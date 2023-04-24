https://ria.ru/20230424/oon-1867402711.html

Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН

Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН - РИА Новости, 24.04.2023

Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН, где будет в понедельник и вторник председательствовать на заседаниях Совета безопасности, передает... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T17:06

2023-04-24T17:06

2023-04-24T17:06

в мире

россия

сша

сергей лавров

оон

совет безопасности оон

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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ООН, 24 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН, где будет в понедельник и вторник председательствовать на заседаниях Совета безопасности, передает корреспондент РИА Новости. Россия в апреле является председателем Совбеза. Заседание в понедельник посвящено теме эффективной многосторонности и защиты принципов устава ООН. Во вторник же состоится заседание по теме ближневосточного урегулирования. На понедельник также запланирована встреча Лаврова с генсеком ООН Антониу Гутеррешем. Министра в этой поездке не сопровождает пул журналистов, после того, как США не выдали им визы.

https://ria.ru/20230422/politika-1866885759.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, сша, сергей лавров, оон, совет безопасности оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)