https://ria.ru/20230424/nato-1867315058.html

"НАТО, вон": митинг в Софии за выход Болгарии из альянса

"НАТО, вон": митинг в Софии за выход Болгарии из альянса - РИА Новости, 24.04.2023

"НАТО, вон": митинг в Софии за выход Болгарии из альянса

Массовая акция протеста против участия Болгарии в операциях Североатлантического альянса прошла в центре Софии.

2023-04-24T12:45

2023-04-24T12:45

2023-04-24T13:57

в мире

софия (город)

болгария

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Протестующие скандировали "Мы хотим мира! " и "НАТО, вон!". Болгары настаивают на проведении референдума, хотят выйти из альянса и провести общеевропейский марш мира. Также протестующие призывают всю Европу прекратить поставки оружия Украине.

софия (город)

болгария

европа

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"НАТО, вон": митинг в Софии за выход Болгарии из альянса Массовая акция протеста против участия Болгарии в операциях Североатлантического альянса прошла в центре Софии. Протестующие скандировали "Мы хотим мира! " и "НАТО, вон!". Болгары настаивают на проведении референдума, хотят выйти из альянса и провести общеевропейский марш мира. Также протестующие призывают всю Европу прекратить поставки оружия Украине. 2023-04-24T12:45 true PT1M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, софия (город), болгария, европа, нато, видео, видео