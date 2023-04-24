https://ria.ru/20230424/obstrel-1867396103.html

Украинские военные 1,5 часа обстреливают запорожские села, заявил Рогов

Украинские военные 1,5 часа обстреливают запорожские села, заявил Рогов - РИА Новости, 24.04.2023

Украинские военные 1,5 часа обстреливают запорожские села, заявил Рогов

Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил о массированном украинском артобстреле нескольких сел в Запорожской области,... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T16:42

2023-04-24T16:42

2023-04-24T16:42

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

киев

россия

безопасность

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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил о массированном украинском артобстреле нескольких сел в Запорожской области, зафиксировано не менее 20 прилётов "Запорожская область под массированным огнём боевиков ВСУ. На протяжении полутора часов террористы УГИЛ ведут артобстрел Каменки-Днепровской, села Великая Знаменка, Водяного. ВСУшники осуществляют обстрел из 152-мм орудий. На данный момент не менее 20 прилётов", - написал Рогов в своем Telegram-канале. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье.

https://ria.ru/20230424/ukraina-1867259657.html

запорожская область

киев

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, киев, россия, безопасность