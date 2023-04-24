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Песков назвал заявления о начале спецоперации без причин чудовищной ложью - РИА Новости, 24.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:35 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/peskov-1867426372.html
Песков назвал заявления о начале спецоперации без причин чудовищной ложью
Песков назвал заявления о начале спецоперации без причин чудовищной ложью - РИА Новости, 24.04.2023
Песков назвал заявления о начале спецоперации без причин чудовищной ложью
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чудовищной ложью заявления, что Россия начала спецоперацию безо всяких причин. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T18:35
2023-04-24T18:35
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чудовищной ложью заявления, что Россия начала спецоперацию безо всяких причин. "Конечно, говорить по деталям, приводить вам огромные списки вот этих вот случаев лжи, вряд ли, наверное, нужно. Я расскажу только о каких-то самых-таки вопиющих. Ну, первое – Россия во всем виновата, в том, что происходит. Агрессивная Россия, которая начала специальную военную операцию, ничем не спровоцированную и без каких-либо причин на это. Это чудовищная ложь. Те, кто говорят об этом, они никогда не рассказывают всю предысторию, и они никогда у себя не показывают нашего президента, когда он ее рассказывает. Это видим только мы с вами", - сказал Песков, выступая на марафоне "Знание.Первые". По его словам, "так устроен этот информационный мир и так устроена та самая западная монополия на владение информационными потоками, мировая монополия, которая подвергается эрозии" и которую рано или поздно не только Россия, но и другие страны, которые заинтересованы в справедливом отношении к себе, в правдивом отношении к себе, "расшатают".
https://ria.ru/20230424/nato-1867418585.html
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россия, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков
Песков назвал заявления о начале спецоперации без причин чудовищной ложью

Песков назвал чудовищной ложью заявления, что Россия начала спецоперацию без всяких причин

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чудовищной ложью заявления, что Россия начала спецоперацию безо всяких причин.
"Конечно, говорить по деталям, приводить вам огромные списки вот этих вот случаев лжи, вряд ли, наверное, нужно. Я расскажу только о каких-то самых-таки вопиющих. Ну, первое – Россия во всем виновата, в том, что происходит. Агрессивная Россия, которая начала специальную военную операцию, ничем не спровоцированную и без каких-либо причин на это. Это чудовищная ложь. Те, кто говорят об этом, они никогда не рассказывают всю предысторию, и они никогда у себя не показывают нашего президента, когда он ее рассказывает. Это видим только мы с вами", - сказал Песков, выступая на марафоне "Знание.Первые".
По его словам, "так устроен этот информационный мир и так устроена та самая западная монополия на владение информационными потоками, мировая монополия, которая подвергается эрозии" и которую рано или поздно не только Россия, но и другие страны, которые заинтересованы в справедливом отношении к себе, в правдивом отношении к себе, "расшатают".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий Песков
 
 
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