https://ria.ru/20230424/nato-1867418585.html

Песков назвал НАТО инструментом войны

Песков назвал НАТО инструментом войны - РИА Новости, 24.04.2023

Песков назвал НАТО инструментом войны

НАТО - это не инструмент мира, а инструмент войны, и альянс всегда приближался к границам России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T17:59

2023-04-24T17:59

2023-04-24T18:17

россия

нато

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. НАТО - это не инструмент мира, а инструмент войны, и альянс всегда приближался к границам России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он добавил, что на Западе врут, что "не было девяти волн расширения НАТО".По словам Пескова, на Западе "уже вроде как не рассказывают", что НАТО, даже после распада Советского Союза, расширялась в сторону границ России со своим военным потенциалом шесть раз."Шесть раз. Они обманули Горбачёва, потому что... человек был доверчивый, тогда у нас был такой медовый месяц с Западом. Мы думали, что они все такие романтичные, честные и преданные своему слову", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

https://ria.ru/20230422/nato-1867082434.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, нато, дмитрий песков, политика