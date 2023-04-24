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"НАТО, вон": митинг в Софии за выход Болгарии из альянса - РИА Новости, 24.04.2023
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12:45 24.04.2023 (обновлено: 13:57 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/nato-1867315058.html
"НАТО, вон": митинг в Софии за выход Болгарии из альянса
"НАТО, вон": митинг в Софии за выход Болгарии из альянса - РИА Новости, 24.04.2023
"НАТО, вон": митинг в Софии за выход Болгарии из альянса
Массовая акция протеста против участия Болгарии в операциях Североатлантического альянса прошла в центре Софии.
2023-04-24T12:45
2023-04-24T13:57
в мире
софия (город)
болгария
европа
нато
видео
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Протестующие скандировали "Мы хотим мира! " и "НАТО, вон!". Болгары настаивают на проведении референдума, хотят выйти из альянса и провести общеевропейский марш мира. Также протестующие призывают всю Европу прекратить поставки оружия Украине.
софия (город)
болгария
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353
60
353
60
"НАТО, вон": митинг в Софии за выход Болгарии из альянса
Массовая акция протеста против участия Болгарии в операциях Североатлантического альянса прошла в центре Софии. Протестующие скандировали "Мы хотим мира! " и "НАТО, вон!". Болгары настаивают на проведении референдума, хотят выйти из альянса и провести общеевропейский марш мира. Также протестующие призывают всю Европу прекратить поставки оружия Украине.
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в мире, софия (город), болгария, европа, нато, видео, видео
В мире, София (город), Болгария, Европа, НАТО, Видео
"НАТО, вон": митинг в Софии за выход Болгарии из альянса
Массовая акция протеста против участия Болгарии в операциях Североатлантического альянса прошла в центре Софии.
2023-04-24T12:45
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"НАТО, вон": митинг в Софии за выход Болгарии из альянса

В центре Софии прошла акция протеста против участия Болгарии в операциях НАТО

Читать ria.ru в
Массовая акция протеста против участия Болгарии в операциях Североатлантического альянса прошла в центре Софии.
Протестующие скандировали "Мы хотим мира! " и "НАТО, вон!". Болгары настаивают на проведении референдума, хотят выйти из альянса и провести общеевропейский марш мира. Также протестующие призывают всю Европу прекратить поставки оружия Украине.
 
В миреСофия (город)БолгарияЕвропаНАТОВидео
 
 
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