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Овчинский: промышленники Москвы встретятся с байерами из Саудовской Аравии - РИА Новости, 24.04.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
07:22 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/ovchinskiy-1867253811.html
Овчинский: промышленники Москвы встретятся с байерами из Саудовской Аравии
Овчинский: промышленники Москвы встретятся с байерами из Саудовской Аравии - РИА Новости, 24.04.2023
Овчинский: промышленники Москвы встретятся с байерами из Саудовской Аравии
Шесть промышленных компаний из Москвы примут в конце мая участие в бизнес-миссии в Саудовскую Аравию в рамках выездного экспортного форума "Иннопром", сообщил... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T07:22
2023-04-24T07:22
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
саудовская аравия
владислав овчинский
россия
экономика
технологии
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Шесть промышленных компаний из Москвы примут в конце мая участие в бизнес-миссии в Саудовскую Аравию в рамках выездного экспортного форума "Иннопром", сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Среди участников бизнес-миссии – разработчик продукции для обеспечения антитеррористической безопасности, изделий из кварцевого стекла, производитель 3D-принтеров, силовых и контрольных кабелей, высокопроизводительных процессорных ядер и аналогово-цифровых систем, а также предприятие, выпускающее препараты для инъекционной эстетической медицины и профессиональной косметологии."Саудовская Аравия – важный экономический партнер России в регионе Ближнего Востока. Для Москвы эта страна – перспективное направление для экспорта отечественной промышленной продукции. С целью налаживания долгосрочного партнерства с потенциальными контрагентами Центр "Моспром" организовал бизнес-миссию, в программе которой запланировано 60 встреч московских промышленников с зарубежными байерами. Мероприятия состоятся с 29 по 31 мая в рамках выездного экспортного форума "Иннопром", – пояснил Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Центр "Моспром" занимается индивидуальной поддержкой экспортеров. Его эксперты анализируют целевые рынки для производителей, помогая им определить наиболее эффективную стратегию выхода на зарубежные рынки. В рамках байерской программы эксперты Центра бесплатно помогают экспортерам с поиском контрагентов, проведением переговоров с потенциальными покупателями за рубежом, а также обеспечивают участие в международных выставках и бизнес-миссиях. Информация о направлениях поддержки, оказываемых АНО "Моспром", размещена на официальном сайте Центра.
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москва, саудовская аравия, владислав овчинский, россия, экономика, технологии
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Саудовская Аравия, Владислав Овчинский, Россия, Экономика, Технологии

Овчинский: промышленники Москвы встретятся с байерами из Саудовской Аравии

© Пресс-служба ДИППВстреча промышленников Москвы с байерами из из Саудовской Аравии
Встреча промышленников Москвы с байерами из из Саудовской Аравии
© Пресс-служба ДИПП
Встреча промышленников Москвы с байерами из из Саудовской Аравии. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Шесть промышленных компаний из Москвы примут в конце мая участие в бизнес-миссии в Саудовскую Аравию в рамках выездного экспортного форума "Иннопром", сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
Среди участников бизнес-миссии – разработчик продукции для обеспечения антитеррористической безопасности, изделий из кварцевого стекла, производитель 3D-принтеров, силовых и контрольных кабелей, высокопроизводительных процессорных ядер и аналогово-цифровых систем, а также предприятие, выпускающее препараты для инъекционной эстетической медицины и профессиональной косметологии.
"Саудовская Аравия – важный экономический партнер России в регионе Ближнего Востока. Для Москвы эта страна – перспективное направление для экспорта отечественной промышленной продукции. С целью налаживания долгосрочного партнерства с потенциальными контрагентами Центр "Моспром" организовал бизнес-миссию, в программе которой запланировано 60 встреч московских промышленников с зарубежными байерами. Мероприятия состоятся с 29 по 31 мая в рамках выездного экспортного форума "Иннопром", – пояснил Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Центр "Моспром" занимается индивидуальной поддержкой экспортеров. Его эксперты анализируют целевые рынки для производителей, помогая им определить наиболее эффективную стратегию выхода на зарубежные рынки. В рамках байерской программы эксперты Центра бесплатно помогают экспортерам с поиском контрагентов, проведением переговоров с потенциальными покупателями за рубежом, а также обеспечивают участие в международных выставках и бизнес-миссиях. Информация о направлениях поддержки, оказываемых АНО "Моспром", размещена на официальном сайте Центра.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваСаудовская АравияВладислав ОвчинскийРоссияЭкономикаТехнологии
 
 
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