https://ria.ru/20230424/parad-1867437181.html

Президент Киргизии будет на параде Победы в Москве, заявил Песков

Президент Киргизии будет на параде Победы в Москве, заявил Песков - РИА Новости, 24.04.2023

Президент Киргизии будет на параде Победы в Москве, заявил Песков

Накануне 9 мая состоится визит в Россию президента Киргизии, он решил остаться на парад Победы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T19:15

2023-04-24T19:15

2023-04-24T19:15

киргизия

россия

москва

дмитрий песков

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МОСКВА. 24 апр - РИА Новости. Накануне 9 мая состоится визит в Россию президента Киргизии, он решил остаться на парад Победы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Специальных приглашений в этом году не было, это не круглая дата. В этом году накануне состоится визит президента Киргизии господина Жапарова, и, будучи здесь накануне, он принял решение остаться на параде и разделить с нами гордость Дня Победы", - сказал Песков журналистам на марафоне "Знание. Первые".

https://ria.ru/20230424/parad-1867309424.html

киргизия

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Наталья Макарова

киргизия, россия, москва, дмитрий песков