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Китай в ближайшие дни вернет из США панду-посланника дружбы - РИА Новости, 24.04.2023
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07:38 24.04.2023 (обновлено: 09:27 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/panda-1867254884.html
Китай в ближайшие дни вернет из США панду-посланника дружбы
Китай в ближайшие дни вернет из США панду-посланника дружбы - РИА Новости, 24.04.2023
Китай в ближайшие дни вернет из США панду-посланника дружбы
Большая панда по кличке Я Я, прожившая в США 20 лет, в ближайшие несколько дней вернется на самолете в Китай, сообщили в понедельник в государственном... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T07:38
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ПЕКИН, 24 апр – РИА Новости. Большая панда по кличке Я Я, прожившая в США 20 лет, в ближайшие несколько дней вернется на самолете в Китай, сообщили в понедельник в государственном управлении лесного и степного хозяйства КНР. Как следует из сообщения, опубликованного в официальном аккаунте управления в социальной сети WeChat, самку погрузят в самолет и доставят до Шанхая на востоке Китая. Панда Я Я родилась в Пекинском зоопарке 3 августа 2000 года. В апреле 2003 года ее вместе с пандой по кличке Лэ Лэ передали в зоопарк Мемфиса в качестве посланников дружбы. Изначально соглашение о пребывании Я Я в США было рассчитано на 10 лет, но в 2013 году оно было продлено еще на 10 лет. В декабре 2022 года было объявлено, что КНР вернет Я Я на родину по истечении двух десятилетних сроков. Ранее в апреле в зоопарке Мемфиса прошло прощание с Я Я. В феврале этого года группа экспертов из Китая прибыла в зоопарк Мемфиса, на месте специалисты проверили здоровье Я Я. Эксперты обнаружили у панды выпадение шерсти, вызванное кожными заболеваниями. В целом же у Я Я был хороший аппетит, нормальные показатели стула, стабильный вес. В ходе обсуждения проблемы с выпадением шерсти, китайские специалисты изложили американской стороне ряд требований и рекомендаций в по кормлению панды. В настоящее время вес и здоровье Я Я "относительно стабильны". Большая панда — неофициальный символ Китая. Всего в мире насчитывается 1,6 тысячи панд, главным образом в провинции Сычуань. В неволе за пределами Китая в настоящее живут только около трех десятков панд — в частности, в России, Австрии, Австралии, Германии, Испании, США, Таиланде и Японии. Так называемую "дипломатию панд" КНР использует достаточно активно, периодически отправляя бамбуковых медведей в разные страны. Согласно существующему правилу, детеныши панд, которые родились от подаренных или временно "одолженных" другой стране животных, обязательно возвращаются Китаю.
https://ria.ru/20230418/ogranicheniya-1866148612.html
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wechat, китай, сша, мемфис
WeChat, Китай, США, Мемфис
Китай в ближайшие дни вернет из США панду-посланника дружбы

Китай в ближайшие дни вернет домой панду-посланника дружбы, прожившую в США 20 лет

© AP Photo / Karen Pulfer FochtБольшая панда по кличке Я Я в зоопарке Мемфиса
Большая панда по кличке Я Я в зоопарке Мемфиса - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© AP Photo / Karen Pulfer Focht
Большая панда по кличке Я Я в зоопарке Мемфиса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 24 апр – РИА Новости. Большая панда по кличке Я Я, прожившая в США 20 лет, в ближайшие несколько дней вернется на самолете в Китай, сообщили в понедельник в государственном управлении лесного и степного хозяйства КНР.
Как следует из сообщения, опубликованного в официальном аккаунте управления в социальной сети WeChat, самку погрузят в самолет и доставят до Шанхая на востоке Китая.
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Панда Я Я родилась в Пекинском зоопарке 3 августа 2000 года. В апреле 2003 года ее вместе с пандой по кличке Лэ Лэ передали в зоопарк Мемфиса в качестве посланников дружбы.
Изначально соглашение о пребывании Я Я в США было рассчитано на 10 лет, но в 2013 году оно было продлено еще на 10 лет. В декабре 2022 года было объявлено, что КНР вернет Я Я на родину по истечении двух десятилетних сроков. Ранее в апреле в зоопарке Мемфиса прошло прощание с Я Я.
В феврале этого года группа экспертов из Китая прибыла в зоопарк Мемфиса, на месте специалисты проверили здоровье Я Я. Эксперты обнаружили у панды выпадение шерсти, вызванное кожными заболеваниями. В целом же у Я Я был хороший аппетит, нормальные показатели стула, стабильный вес. В ходе обсуждения проблемы с выпадением шерсти, китайские специалисты изложили американской стороне ряд требований и рекомендаций в по кормлению панды. В настоящее время вес и здоровье Я Я "относительно стабильны".
Большая панда — неофициальный символ Китая. Всего в мире насчитывается 1,6 тысячи панд, главным образом в провинции Сычуань. В неволе за пределами Китая в настоящее живут только около трех десятков панд — в частности, в России, Австрии, Австралии, Германии, Испании, США, Таиланде и Японии.
Так называемую "дипломатию панд" КНР использует достаточно активно, периодически отправляя бамбуковых медведей в разные страны. Согласно существующему правилу, детеныши панд, которые родились от подаренных или временно "одолженных" другой стране животных, обязательно возвращаются Китаю.
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