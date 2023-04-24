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Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН - РИА Новости, 24.04.2023
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17:06 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/oon-1867402711.html
Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН
Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН - РИА Новости, 24.04.2023
Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН
Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН, где будет в понедельник и вторник председательствовать на заседаниях Совета безопасности, передает... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T17:06
2023-04-24T17:06
в мире
россия
сша
сергей лавров
оон
совет безопасности оон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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ООН, 24 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН, где будет в понедельник и вторник председательствовать на заседаниях Совета безопасности, передает корреспондент РИА Новости. Россия в апреле является председателем Совбеза. Заседание в понедельник посвящено теме эффективной многосторонности и защиты принципов устава ООН. Во вторник же состоится заседание по теме ближневосточного урегулирования. На понедельник также запланирована встреча Лаврова с генсеком ООН Антониу Гутеррешем. Министра в этой поездке не сопровождает пул журналистов, после того, как США не выдали им визы.
https://ria.ru/20230422/politika-1866885759.html
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в мире, россия, сша, сергей лавров, оон, совет безопасности оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, США, Сергей Лавров, ООН, Совет Безопасности ООН, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН

Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН, где два дня будет возглавлять заседания Совбеза

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкВыступление Сергея Лаврова на сессии Генассамблеи ООН
Выступление Сергея Лаврова на сессии Генассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Выступление Сергея Лаврова на сессии Генассамблеи ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 24 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН, где будет в понедельник и вторник председательствовать на заседаниях Совета безопасности, передает корреспондент РИА Новости.
Россия в апреле является председателем Совбеза. Заседание в понедельник посвящено теме эффективной многосторонности и защиты принципов устава ООН. Во вторник же состоится заседание по теме ближневосточного урегулирования. На понедельник также запланирована встреча Лаврова с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.
Министра в этой поездке не сопровождает пул журналистов, после того, как США не выдали им визы.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед встречей с министром иностранных дел Бразилии Мауро Виейром в Бразилии
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22 апреля, 08:00
 
В миреРоссияСШАСергей ЛавровООНСовет Безопасности ООНМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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