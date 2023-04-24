https://ria.ru/20230424/otel-1867375426.html
Пожар в отеле в центре Читы потушили
Пожар в отеле в центре Читы потушили - РИА Новости, 24.04.2023
Пожар в отеле в центре Читы потушили
Пожар в отеле "Монблан" в центре Читы ликвидирован, сообщил зампред правительства Забайкальского края Алексей Сергейкин в своём Telegram-канале. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T15:33
2023-04-24T15:33
2023-04-24T15:56
происшествия
чита
забайкальский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867384212_1:0:1999:1124_1920x0_80_0_0_9a8ccaf02c32d5a496bb70046766f472.jpg
ЧИТА, 24 апр - РИА Новости. Пожар в отеле "Монблан" в центре Читы ликвидирован, сообщил зампред правительства Забайкальского края Алексей Сергейкин в своём Telegram-канале. Пожар произошел в отеле на девятом этаже здания в Чите в понедельник. "Пожар в "Монблане" ликвидирован, пять квадратных метров. МЧС стянуло значительные силы и средства, удалось не допустить распространения", - рассказал Сергейкин. По данным ГУ МЧС по Забайкалью, пострадавших при пожаре нет.
https://ria.ru/20230424/pozhar-1867356045.html
чита
забайкальский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867384212_251:0:1750:1124_1920x0_80_0_0_10656558bc34ec084ada7e732e42bf33.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чита, забайкальский край
Происшествия, Чита, Забайкальский край
Пожар в отеле в центре Читы потушили
Пожар на девятом этаже отеля "Монблан" в центре Читы потушили