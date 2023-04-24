https://ria.ru/20230424/otoplenie-1867368569.html
В Москве завершается отопительный сезон
В Москве завершается отопительный сезон - РИА Новости, 24.04.2023
В Москве завершается отопительный сезон
Отопительный сезон завершается в Москве, специалисты начали переводить систему теплоснабжения на летний режим работы, сообщается в телеграм-канале столичного... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T15:05
2023-04-24T15:05
2023-04-24T15:15
москва
общество
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Отопительный сезон завершается в Москве, специалисты начали переводить систему теплоснабжения на летний режим работы, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства."С учетом погоды принято решение приступить 24 апреля к переводу столичной системы теплоснабжения на летний режим работы", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.Отмечается, что отключение отопления проводится поэтапно и занимает до пяти дней. Предстоит отключить отопление в более чем 74 тысячах зданий, в их числе свыше 34 тысяч жилых домов."Сначала проходят отключения на промышленных и административных объектах, затем – в жилых зданиях, школах, детских дошкольных и лечебных учреждениях. После отключения отопления начнутся основные работы по подготовке тепловых сетей к следующему осенне-зимнему периоду", - дополняется в сообщении.
https://ria.ru/20230319/mariupol-1858948955.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, общество
В Москве завершается отопительный сезон
Специалисты приступили к завершению отопительного сезона в Москве
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости.
Отопительный сезон завершается в Москве, специалисты начали переводить систему теплоснабжения на летний режим работы, сообщается в телеграм-канале
столичного комплекса городского хозяйства.
"С учетом погоды принято решение приступить 24 апреля к переводу столичной системы теплоснабжения на летний режим работы", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы
Петра Бирюкова.
Отмечается, что отключение отопления проводится поэтапно и занимает до пяти дней. Предстоит отключить отопление в более чем 74 тысячах зданий, в их числе свыше 34 тысяч жилых домов.
"Сначала проходят отключения на промышленных и административных объектах, затем – в жилых зданиях, школах, детских дошкольных и лечебных учреждениях. После отключения отопления начнутся основные работы по подготовке тепловых сетей к следующему осенне-зимнему периоду", - дополняется в сообщении.
Все разрушенные объекты Мариуполя подключат к отоплению к новому сезону