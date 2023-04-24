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Президент Киргизии будет на параде Победы в Москве, заявил Песков - РИА Новости, 24.04.2023
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19:15 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/parad-1867437181.html
Президент Киргизии будет на параде Победы в Москве, заявил Песков
Президент Киргизии будет на параде Победы в Москве, заявил Песков - РИА Новости, 24.04.2023
Президент Киргизии будет на параде Победы в Москве, заявил Песков
Накануне 9 мая состоится визит в Россию президента Киргизии, он решил остаться на парад Победы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T19:15
2023-04-24T19:15
киргизия
россия
москва
дмитрий песков
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МОСКВА. 24 апр - РИА Новости. Накануне 9 мая состоится визит в Россию президента Киргизии, он решил остаться на парад Победы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Специальных приглашений в этом году не было, это не круглая дата. В этом году накануне состоится визит президента Киргизии господина Жапарова, и, будучи здесь накануне, он принял решение остаться на параде и разделить с нами гордость Дня Победы", - сказал Песков журналистам на марафоне "Знание. Первые".
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киргизия, россия, москва, дмитрий песков
Киргизия, Россия, Москва, Дмитрий Песков
Президент Киргизии будет на параде Победы в Москве, заявил Песков

Песков: накануне 9 мая состоится визит Жапарова в Россию, он останется на парад Победы

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкВоеннослужащие парадных расчетов на военном параде Победы на Красной площади в Москве
Военнослужащие парадных расчетов на военном параде Победы на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Военнослужащие парадных расчетов на военном параде Победы на Красной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА. 24 апр - РИА Новости. Накануне 9 мая состоится визит в Россию президента Киргизии, он решил остаться на парад Победы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Специальных приглашений в этом году не было, это не круглая дата. В этом году накануне состоится визит президента Киргизии господина Жапарова, и, будучи здесь накануне, он принял решение остаться на параде и разделить с нами гордость Дня Победы", - сказал Песков журналистам на марафоне "Знание. Первые".
Парадный расчет военнослужащих на военном параде, посвященном 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
В Кремле прокомментировали сообщения об отмене воздушной части парада 9 мая
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