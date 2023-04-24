https://ria.ru/20230424/ovchinskiy-1867253811.html

Овчинский: промышленники Москвы встретятся с байерами из Саудовской Аравии

Овчинский: промышленники Москвы встретятся с байерами из Саудовской Аравии - РИА Новости, 24.04.2023

Овчинский: промышленники Москвы встретятся с байерами из Саудовской Аравии

Шесть промышленных компаний из Москвы примут в конце мая участие в бизнес-миссии в Саудовскую Аравию в рамках выездного экспортного форума "Иннопром", сообщил... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T07:22

2023-04-24T07:22

2023-04-24T07:22

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

саудовская аравия

владислав овчинский

россия

экономика

технологии

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Шесть промышленных компаний из Москвы примут в конце мая участие в бизнес-миссии в Саудовскую Аравию в рамках выездного экспортного форума "Иннопром", сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Среди участников бизнес-миссии – разработчик продукции для обеспечения антитеррористической безопасности, изделий из кварцевого стекла, производитель 3D-принтеров, силовых и контрольных кабелей, высокопроизводительных процессорных ядер и аналогово-цифровых систем, а также предприятие, выпускающее препараты для инъекционной эстетической медицины и профессиональной косметологии."Саудовская Аравия – важный экономический партнер России в регионе Ближнего Востока. Для Москвы эта страна – перспективное направление для экспорта отечественной промышленной продукции. С целью налаживания долгосрочного партнерства с потенциальными контрагентами Центр "Моспром" организовал бизнес-миссию, в программе которой запланировано 60 встреч московских промышленников с зарубежными байерами. Мероприятия состоятся с 29 по 31 мая в рамках выездного экспортного форума "Иннопром", – пояснил Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Центр "Моспром" занимается индивидуальной поддержкой экспортеров. Его эксперты анализируют целевые рынки для производителей, помогая им определить наиболее эффективную стратегию выхода на зарубежные рынки. В рамках байерской программы эксперты Центра бесплатно помогают экспортерам с поиском контрагентов, проведением переговоров с потенциальными покупателями за рубежом, а также обеспечивают участие в международных выставках и бизнес-миссиях. Информация о направлениях поддержки, оказываемых АНО "Моспром", размещена на официальном сайте Центра.

https://ria.ru/20230421/amplitek-1866788126.html

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саудовская аравия

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москва, саудовская аравия, владислав овчинский, россия, экономика, технологии