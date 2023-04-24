https://ria.ru/20230424/parad-1867309424.html

В Кремле прокомментировали сообщения об отмене воздушной части парада 9 мая

В Кремле прокомментировали сообщения об отмене воздушной части парада 9 мая - РИА Новости, 24.04.2023

В Кремле прокомментировали сообщения об отмене воздушной части парада 9 мая

Комментарии сообщений СМИ о возможной отмене воздушной части Парада Победы пока преждевременны, подготовка к параду идет, он состоится, заявил журналистам... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T12:32

2023-04-24T12:32

2023-04-24T12:46

москва

день победы

россия

безопасность

дмитрий песков

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Комментарии сообщений СМИ о возможной отмене воздушной части Парада Победы пока преждевременны, подготовка к параду идет, он состоится, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее ряд СМИ со ссылкой на анонимные источники сообщил, что Парад Победы может пройти без авиационной части."Пока еще преждевременно давать такие анонсы. Я не хотел бы этого делать", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли воздушная часть парада.Он добавил, что "ведется подготовка", и парад состоится. "Это будет очень важное событие, традиционное для 9 мая. А какие элементы в себя будет включать парад, мы своевременно вам сообщим. Пока преждевременно об этом говорить", - добавил Песков.В ряде городов РФ проведение Парада Победы 9 мая было отменено по соображениям безопасности. Парад на Красной площади, приуроченный к очередной годовщине Победы в Великой Отечественной войне, готовится и планируется к проведению, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20230421/kreml-1866855776.html

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Кирилл Волков

москва, день победы, россия, безопасность, дмитрий песков