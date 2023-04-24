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Песков назвал НАТО инструментом войны - РИА Новости, 24.04.2023
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17:59 24.04.2023 (обновлено: 18:17 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/nato-1867418585.html
Песков назвал НАТО инструментом войны
Песков назвал НАТО инструментом войны - РИА Новости, 24.04.2023
Песков назвал НАТО инструментом войны
НАТО - это не инструмент мира, а инструмент войны, и альянс всегда приближался к границам России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T17:59
2023-04-24T18:17
россия
нато
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. НАТО - это не инструмент мира, а инструмент войны, и альянс всегда приближался к границам России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он добавил, что на Западе врут, что "не было девяти волн расширения НАТО".По словам Пескова, на Западе "уже вроде как не рассказывают", что НАТО, даже после распада Советского Союза, расширялась в сторону границ России со своим военным потенциалом шесть раз."Шесть раз. Они обманули Горбачёва, потому что... человек был доверчивый, тогда у нас был такой медовый месяц с Западом. Мы думали, что они все такие романтичные, честные и преданные своему слову", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.
https://ria.ru/20230422/nato-1867082434.html
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россия, нато, дмитрий песков, политика
Россия, НАТО, Дмитрий Песков, Политика
Песков назвал НАТО инструментом войны

Пресс-секретарь президента Песков назвал НАТО инструментом войны

© POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков
© POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. НАТО - это не инструмент мира, а инструмент войны, и альянс всегда приближался к границам России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"НАТО - это не инструмент мира, это инструмент конфронтации. НАТО именно была так задумана, спроектирована и исполнена как инструмент конфронтации. Это машина войны. И она всё время приближалась к нашим границам", - сказал Песков на просветительском марафоне "Знание.Первые".
Он добавил, что на Западе врут, что "не было девяти волн расширения НАТО".
По словам Пескова, на Западе "уже вроде как не рассказывают", что НАТО, даже после распада Советского Союза, расширялась в сторону границ России со своим военным потенциалом шесть раз.
"Шесть раз. Они обманули Горбачёва, потому что... человек был доверчивый, тогда у нас был такой медовый месяц с Западом. Мы думали, что они все такие романтичные, честные и преданные своему слову", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.
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