https://ria.ru/20230424/neft-1867396276.html
В Черном море обнаружили нефтяное пятно в 40 тысяч квадратных метров
В Черном море обнаружили нефтяное пятно в 40 тысяч квадратных метров - РИА Новости, 24.04.2023
В Черном море обнаружили нефтяное пятно в 40 тысяч квадратных метров
Росприроднадзор обнаружил нефтяное пятно площадью 40 тысяч квадратных метров на поверхности Черного моря в порту Новороссийска, размер ущерба оценивается,... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T16:43
2023-04-24T16:43
2023-04-24T16:43
происшествия
черное море
новороссийск
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
россия
нефть
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Росприроднадзор обнаружил нефтяное пятно площадью 40 тысяч квадратных метров на поверхности Черного моря в порту Новороссийска, размер ущерба оценивается, сообщили в ведомстве. "В Росприроднадзор поступила информация о загрязнении акватории Черного моря нефтепродуктами. Сотрудники Службы провели выездное обследование в указанном районе — вблизи причалов ООО "Контейнерный терминал "НУТЭП" морского порта Новороссийск. На поверхности воды было обнаружено характерное радужное пятно площадью 40 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении. Как уточнили в ведомстве, совместно с прокуратурой Росприроднадзор провел внеплановую проверку компании, эксплуатирующей загрязненный участок. Специалисты отобрали пробы воды. По результатам проверки и анализа проб будет рассчитан ущерб, нанесенный окружающей среде.
https://ria.ru/20230424/tailand-1867346080.html
черное море
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, черное море, новороссийск, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), россия, нефть
Происшествия, Черное море, Новороссийск, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Россия, Нефть
В Черном море обнаружили нефтяное пятно в 40 тысяч квадратных метров
В Черном море в порту Новороссийска обнаружили нефтяное пятно в 40 тысяч квадратных метров