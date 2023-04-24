https://ria.ru/20230424/obstrel-1867395188.html

Украинские войска обстреляли Донецк 155-миллиметровыми снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк 155-миллиметровыми снарядами - РИА Новости, 24.04.2023

Украинские войска обстреляли Донецк 155-миллиметровыми снарядами

Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T16:36

2023-04-24T16:36

2023-04-24T16:36

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

кировский район

донецкая народная республика

сцкк

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866831807_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e13e972921451b2ec313568f899e7c58.jpg

ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.55 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230424/vsu-1867251424.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, нато