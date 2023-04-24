https://ria.ru/20230424/neft-1867396276.html

В Черном море обнаружили нефтяное пятно в 40 тысяч квадратных метров

В Черном море обнаружили нефтяное пятно в 40 тысяч квадратных метров - РИА Новости, 24.04.2023

В Черном море обнаружили нефтяное пятно в 40 тысяч квадратных метров

Росприроднадзор обнаружил нефтяное пятно площадью 40 тысяч квадратных метров на поверхности Черного моря в порту Новороссийска, размер ущерба оценивается,... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T16:43

2023-04-24T16:43

2023-04-24T16:43

происшествия

черное море

новороссийск

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

россия

нефть

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Росприроднадзор обнаружил нефтяное пятно площадью 40 тысяч квадратных метров на поверхности Черного моря в порту Новороссийска, размер ущерба оценивается, сообщили в ведомстве. "В Росприроднадзор поступила информация о загрязнении акватории Черного моря нефтепродуктами. Сотрудники Службы провели выездное обследование в указанном районе — вблизи причалов ООО "Контейнерный терминал "НУТЭП" морского порта Новороссийск. На поверхности воды было обнаружено характерное радужное пятно площадью 40 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении. Как уточнили в ведомстве, совместно с прокуратурой Росприроднадзор провел внеплановую проверку компании, эксплуатирующей загрязненный участок. Специалисты отобрали пробы воды. По результатам проверки и анализа проб будет рассчитан ущерб, нанесенный окружающей среде.

https://ria.ru/20230424/tailand-1867346080.html

черное море

новороссийск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, черное море, новороссийск, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), россия, нефть