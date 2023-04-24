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В Кремле прокомментировали сообщения об отмене воздушной части парада 9 мая - РИА Новости, 24.04.2023
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12:32 24.04.2023 (обновлено: 12:46 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/parad-1867309424.html
В Кремле прокомментировали сообщения об отмене воздушной части парада 9 мая
В Кремле прокомментировали сообщения об отмене воздушной части парада 9 мая - РИА Новости, 24.04.2023
В Кремле прокомментировали сообщения об отмене воздушной части парада 9 мая
Комментарии сообщений СМИ о возможной отмене воздушной части Парада Победы пока преждевременны, подготовка к параду идет, он состоится, заявил журналистам... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T12:32
2023-04-24T12:46
москва
день победы
россия
безопасность
дмитрий песков
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Комментарии сообщений СМИ о возможной отмене воздушной части Парада Победы пока преждевременны, подготовка к параду идет, он состоится, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее ряд СМИ со ссылкой на анонимные источники сообщил, что Парад Победы может пройти без авиационной части."Пока еще преждевременно давать такие анонсы. Я не хотел бы этого делать", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли воздушная часть парада.Он добавил, что "ведется подготовка", и парад состоится. "Это будет очень важное событие, традиционное для 9 мая. А какие элементы в себя будет включать парад, мы своевременно вам сообщим. Пока преждевременно об этом говорить", - добавил Песков.В ряде городов РФ проведение Парада Победы 9 мая было отменено по соображениям безопасности. Парад на Красной площади, приуроченный к очередной годовщине Победы в Великой Отечественной войне, готовится и планируется к проведению, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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москва, день победы, россия, безопасность, дмитрий песков
Москва, День Победы, Россия, Безопасность, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали сообщения об отмене воздушной части парада 9 мая

Песков: говорить о возможной отмене воздушной части Парада Победы преждевременно

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПарадный расчет военнослужащих на военном параде, посвященном 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве
Парадный расчет военнослужащих на военном параде, посвященном 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Парадный расчет военнослужащих на военном параде, посвященном 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Комментарии сообщений СМИ о возможной отмене воздушной части Парада Победы пока преждевременны, подготовка к параду идет, он состоится, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее ряд СМИ со ссылкой на анонимные источники сообщил, что Парад Победы может пройти без авиационной части.
"Пока еще преждевременно давать такие анонсы. Я не хотел бы этого делать", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли воздушная часть парада.
Он добавил, что "ведется подготовка", и парад состоится. "Это будет очень важное событие, традиционное для 9 мая. А какие элементы в себя будет включать парад, мы своевременно вам сообщим. Пока преждевременно об этом говорить", - добавил Песков.
В ряде городов РФ проведение Парада Победы 9 мая было отменено по соображениям безопасности. Парад на Красной площади, приуроченный к очередной годовщине Победы в Великой Отечественной войне, готовится и планируется к проведению, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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