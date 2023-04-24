https://ria.ru/20230424/nauka-1866909410.html
В России научат нейросеть помогать человеку в выборе решений
В России научат нейросеть помогать человеку в выборе решений - РИА Новости, 24.04.2023
В России научат нейросеть помогать человеку в выборе решений
Обеспечить безопасность в различных экстренных ситуациях на предприятиях и в городской среде позволит программная платформа вывода решений, разрабатываемая в... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T07:00
2023-04-24T07:00
2023-04-24T07:00
наука
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университетская наука
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Обеспечить безопасность в различных экстренных ситуациях на предприятиях и в городской среде позволит программная платформа вывода решений, разрабатываемая в ТюмГУ, считают ученые вуза. Исследование опубликовано в Journal of Intelligent & Fuzzy Systems.Современные нейросети способны распознавать опасные нештатные ситуации еще на ранних этапах. Чтобы предложить необходимую программу действий при ЧС, нужны дополнительные знания и алгоритмы, рассказали ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ).Специалисты вуза изучили возможности совместного применения нейросетей, баз знаний и машинного обучения и разработали метод гибридного вывода решений в интеллектуальных системах. На его основе специалисты создают платформу искусственного интеллекта, которая поможет человеку быстро сориентироваться в различных экстренных ситуациях.Например, при возникновении аварии на производстве компьютер предлагает пользователям программы конкретные шаги для обеспечения их безопасности. В процессе подбора вариантов действий применяются как искусственные нейросети, так и системы экспертных знаний.Платформа применима в разных предметных областях и условиях, в том числе при недостатке обучающих примеров, при отсутствии строгих математических моделей, обратили внимание в университете.Однако перед масштабным внедрением интеллектуальных систем ученым предстоит решить ряд технических задач, чтобы разработка учитывала особенности широкого спектра возможных обстоятельств.Исследователи подчеркнули, что основное преимущество платформы на основе разработанного ими метода в автоматизации разнообразных систем вывода решений при авариях и критических ситуациях. Это позволит унифицировать и ускорить алгоритм действий групп людей при возможной угрозе здоровью или жизни.Тюменский государственный университет – участник государственной программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030".Исследование выполнено при поддержке научного гранта РФФИ-Тюменская область и Фонда содействия инновациям в соответствии с программой "Старт - Искусственный интеллект-2021".
https://ria.ru/20230131/nauka-1848349290.html
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навигатор абитуриента, наука, университетская наука, россия, тюменский государственный университет, тюмень
Наука, Навигатор абитуриента, Наука, Университетская наука, Россия, Тюменский государственный университет, Тюмень
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости.
Обеспечить безопасность в различных экстренных ситуациях на предприятиях и в городской среде позволит программная платформа вывода решений, разрабатываемая в ТюмГУ
, считают ученые вуза. Исследование опубликовано
в Journal of Intelligent & Fuzzy Systems.
Современные нейросети способны распознавать опасные нештатные ситуации еще на ранних этапах. Чтобы предложить необходимую программу действий при ЧС, нужны дополнительные знания и алгоритмы, рассказали ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ).
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Специалисты вуза изучили возможности совместного применения нейросетей, баз знаний и машинного обучения и разработали метод гибридного вывода решений в интеллектуальных системах. На его основе специалисты создают платформу искусственного интеллекта, которая поможет человеку быстро сориентироваться в различных экстренных ситуациях.
«
"Программная платформа станет своего рода конструктором, с помощью которого разработчики смогут собрать нужный набор модулей и реализовать научно обоснованные алгоритмы вывода решений для своих условий", — рассказал научный руководитель проекта, заведующий кафедрой информационных систем ТюмГУ Игорь Глухих.
Например, при возникновении аварии на производстве компьютер предлагает пользователям программы конкретные шаги для обеспечения их безопасности. В процессе подбора вариантов действий применяются как искусственные нейросети, так и системы экспертных знаний.
Платформа применима в разных предметных областях и условиях, в том числе при недостатке обучающих примеров, при отсутствии строгих математических моделей, обратили внимание в университете.
Однако перед масштабным внедрением интеллектуальных систем ученым предстоит решить ряд технических задач, чтобы разработка учитывала особенности широкого спектра возможных обстоятельств.
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Исследователи подчеркнули, что основное преимущество платформы на основе разработанного ими метода в автоматизации разнообразных систем вывода решений при авариях и критических ситуациях. Это позволит унифицировать и ускорить алгоритм действий групп людей при возможной угрозе здоровью или жизни.
Тюменский государственный университет – участник государственной программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030".
Исследование выполнено при поддержке научного гранта РФФИ-Тюменская область и Фонда содействия инновациям в соответствии с программой "Старт - Искусственный интеллект-2021".
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