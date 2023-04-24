https://ria.ru/20230424/oon-1867402711.html
Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН
Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН - РИА Новости, 24.04.2023
Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН
Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН, где будет в понедельник и вторник председательствовать на заседаниях Совета безопасности, передает... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T17:06
2023-04-24T17:06
2023-04-24T17:06
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сергей лавров
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совет безопасности оон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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ООН, 24 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН, где будет в понедельник и вторник председательствовать на заседаниях Совета безопасности, передает корреспондент РИА Новости. Россия в апреле является председателем Совбеза. Заседание в понедельник посвящено теме эффективной многосторонности и защиты принципов устава ООН. Во вторник же состоится заседание по теме ближневосточного урегулирования. На понедельник также запланирована встреча Лаврова с генсеком ООН Антониу Гутеррешем. Министра в этой поездке не сопровождает пул журналистов, после того, как США не выдали им визы.
https://ria.ru/20230422/politika-1866885759.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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В мире, Россия, США, Сергей Лавров, ООН, Совет Безопасности ООН, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН
Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН, где два дня будет возглавлять заседания Совбеза