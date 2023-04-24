https://ria.ru/20230424/nauka-1866909410.html

В России научат нейросеть помогать человеку в выборе решений

В России научат нейросеть помогать человеку в выборе решений - РИА Новости, 24.04.2023

В России научат нейросеть помогать человеку в выборе решений

Обеспечить безопасность в различных экстренных ситуациях на предприятиях и в городской среде позволит программная платформа вывода решений, разрабатываемая в... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T07:00

2023-04-24T07:00

2023-04-24T07:00

наука

навигатор абитуриента

наука

университетская наука

россия

тюменский государственный университет

тюмень

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866902922_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_21685c858b292453b9a85756d4a310d8.jpg

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Обеспечить безопасность в различных экстренных ситуациях на предприятиях и в городской среде позволит программная платформа вывода решений, разрабатываемая в ТюмГУ, считают ученые вуза. Исследование опубликовано в Journal of Intelligent & Fuzzy Systems.Современные нейросети способны распознавать опасные нештатные ситуации еще на ранних этапах. Чтобы предложить необходимую программу действий при ЧС, нужны дополнительные знания и алгоритмы, рассказали ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ).Специалисты вуза изучили возможности совместного применения нейросетей, баз знаний и машинного обучения и разработали метод гибридного вывода решений в интеллектуальных системах. На его основе специалисты создают платформу искусственного интеллекта, которая поможет человеку быстро сориентироваться в различных экстренных ситуациях.Например, при возникновении аварии на производстве компьютер предлагает пользователям программы конкретные шаги для обеспечения их безопасности. В процессе подбора вариантов действий применяются как искусственные нейросети, так и системы экспертных знаний.Платформа применима в разных предметных областях и условиях, в том числе при недостатке обучающих примеров, при отсутствии строгих математических моделей, обратили внимание в университете.Однако перед масштабным внедрением интеллектуальных систем ученым предстоит решить ряд технических задач, чтобы разработка учитывала особенности широкого спектра возможных обстоятельств.Исследователи подчеркнули, что основное преимущество платформы на основе разработанного ими метода в автоматизации разнообразных систем вывода решений при авариях и критических ситуациях. Это позволит унифицировать и ускорить алгоритм действий групп людей при возможной угрозе здоровью или жизни.Тюменский государственный университет – участник государственной программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030".Исследование выполнено при поддержке научного гранта РФФИ-Тюменская область и Фонда содействия инновациям в соответствии с программой "Старт - Искусственный интеллект-2021".

https://ria.ru/20230131/nauka-1848349290.html

https://ria.ru/20220131/samarskiy_universitet-1769938196.html

https://ria.ru/20230414/roboty-1865210022.html

россия

тюмень

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

навигатор абитуриента, наука, университетская наука, россия, тюменский государственный университет, тюмень