https://ria.ru/20230424/obstrel-1867396103.html
Украинские военные 1,5 часа обстреливают запорожские села, заявил Рогов
Украинские военные 1,5 часа обстреливают запорожские села, заявил Рогов - РИА Новости, 24.04.2023
Украинские военные 1,5 часа обстреливают запорожские села, заявил Рогов
Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил о массированном украинском артобстреле нескольких сел в Запорожской области,... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T16:42
2023-04-24T16:42
2023-04-24T16:42
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
киев
россия
безопасность
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил о массированном украинском артобстреле нескольких сел в Запорожской области, зафиксировано не менее 20 прилётов "Запорожская область под массированным огнём боевиков ВСУ. На протяжении полутора часов террористы УГИЛ ведут артобстрел Каменки-Днепровской, села Великая Знаменка, Водяного. ВСУшники осуществляют обстрел из 152-мм орудий. На данный момент не менее 20 прилётов", - написал Рогов в своем Telegram-канале. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье.
https://ria.ru/20230424/ukraina-1867259657.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, киев, россия, безопасность
Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Киев, Россия, Безопасность
Украинские военные 1,5 часа обстреливают запорожские села, заявил Рогов
Рогов сообщил о массированном украинском артобстреле нескольких сел в Запорожской области