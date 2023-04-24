https://ria.ru/20230424/peskov-1867421883.html

Песков заявил, что гордится старшим сыном

Песков заявил, что гордится старшим сыном - РИА Новости, 24.04.2023

Песков заявил, что гордится старшим сыном

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что гордится своим старшим сыном, который участвовал в специальной операции России на Украине. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T18:13

2023-04-24T18:13

2023-04-24T18:34

специальная военная операция на украине

ситуация в днр и лнр

безопасность

россия

дмитрий песков

евгений пригожин

чвк "вагнер"

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что гордится своим старшим сыном, который участвовал в специальной операции России на Украине.Ранее основатель "Вагнера" Евгений Пригожин раскрыл, что сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова служил в составе группы рядовым артиллеристом. По его словам, сын Пескова отработал "от звонка до звонка, проявляя мужество и героизм". Сын пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Николай, который служил артиллеристом в составе группы "Вагнер", рассказал, что семья не сразу, но поддержала его решение."Он принял решение, и я с уважением к этому отнесся. Такое решение, я бы сказал, было для меня, конечно, неожиданное, но тем не менее я им горжусь", - сказал Песков, выступая на марафоне "Знание. Первые".Он добавил, что отреагировал на такое решение сына "как любой родитель". "Любой родитель, естественно, сразу нервничает. Мы, конечно, серьезно с ним говорили. Но он взрослый мужик уже просто. Он не ребенок, ему не 18 лет", - также сказал Песков.

https://ria.ru/20230422/vagner-1867095123.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, безопасность, россия, дмитрий песков, евгений пригожин, чвк "вагнер"