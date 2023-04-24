https://ria.ru/20230424/paket-1867411908.html

Посольство России в Афинах прокомментировало ЧП с брошенным пакетом

Посольство России в Афинах прокомментировало ЧП с брошенным пакетом - РИА Новости, 24.04.2023

Посольство России в Афинах прокомментировало ЧП с брошенным пакетом

Полиция не обнаружила опасных предметов в пакете, брошенном на территорию посольства России в Греции, тревога снята, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T17:35

2023-04-24T17:35

2023-04-24T17:35

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АФИНЫ, 24 апр - РИА Новости. Полиция не обнаружила опасных предметов в пакете, брошенном на территорию посольства России в Греции, тревога снята, сообщили РИА Новости в диппредставительстве. В понедельник неизвестный перебросил подозрительный пакет на территорию российского посольства, полиция задержала этого человека. "Полиция увезла сверток. Опасного содержимого в нем не было. Тревога снята", - сказали в посольстве.

https://ria.ru/20230410/ukraina-1864334275.html

афины

россия

греция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

в мире, афины, россия, греция