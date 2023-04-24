https://ria.ru/20230424/obraschenie-1867415078.html

Ежегодное обращение главы Подмосковья пройдет во второй половине мая

Ежегодное обращение главы Подмосковья пройдет во второй половине мая - РИА Новости, 24.04.2023

Ежегодное обращение главы Подмосковья пройдет во второй половине мая

Традиционное обращение губернатора Подмосковья Андрея Воробьева пройдет во второй половине мая, сообщили в пресс-службе регионального правительства. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T17:44

2023-04-24T17:44

2023-04-24T17:44

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Традиционное обращение губернатора Подмосковья Андрея Воробьева пройдет во второй половине мая, сообщили в пресс-службе регионального правительства.Обращение главы Московской области ежегодно проходит с 2014 года. В своем послании Воробьев подводит итоги прошедшего года, а также рассказывает о дальнейших планах развития региона."В этом году мы запланировали обращение на вторую половину мая. Нам бы хотелось, чтобы в этом году оно было наполнено ответами на вопросы и вызовы, которые волнуют каждого человека и большинство жителей Подмосковья", - сказал Воробьев.Он добавил, что в этом году команде правительства Московской области был бы приятно получить ответы на вопрос то, что удалось сделать."Второй вопрос - это ваш наказ, рекомендация, что мы должны сделать, чтобы жизнь в округе, городе, дворе стала лучше. Мы сделаем это в формате онлайн, чтобы было удобно проголосовать", - добавил Воробьев.Как уточнили в пресс-службе правительства региона, пройти опрос можно на портале "Добродел".

https://ria.ru/20230421/remont-1866951410.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), андрей воробьев