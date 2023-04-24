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Песков заявил, что гордится старшим сыном - РИА Новости, 24.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:13 24.04.2023 (обновлено: 18:34 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/peskov-1867421883.html
Песков заявил, что гордится старшим сыном
Песков заявил, что гордится старшим сыном - РИА Новости, 24.04.2023
Песков заявил, что гордится старшим сыном
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что гордится своим старшим сыном, который участвовал в специальной операции России на Украине. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T18:13
2023-04-24T18:34
специальная военная операция на украине
ситуация в днр и лнр
безопасность
россия
дмитрий песков
евгений пригожин
чвк "вагнер"
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что гордится своим старшим сыном, который участвовал в специальной операции России на Украине.Ранее основатель "Вагнера" Евгений Пригожин раскрыл, что сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова служил в составе группы рядовым артиллеристом. По его словам, сын Пескова отработал "от звонка до звонка, проявляя мужество и героизм". Сын пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Николай, который служил артиллеристом в составе группы "Вагнер", рассказал, что семья не сразу, но поддержала его решение."Он принял решение, и я с уважением к этому отнесся. Такое решение, я бы сказал, было для меня, конечно, неожиданное, но тем не менее я им горжусь", - сказал Песков, выступая на марафоне "Знание. Первые".Он добавил, что отреагировал на такое решение сына "как любой родитель". "Любой родитель, естественно, сразу нервничает. Мы, конечно, серьезно с ним говорили. Но он взрослый мужик уже просто. Он не ребенок, ему не 18 лет", - также сказал Песков.
https://ria.ru/20230422/vagner-1867095123.html
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ситуация в днр и лнр, безопасность, россия, дмитрий песков, евгений пригожин, чвк "вагнер"
Специальная военная операция на Украине, Ситуация в ДНР и ЛНР, Безопасность, Россия, Дмитрий Песков, Евгений Пригожин, ЧВК "Вагнер"
Песков заявил, что гордится старшим сыном

Песков заявил, что гордится сыном Николаем, участвовавшим в военной операции на Украине

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что гордится своим старшим сыном, который участвовал в специальной операции России на Украине.
Ранее основатель "Вагнера" Евгений Пригожин раскрыл, что сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова служил в составе группы рядовым артиллеристом. По его словам, сын Пескова отработал "от звонка до звонка, проявляя мужество и героизм". Сын пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Николай, который служил артиллеристом в составе группы "Вагнер", рассказал, что семья не сразу, но поддержала его решение.
"Он принял решение, и я с уважением к этому отнесся. Такое решение, я бы сказал, было для меня, конечно, неожиданное, но тем не менее я им горжусь", - сказал Песков, выступая на марафоне "Знание. Первые".
Он добавил, что отреагировал на такое решение сына "как любой родитель". "Любой родитель, естественно, сразу нервничает. Мы, конечно, серьезно с ним говорили. Но он взрослый мужик уже просто. Он не ребенок, ему не 18 лет", - также сказал Песков.
Боевая работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
Пригожин раскрыл подробности службы сына Пескова в "Вагнере"
22 апреля, 16:39
 
Специальная военная операция на УкраинеСитуация в ДНР и ЛНРБезопасностьРоссияДмитрий ПесковЕвгений ПригожинЧВК "Вагнер"
 
 
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