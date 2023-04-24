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На территорию посольства России в Греции бросили подозрительный пакет - РИА Новости, 24.04.2023
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14:30 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/paket-1867353005.html
На территорию посольства России в Греции бросили подозрительный пакет
На территорию посольства России в Греции бросили подозрительный пакет - РИА Новости, 24.04.2023
На территорию посольства России в Греции бросили подозрительный пакет
Неизвестный перебросил подозрительный пакет на территорию посольства России в Греции, полиция задержала этого человека и разбирается, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T14:30
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греция
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АФИНЫ, 24 апр - РИА Новости. Неизвестный перебросил подозрительный пакет на территорию посольства России в Греции, полиция задержала этого человека и разбирается, сообщили РИА Новости в диппредставительстве. "Сегодня на территорию посольства перебросили подозрительный пакет. Полиция задержала человека, который перебросил пакет, и разбирается", - сказали в посольстве.
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60
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60
в мире, россия, греция
В мире, Россия, Греция
На территорию посольства России в Греции бросили подозрительный пакет

Неизвестный перебросил подозрительный пакет на территорию посольства России в Греции

© Фото : сайт Посольства РФ в ГрецииПосольство РФ в Греческой Республике
Посольство РФ в Греческой Республике - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© Фото : сайт Посольства РФ в Греции
Посольство РФ в Греческой Республике. Архивное фото
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АФИНЫ, 24 апр - РИА Новости. Неизвестный перебросил подозрительный пакет на территорию посольства России в Греции, полиция задержала этого человека и разбирается, сообщили РИА Новости в диппредставительстве.
"Сегодня на территорию посольства перебросили подозрительный пакет. Полиция задержала человека, который перебросил пакет, и разбирается", - сказали в посольстве.
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