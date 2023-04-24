https://ria.ru/20230424/paket-1867353005.html
На территорию посольства России в Греции бросили подозрительный пакет
На территорию посольства России в Греции бросили подозрительный пакет - РИА Новости, 24.04.2023
На территорию посольства России в Греции бросили подозрительный пакет
Неизвестный перебросил подозрительный пакет на территорию посольства России в Греции, полиция задержала этого человека и разбирается, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T14:30
2023-04-24T14:30
2023-04-24T14:30
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АФИНЫ, 24 апр - РИА Новости. Неизвестный перебросил подозрительный пакет на территорию посольства России в Греции, полиция задержала этого человека и разбирается, сообщили РИА Новости в диппредставительстве. "Сегодня на территорию посольства перебросили подозрительный пакет. Полиция задержала человека, который перебросил пакет, и разбирается", - сказали в посольстве.
https://ria.ru/20230224/paket-1854183829.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, греция
На территорию посольства России в Греции бросили подозрительный пакет
Неизвестный перебросил подозрительный пакет на территорию посольства России в Греции
АФИНЫ, 24 апр - РИА Новости. Неизвестный перебросил подозрительный пакет на территорию посольства России в Греции, полиция задержала этого человека и разбирается, сообщили РИА Новости в диппредставительстве.
"Сегодня на территорию посольства перебросили подозрительный пакет. Полиция задержала человека, который перебросил пакет, и разбирается", - сказали в посольстве.
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