https://ria.ru/20230424/otoplenie-1867368569.html

В Москве завершается отопительный сезон

В Москве завершается отопительный сезон - РИА Новости, 24.04.2023

В Москве завершается отопительный сезон

Отопительный сезон завершается в Москве, специалисты начали переводить систему теплоснабжения на летний режим работы, сообщается в телеграм-канале столичного... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T15:05

2023-04-24T15:05

2023-04-24T15:15

москва

общество

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Отопительный сезон завершается в Москве, специалисты начали переводить систему теплоснабжения на летний режим работы, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства."С учетом погоды принято решение приступить 24 апреля к переводу столичной системы теплоснабжения на летний режим работы", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.Отмечается, что отключение отопления проводится поэтапно и занимает до пяти дней. Предстоит отключить отопление в более чем 74 тысячах зданий, в их числе свыше 34 тысяч жилых домов."Сначала проходят отключения на промышленных и административных объектах, затем – в жилых зданиях, школах, детских дошкольных и лечебных учреждениях. После отключения отопления начнутся основные работы по подготовке тепловых сетей к следующему осенне-зимнему периоду", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20230319/mariupol-1858948955.html

москва

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, общество