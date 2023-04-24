https://ria.ru/20230424/parad-1867437181.html
Президент Киргизии будет на параде Победы в Москве, заявил Песков
Президент Киргизии будет на параде Победы в Москве, заявил Песков - РИА Новости, 24.04.2023
Президент Киргизии будет на параде Победы в Москве, заявил Песков
Накануне 9 мая состоится визит в Россию президента Киргизии, он решил остаться на парад Победы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T19:15
2023-04-24T19:15
2023-04-24T19:15
киргизия
россия
москва
дмитрий песков
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МОСКВА. 24 апр - РИА Новости. Накануне 9 мая состоится визит в Россию президента Киргизии, он решил остаться на парад Победы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Специальных приглашений в этом году не было, это не круглая дата. В этом году накануне состоится визит президента Киргизии господина Жапарова, и, будучи здесь накануне, он принял решение остаться на параде и разделить с нами гордость Дня Победы", - сказал Песков журналистам на марафоне "Знание. Первые".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киргизия, россия, москва, дмитрий песков
Киргизия, Россия, Москва, Дмитрий Песков
Президент Киргизии будет на параде Победы в Москве, заявил Песков
Песков: накануне 9 мая состоится визит Жапарова в Россию, он останется на парад Победы