так устроен этот информационный мир и так устроена та самая западная монополия на владение информационными потоками, мировая монополия, которая подвергается эрозии" и которую рано или поздно не только Россия, но и другие страны, которые заинтересованы в справедливом отношении к себе, в правдивом отношении к себе, "расшатают".

https://ria.ru/20230424/nato-1867418585.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, дмитрий песков