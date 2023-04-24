https://ria.ru/20230424/paket-1867411908.html
Посольство России в Афинах прокомментировало ЧП с брошенным пакетом
Посольство России в Афинах прокомментировало ЧП с брошенным пакетом - РИА Новости, 24.04.2023
Посольство России в Афинах прокомментировало ЧП с брошенным пакетом
Полиция не обнаружила опасных предметов в пакете, брошенном на территорию посольства России в Греции, тревога снята, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T17:35
2023-04-24T17:35
2023-04-24T17:35
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АФИНЫ, 24 апр - РИА Новости. Полиция не обнаружила опасных предметов в пакете, брошенном на территорию посольства России в Греции, тревога снята, сообщили РИА Новости в диппредставительстве. В понедельник неизвестный перебросил подозрительный пакет на территорию российского посольства, полиция задержала этого человека. "Полиция увезла сверток. Опасного содержимого в нем не было. Тревога снята", - сказали в посольстве.
https://ria.ru/20230410/ukraina-1864334275.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афины, россия, греция
В мире, Афины, Россия, Греция
Посольство России в Афинах прокомментировало ЧП с брошенным пакетом
Посольство России в Афинах: брошенный на территорию пакет опасности не представляет
АФИНЫ, 24 апр - РИА Новости. Полиция не обнаружила опасных предметов в пакете, брошенном на территорию посольства России в Греции, тревога снята, сообщили РИА Новости в диппредставительстве.
В понедельник неизвестный перебросил подозрительный пакет на территорию российского посольства, полиция задержала этого человека.
"Полиция увезла сверток. Опасного содержимого в нем не было. Тревога снята", - сказали в посольстве.
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