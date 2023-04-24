https://ria.ru/20230424/parad-1867309424.html
В Кремле прокомментировали сообщения об отмене воздушной части парада 9 мая
В Кремле прокомментировали сообщения об отмене воздушной части парада 9 мая - РИА Новости, 24.04.2023
В Кремле прокомментировали сообщения об отмене воздушной части парада 9 мая
Комментарии сообщений СМИ о возможной отмене воздушной части Парада Победы пока преждевременны, подготовка к параду идет, он состоится, заявил журналистам... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T12:32
2023-04-24T12:32
2023-04-24T12:46
москва
день победы
россия
безопасность
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787681548_0:149:3114:1901_1920x0_80_0_0_7967963f303d0ad9a994cf22358b70c4.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Комментарии сообщений СМИ о возможной отмене воздушной части Парада Победы пока преждевременны, подготовка к параду идет, он состоится, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее ряд СМИ со ссылкой на анонимные источники сообщил, что Парад Победы может пройти без авиационной части."Пока еще преждевременно давать такие анонсы. Я не хотел бы этого делать", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли воздушная часть парада.Он добавил, что "ведется подготовка", и парад состоится. "Это будет очень важное событие, традиционное для 9 мая. А какие элементы в себя будет включать парад, мы своевременно вам сообщим. Пока преждевременно об этом говорить", - добавил Песков.В ряде городов РФ проведение Парада Победы 9 мая было отменено по соображениям безопасности. Парад на Красной площади, приуроченный к очередной годовщине Победы в Великой Отечественной войне, готовится и планируется к проведению, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20230421/kreml-1866855776.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787681548_0:152:2528:2048_1920x0_80_0_0_6f69f7b7bec092e72d4d2b0be5410264.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, день победы, россия, безопасность, дмитрий песков
Москва, День Победы, Россия, Безопасность, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали сообщения об отмене воздушной части парада 9 мая
Песков: говорить о возможной отмене воздушной части Парада Победы преждевременно
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Комментарии сообщений СМИ о возможной отмене воздушной части Парада Победы пока преждевременны, подготовка к параду идет, он состоится, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее ряд СМИ со ссылкой на анонимные источники сообщил, что Парад Победы может пройти без авиационной части.
"Пока еще преждевременно давать такие анонсы. Я не хотел бы этого делать", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли воздушная часть парада.
Он добавил, что "ведется подготовка", и парад состоится. "Это будет очень важное событие, традиционное для 9 мая. А какие элементы в себя будет включать парад, мы своевременно вам сообщим. Пока преждевременно об этом говорить", - добавил Песков.
В ряде городов РФ проведение Парада Победы 9 мая было отменено по соображениям безопасности. Парад на Красной площади, приуроченный к очередной годовщине Победы в Великой Отечественной войне, готовится и планируется к проведению, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ФСО рассказала, в какие дни в мае будут закрыты Кремль и Мавзолей