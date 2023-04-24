Рейтинг@Mail.ru
В Черном море обнаружили нефтяное пятно в 40 тысяч квадратных метров - РИА Новости, 24.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:43 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/neft-1867396276.html
В Черном море обнаружили нефтяное пятно в 40 тысяч квадратных метров
В Черном море обнаружили нефтяное пятно в 40 тысяч квадратных метров - РИА Новости, 24.04.2023
В Черном море обнаружили нефтяное пятно в 40 тысяч квадратных метров
Росприроднадзор обнаружил нефтяное пятно площадью 40 тысяч квадратных метров на поверхности Черного моря в порту Новороссийска, размер ущерба оценивается,... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T16:43
2023-04-24T16:43
происшествия
черное море
новороссийск
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
россия
нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729696216_0:274:3082:2008_1920x0_80_0_0_e73ac711578ea2c64ac60dc58a50319f.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Росприроднадзор обнаружил нефтяное пятно площадью 40 тысяч квадратных метров на поверхности Черного моря в порту Новороссийска, размер ущерба оценивается, сообщили в ведомстве. "В Росприроднадзор поступила информация о загрязнении акватории Черного моря нефтепродуктами. Сотрудники Службы провели выездное обследование в указанном районе — вблизи причалов ООО "Контейнерный терминал "НУТЭП" морского порта Новороссийск. На поверхности воды было обнаружено характерное радужное пятно площадью 40 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении. Как уточнили в ведомстве, совместно с прокуратурой Росприроднадзор провел внеплановую проверку компании, эксплуатирующей загрязненный участок. Специалисты отобрали пробы воды. По результатам проверки и анализа проб будет рассчитан ущерб, нанесенный окружающей среде.
https://ria.ru/20230424/tailand-1867346080.html
черное море
новороссийск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729696216_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_d34b35506514f8fae8dbcdee4785de46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, черное море, новороссийск, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), россия, нефть
Происшествия, Черное море, Новороссийск, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Россия, Нефть
В Черном море обнаружили нефтяное пятно в 40 тысяч квадратных метров

В Черном море в порту Новороссийска обнаружили нефтяное пятно в 40 тысяч квадратных метров

© РИА Новости / Андрей ВаренковНовороссийск
Новороссийск - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Андрей Варенков
Новороссийск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Росприроднадзор обнаружил нефтяное пятно площадью 40 тысяч квадратных метров на поверхности Черного моря в порту Новороссийска, размер ущерба оценивается, сообщили в ведомстве.
"В Росприроднадзор поступила информация о загрязнении акватории Черного моря нефтепродуктами. Сотрудники Службы провели выездное обследование в указанном районе — вблизи причалов ООО "Контейнерный терминал "НУТЭП" морского порта Новороссийск. На поверхности воды было обнаружено характерное радужное пятно площадью 40 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, совместно с прокуратурой Росприроднадзор провел внеплановую проверку компании, эксплуатирующей загрязненный участок. Специалисты отобрали пробы воды. По результатам проверки и анализа проб будет рассчитан ущерб, нанесенный окружающей среде.
Вид на пляж перед заходом солнца в Таиланде - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
В Таиланде пляж пострадал из-за разлива нефтепродуктов
Вчера, 14:15
 
ПроисшествияЧерное мореНовороссийскФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)РоссияНефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала