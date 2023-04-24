В Калуге отменили парад в честь Дня Победы
В Калуге отменили парад и салют в честь Дня Победы
Здание Калужской мужской гимназии. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Парад и салют в честь Дня Победы отменили в Калуге, сообщил РИА Новости представитель городской управы.
В понедельник городской голова Дмитрий Денисов провел еженедельную планерку, на которой обсудили празднование Дня Победы в Калуге. Начальник управления культуры города Яна Васина рассказала детали празднования, отметив, что главной событийной площадкой 9 мая станет Театральная площадь, в 20.00 там начнется концертно-театрализованное действо "Песни к Победе". В программе нет парада и завершающего день праздничного салюта.
В горуправе Калуги подтвердили РИА Новости, что салюта не будет.
"Парада не будет, таковы рекомендации по линии антитеррора. И фейерверка не планируется - в соответствии с рекомендациями вышестоящих органов государственной власти", - сказал собеседник агентства.
На прошлой неделе сопредседатель Центрального штаба движения "Бессмертный полк России", депутат Госдумы Елена Цунаева заявила РИА Новости, что акция "Бессмертный полк" в этом году из соображений безопасности в формате массового шествия проводиться не будет, но пройдет в альтернативных форматах.
Девятнадцатого октября 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что военное положение вводится в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября. В ряде регионов был введен уровень повышенной готовности и средний уровень реагирования. В Калужской области введен уровень повышенной готовности.