https://ria.ru/20230424/oon-1867392863.html
Выступление Лаврова в Совете Безопасности ООН. Прямая трансляция
Выступление Лаврова в Совете Безопасности ООН. Прямая трансляция - РИА Новости, 24.04.2023
Выступление Лаврова в Совете Безопасности ООН. Прямая трансляция
Глава МИД России Сергей Лавров выступает в Совете Безопасности ООН. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T17:08
2023-04-24T17:08
2023-04-24T17:08
политика
оон
сергей лавров
россия
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Глава МИД России Сергей Лавров выступает в Совете Безопасности ООН.
россия
РИА Новости
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4.7
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Выступление Лавров в Совете Безопасности ООН
LIVE: Выступление Лавров в Совете Безопасности ООН
2023-04-24T17:08
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PT194M51S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, оон, сергей лавров, россия, видео
Политика, ООН, Сергей Лавров, Россия
Выступление Лаврова в Совете Безопасности ООН. Прямая трансляция
Глава МИД России Сергей Лавров выступает в Совете Безопасности ООН.
2023-04-24T17:08
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PT194M51S
Глава МИД России Сергей Лавров выступает в Совете Безопасности ООН.