https://ria.ru/20230424/otel-1867375426.html

Пожар в отеле в центре Читы потушили

Пожар в отеле в центре Читы потушили - РИА Новости, 24.04.2023

Пожар в отеле в центре Читы потушили

Пожар в отеле "Монблан" в центре Читы ликвидирован, сообщил зампред правительства Забайкальского края Алексей Сергейкин в своём Telegram-канале. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T15:33

2023-04-24T15:33

2023-04-24T15:56

происшествия

чита

забайкальский край

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ЧИТА, 24 апр - РИА Новости. Пожар в отеле "Монблан" в центре Читы ликвидирован, сообщил зампред правительства Забайкальского края Алексей Сергейкин в своём Telegram-канале. Пожар произошел в отеле на девятом этаже здания в Чите в понедельник. "Пожар в "Монблане" ликвидирован, пять квадратных метров. МЧС стянуло значительные силы и средства, удалось не допустить распространения", - рассказал Сергейкин. По данным ГУ МЧС по Забайкалью, пострадавших при пожаре нет.

https://ria.ru/20230424/pozhar-1867356045.html

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забайкальский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, чита, забайкальский край