https://ria.ru/20230424/parad-1867392556.html

В Калуге отменили парад в честь Дня Победы

В Калуге отменили парад в честь Дня Победы - РИА Новости, 24.04.2023

В Калуге отменили парад в честь Дня Победы

Парад и салют в честь Дня Победы отменили в Калуге, сообщил РИА Новости представитель городской управы. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T16:25

2023-04-24T16:25

2023-04-24T16:25

калуга

россия

день победы

общество

калужская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589101510_0:119:3371:2015_1920x0_80_0_0_2b2ce551f96be433b197d1cb6757ffa4.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Парад и салют в честь Дня Победы отменили в Калуге, сообщил РИА Новости представитель городской управы. В понедельник городской голова Дмитрий Денисов провел еженедельную планерку, на которой обсудили празднование Дня Победы в Калуге. Начальник управления культуры города Яна Васина рассказала детали празднования, отметив, что главной событийной площадкой 9 мая станет Театральная площадь, в 20.00 там начнется концертно-театрализованное действо "Песни к Победе". В программе нет парада и завершающего день праздничного салюта. В горуправе Калуги подтвердили РИА Новости, что салюта не будет. "Парада не будет, таковы рекомендации по линии антитеррора. И фейерверка не планируется - в соответствии с рекомендациями вышестоящих органов государственной власти", - сказал собеседник агентства. На прошлой неделе сопредседатель Центрального штаба движения "Бессмертный полк России", депутат Госдумы Елена Цунаева заявила РИА Новости, что акция "Бессмертный полк" в этом году из соображений безопасности в формате массового шествия проводиться не будет, но пройдет в альтернативных форматах. Девятнадцатого октября 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что военное положение вводится в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября. В ряде регионов был введен уровень повышенной готовности и средний уровень реагирования. В Калужской области введен уровень повышенной готовности.

https://ria.ru/20230424/parad-1867309424.html

https://ria.ru/20230424/parad-1867276031.html

калуга

россия

калужская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

калуга, россия, день победы, общество, калужская область