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Ежегодное обращение главы Подмосковья пройдет во второй половине мая - РИА Новости, 24.04.2023
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Новости Подмосковья
 
17:44 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/obraschenie-1867415078.html
Ежегодное обращение главы Подмосковья пройдет во второй половине мая
Ежегодное обращение главы Подмосковья пройдет во второй половине мая - РИА Новости, 24.04.2023
Ежегодное обращение главы Подмосковья пройдет во второй половине мая
Традиционное обращение губернатора Подмосковья Андрея Воробьева пройдет во второй половине мая, сообщили в пресс-службе регионального правительства. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T17:44
2023-04-24T17:44
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Традиционное обращение губернатора Подмосковья Андрея Воробьева пройдет во второй половине мая, сообщили в пресс-службе регионального правительства.Обращение главы Московской области ежегодно проходит с 2014 года. В своем послании Воробьев подводит итоги прошедшего года, а также рассказывает о дальнейших планах развития региона."В этом году мы запланировали обращение на вторую половину мая. Нам бы хотелось, чтобы в этом году оно было наполнено ответами на вопросы и вызовы, которые волнуют каждого человека и большинство жителей Подмосковья", - сказал Воробьев.Он добавил, что в этом году команде правительства Московской области был бы приятно получить ответы на вопрос то, что удалось сделать."Второй вопрос - это ваш наказ, рекомендация, что мы должны сделать, чтобы жизнь в округе, городе, дворе стала лучше. Мы сделаем это в формате онлайн, чтобы было удобно проголосовать", - добавил Воробьев.Как уточнили в пресс-службе правительства региона, пройти опрос можно на портале "Добродел".
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев

Ежегодное обращение главы Подмосковья пройдет во второй половине мая

© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Традиционное обращение губернатора Подмосковья Андрея Воробьева пройдет во второй половине мая, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Обращение главы Московской области ежегодно проходит с 2014 года. В своем послании Воробьев подводит итоги прошедшего года, а также рассказывает о дальнейших планах развития региона.
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"В этом году мы запланировали обращение на вторую половину мая. Нам бы хотелось, чтобы в этом году оно было наполнено ответами на вопросы и вызовы, которые волнуют каждого человека и большинство жителей Подмосковья", - сказал Воробьев.
Он добавил, что в этом году команде правительства Московской области был бы приятно получить ответы на вопрос то, что удалось сделать.
"Второй вопрос - это ваш наказ, рекомендация, что мы должны сделать, чтобы жизнь в округе, городе, дворе стала лучше. Мы сделаем это в формате онлайн, чтобы было удобно проголосовать", - добавил Воробьев.
Как уточнили в пресс-службе правительства региона, пройти опрос можно на портале "Добродел".
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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