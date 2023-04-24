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Посольство России в Афинах прокомментировало ЧП с брошенным пакетом - РИА Новости, 24.04.2023
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17:35 24.04.2023
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Посольство России в Афинах прокомментировало ЧП с брошенным пакетом
Посольство России в Афинах прокомментировало ЧП с брошенным пакетом - РИА Новости, 24.04.2023
Посольство России в Афинах прокомментировало ЧП с брошенным пакетом
Полиция не обнаружила опасных предметов в пакете, брошенном на территорию посольства России в Греции, тревога снята, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T17:35
2023-04-24T17:35
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АФИНЫ, 24 апр - РИА Новости. Полиция не обнаружила опасных предметов в пакете, брошенном на территорию посольства России в Греции, тревога снята, сообщили РИА Новости в диппредставительстве. В понедельник неизвестный перебросил подозрительный пакет на территорию российского посольства, полиция задержала этого человека. "Полиция увезла сверток. Опасного содержимого в нем не было. Тревога снята", - сказали в посольстве.
https://ria.ru/20230410/ukraina-1864334275.html
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в мире, афины, россия, греция
В мире, Афины, Россия, Греция
Посольство России в Афинах прокомментировало ЧП с брошенным пакетом

Посольство России в Афинах: брошенный на территорию пакет опасности не представляет

© AP Photo / Dimitri MessinisСотрудники полиции у здания посольства России в Афинах, Греция
Сотрудники полиции у здания посольства России в Афинах, Греция - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© AP Photo / Dimitri Messinis
Сотрудники полиции у здания посольства России в Афинах, Греция. Архивное фото
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 24 апр - РИА Новости. Полиция не обнаружила опасных предметов в пакете, брошенном на территорию посольства России в Греции, тревога снята, сообщили РИА Новости в диппредставительстве.
В понедельник неизвестный перебросил подозрительный пакет на территорию российского посольства, полиция задержала этого человека.
"Полиция увезла сверток. Опасного содержимого в нем не было. Тревога снята", - сказали в посольстве.
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