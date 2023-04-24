https://ria.ru/20230424/paket-1867353005.html

На территорию посольства России в Греции бросили подозрительный пакет

На территорию посольства России в Греции бросили подозрительный пакет - РИА Новости, 24.04.2023

На территорию посольства России в Греции бросили подозрительный пакет

Неизвестный перебросил подозрительный пакет на территорию посольства России в Греции, полиция задержала этого человека и разбирается, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T14:30

2023-04-24T14:30

2023-04-24T14:30

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АФИНЫ, 24 апр - РИА Новости. Неизвестный перебросил подозрительный пакет на территорию посольства России в Греции, полиция задержала этого человека и разбирается, сообщили РИА Новости в диппредставительстве. "Сегодня на территорию посольства перебросили подозрительный пакет. Полиция задержала человека, который перебросил пакет, и разбирается", - сказали в посольстве.

https://ria.ru/20230224/paket-1854183829.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, греция