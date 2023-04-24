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В Калуге отменили парад в честь Дня Победы - РИА Новости, 24.04.2023
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16:25 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/parad-1867392556.html
В Калуге отменили парад в честь Дня Победы
В Калуге отменили парад в честь Дня Победы - РИА Новости, 24.04.2023
В Калуге отменили парад в честь Дня Победы
Парад и салют в честь Дня Победы отменили в Калуге, сообщил РИА Новости представитель городской управы. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T16:25
2023-04-24T16:25
калуга
россия
день победы
общество
калужская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Парад и салют в честь Дня Победы отменили в Калуге, сообщил РИА Новости представитель городской управы. В понедельник городской голова Дмитрий Денисов провел еженедельную планерку, на которой обсудили празднование Дня Победы в Калуге. Начальник управления культуры города Яна Васина рассказала детали празднования, отметив, что главной событийной площадкой 9 мая станет Театральная площадь, в 20.00 там начнется концертно-театрализованное действо "Песни к Победе". В программе нет парада и завершающего день праздничного салюта. В горуправе Калуги подтвердили РИА Новости, что салюта не будет. "Парада не будет, таковы рекомендации по линии антитеррора. И фейерверка не планируется - в соответствии с рекомендациями вышестоящих органов государственной власти", - сказал собеседник агентства. На прошлой неделе сопредседатель Центрального штаба движения "Бессмертный полк России", депутат Госдумы Елена Цунаева заявила РИА Новости, что акция "Бессмертный полк" в этом году из соображений безопасности в формате массового шествия проводиться не будет, но пройдет в альтернативных форматах. Девятнадцатого октября 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что военное положение вводится в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября. В ряде регионов был введен уровень повышенной готовности и средний уровень реагирования. В Калужской области введен уровень повышенной готовности.
https://ria.ru/20230424/parad-1867309424.html
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калуга
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калуга, россия, день победы, общество, калужская область
Калуга, Россия, День Победы, Общество, Калужская область
В Калуге отменили парад в честь Дня Победы

В Калуге отменили парад и салют в честь Дня Победы

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Калужской мужской гимназии
Здание Калужской мужской гимназии - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Калужской мужской гимназии. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Парад и салют в честь Дня Победы отменили в Калуге, сообщил РИА Новости представитель городской управы.
В понедельник городской голова Дмитрий Денисов провел еженедельную планерку, на которой обсудили празднование Дня Победы в Калуге. Начальник управления культуры города Яна Васина рассказала детали празднования, отметив, что главной событийной площадкой 9 мая станет Театральная площадь, в 20.00 там начнется концертно-театрализованное действо "Песни к Победе". В программе нет парада и завершающего день праздничного салюта.
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В горуправе Калуги подтвердили РИА Новости, что салюта не будет.
"Парада не будет, таковы рекомендации по линии антитеррора. И фейерверка не планируется - в соответствии с рекомендациями вышестоящих органов государственной власти", - сказал собеседник агентства.
На прошлой неделе сопредседатель Центрального штаба движения "Бессмертный полк России", депутат Госдумы Елена Цунаева заявила РИА Новости, что акция "Бессмертный полк" в этом году из соображений безопасности в формате массового шествия проводиться не будет, но пройдет в альтернативных форматах.
Девятнадцатого октября 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что военное положение вводится в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября. В ряде регионов был введен уровень повышенной готовности и средний уровень реагирования. В Калужской области введен уровень повышенной готовности.
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