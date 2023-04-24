https://ria.ru/20230424/obstrel-1867373247.html
Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 24.04.2023
Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка 20 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T15:25
2023-04-24T15:25
2023-04-24T15:27
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
петровский район
донецк
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ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка 20 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.15 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено 20 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
петровский район
донецк
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донецкая народная республика, сцкк, петровский район, донецк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Петровский район, Донецк
Украинские военные обстреляли Донецк из РСЗО
СЦКК ДНР: украинские военные выпустили 20 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка