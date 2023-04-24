https://ria.ru/20230424/parom-1867280360.html

Паром между Трабзоном и Сочи начнет рейсы 10-11 мая

Паром между Трабзоном и Сочи начнет рейсы 10-11 мая - РИА Новости, 24.04.2023

Паром между Трабзоном и Сочи начнет рейсы 10-11 мая

Первые рейсы парома по маршруту между турецким портом Трабзон и российским Сочи планируется запустить 10-11 мая, время в пути составит около восьми часов,... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T10:44

2023-04-24T10:44

2023-04-24T10:44

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СТАМБУЛ, 24 апр - РИА Новости, Заман Рамазанов. Первые рейсы парома по маршруту между турецким портом Трабзон и российским Сочи планируется запустить 10-11 мая, время в пути составит около восьми часов, сообщила РИА Новости руководитель турецкой турфирмы-оператора "Шолт тур" (Şolt Tur) Фатош Шолт. "До 1 мая времени не так много - нужно оформить некоторые документы, также наши партнеры в Сочи попросили из-за праздников в РФ начать рейсы после 10 мая, нам это подходит. Планируем начать рейсы примерно 10-11 мая", - заявила Шолт. По ее словам, на данный момент билеты пока не продаются. Шолт отметила, что на данный момент на линии будет задействован один паром. "Из Трабзона паром будет отправляться в понедельник и четверг, а из Сочи во вторник и пятницу", - сообщила Шолт. "В случае наличия повышенного спроса мы задействуем на линии еще один паром", - добавила она. По ее словам, паром помимо пассажиров будет перевозить автобусы, микроавтобусы, время в пути составит восемь часов. Генеральный директор сочинского морского торгового порта Юрий Владимиров ранее сообщил РИА Новости, что российская сторона предприняла все возможное для того, чтобы подготовить инфраструктуру объекта для запуска паромного сообщения. Паромная линия между Трабзоном и Сочи перестала функционировать в 2014 году.

https://ria.ru/20230422/sochi-1866920327.html

https://ria.ru/20230418/sochi-1865956125.html

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сочи

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, трабзон (провинция), сочи, турция