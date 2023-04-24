Рейтинг@Mail.ru
В России научат нейросеть помогать человеку в выборе решений - РИА Новости, 24.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
07:00 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/nauka-1866909410.html
В России научат нейросеть помогать человеку в выборе решений
В России научат нейросеть помогать человеку в выборе решений - РИА Новости, 24.04.2023
В России научат нейросеть помогать человеку в выборе решений
Обеспечить безопасность в различных экстренных ситуациях на предприятиях и в городской среде позволит программная платформа вывода решений, разрабатываемая в... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T07:00
2023-04-24T07:00
наука
навигатор абитуриента
наука
университетская наука
россия
тюменский государственный университет
тюмень
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866902922_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_21685c858b292453b9a85756d4a310d8.jpg
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Обеспечить безопасность в различных экстренных ситуациях на предприятиях и в городской среде позволит программная платформа вывода решений, разрабатываемая в ТюмГУ, считают ученые вуза. Исследование опубликовано в Journal of Intelligent &amp; Fuzzy Systems.Современные нейросети способны распознавать опасные нештатные ситуации еще на ранних этапах. Чтобы предложить необходимую программу действий при ЧС, нужны дополнительные знания и алгоритмы, рассказали ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ).Специалисты вуза изучили возможности совместного применения нейросетей, баз знаний и машинного обучения и разработали метод гибридного вывода решений в интеллектуальных системах. На его основе специалисты создают платформу искусственного интеллекта, которая поможет человеку быстро сориентироваться в различных экстренных ситуациях.Например, при возникновении аварии на производстве компьютер предлагает пользователям программы конкретные шаги для обеспечения их безопасности. В процессе подбора вариантов действий применяются как искусственные нейросети, так и системы экспертных знаний.Платформа применима в разных предметных областях и условиях, в том числе при недостатке обучающих примеров, при отсутствии строгих математических моделей, обратили внимание в университете.Однако перед масштабным внедрением интеллектуальных систем ученым предстоит решить ряд технических задач, чтобы разработка учитывала особенности широкого спектра возможных обстоятельств.Исследователи подчеркнули, что основное преимущество платформы на основе разработанного ими метода в автоматизации разнообразных систем вывода решений при авариях и критических ситуациях. Это позволит унифицировать и ускорить алгоритм действий групп людей при возможной угрозе здоровью или жизни.Тюменский государственный университет – участник государственной программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030".Исследование выполнено при поддержке научного гранта РФФИ-Тюменская область и Фонда содействия инновациям в соответствии с программой "Старт - Искусственный интеллект-2021".
https://ria.ru/20230131/nauka-1848349290.html
https://ria.ru/20220131/samarskiy_universitet-1769938196.html
https://ria.ru/20230414/roboty-1865210022.html
россия
тюмень
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866902922_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_be89b7c2983484f64868a6c5f19b71dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
навигатор абитуриента, наука, университетская наука, россия, тюменский государственный университет, тюмень
Наука, Навигатор абитуриента, Наука, Университетская наука, Россия, Тюменский государственный университет, Тюмень

В России научат нейросеть помогать человеку в выборе решений

© iStock.com / B4LLSУправление
Управление - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© iStock.com / B4LLS
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Обеспечить безопасность в различных экстренных ситуациях на предприятиях и в городской среде позволит программная платформа вывода решений, разрабатываемая в ТюмГУ, считают ученые вуза. Исследование опубликовано в Journal of Intelligent & Fuzzy Systems.
Современные нейросети способны распознавать опасные нештатные ситуации еще на ранних этапах. Чтобы предложить необходимую программу действий при ЧС, нужны дополнительные знания и алгоритмы, рассказали ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ).
Виртуальная реальность - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
Метавселенная стала на шаг ближе благодаря ученым из России
31 января, 09:00
Специалисты вуза изучили возможности совместного применения нейросетей, баз знаний и машинного обучения и разработали метод гибридного вывода решений в интеллектуальных системах. На его основе специалисты создают платформу искусственного интеллекта, которая поможет человеку быстро сориентироваться в различных экстренных ситуациях.
«

"Программная платформа станет своего рода конструктором, с помощью которого разработчики смогут собрать нужный набор модулей и реализовать научно обоснованные алгоритмы вывода решений для своих условий", — рассказал научный руководитель проекта, заведующий кафедрой информационных систем ТюмГУ Игорь Глухих.

Например, при возникновении аварии на производстве компьютер предлагает пользователям программы конкретные шаги для обеспечения их безопасности. В процессе подбора вариантов действий применяются как искусственные нейросети, так и системы экспертных знаний.
Платформа применима в разных предметных областях и условиях, в том числе при недостатке обучающих примеров, при отсутствии строгих математических моделей, обратили внимание в университете.
Однако перед масштабным внедрением интеллектуальных систем ученым предстоит решить ряд технических задач, чтобы разработка учитывала особенности широкого спектра возможных обстоятельств.
Правительственный сотрудник за работой - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
В России нейросеть обучили "спасению" людей, которым стало плохо на улице
31 января 2022, 09:00
Исследователи подчеркнули, что основное преимущество платформы на основе разработанного ими метода в автоматизации разнообразных систем вывода решений при авариях и критических ситуациях. Это позволит унифицировать и ускорить алгоритм действий групп людей при возможной угрозе здоровью или жизни.
Тюменский государственный университет – участник государственной программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030".
Исследование выполнено при поддержке научного гранта РФФИ-Тюменская область и Фонда содействия инновациям в соответствии с программой "Старт - Искусственный интеллект-2021".
Металлическая голова, символизирующая искусственный интеллект, в автосалоне в Эссене, Германия - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
Эксперт объяснила, кого пока не могут заменить роботы
14 апреля, 05:27
 
НаукаНавигатор абитуриентаНаукаУниверситетская наукаРоссияТюменский государственный университетТюмень
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала