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Гутерреш: напряженность между основными державами достигла максимума - РИА Новости, 24.04.2023
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17:21 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/napryazhennost-1867406998.html
Гутерреш: напряженность между основными державами достигла максимума
Гутерреш: напряженность между основными державами достигла максимума - РИА Новости, 24.04.2023
Гутерреш: напряженность между основными державами достигла максимума
Напряженность между основными державами достигла исторического максимума, а "многосторонняя система" испытывает наибольшую нагрузку за все время с момента... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T17:21
2023-04-24T17:21
в мире
украина
мьянма
антониу гутерреш
оон
сахель
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ООН, 24 апр – РИА Новости. Напряженность между основными державами достигла исторического максимума, а "многосторонняя система" испытывает наибольшую нагрузку за все время с момента создания ООН, заявил на заседании Совбеза генсек организации Антониу Гутерреш. В понедельник проходит одно из знаковых заседаний СБ ООН для российского председательства в Совбезе. Оно посвящено эффективной многосторонности и защите принципов устава ООН. "Мы сталкиваемся с беспрецедентными и взаимосвязанными кризисами. Многосторонняя система испытывает наибольшую нагрузку за все время с момента создания ООН. Напряженность между основными державами достигла исторического максимума", - сказал Гутерреш. По его мнению, риск развязывания конфликта из-за злоключения или просчета также наиболее высок с момента создания ООН. Генсек вновь выступил с критикой российской специальной военной операции на Украине. По его мнению, она усугубляет глобальные экономические потрясения, вызванные пандемией COVID-19. Гутерреш заявил, что в других местах также продолжаются конфликты: от Мьянмы до Сахеля, от Сомали до Демократической Республики Конго и за их пределами. "Тогда, как в Йемене и Ливии происходят многообещающие события, более 100 миллионов человек покинули свои дома, спасаясь от насилия, конфликтов и преследований по всему миру", - указал он. По словам генсека, мир наблюдает углубляющийся климатический кризис, рост неравенства, растущую угрозу терроризма, глобальное нарушение прав человека, а также нерегулируемое развитие опасных технологий. "Все эти глобальные проблемы могут быть решены только через соблюдение международного права, исполнение глобальных обязательств и принятие соответствующих механизмов многостороннего управления", - добавил он.
https://ria.ru/20221129/nato-1835139924.html
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в мире, украина, мьянма, антониу гутерреш, оон, сахель
В мире, Украина, Мьянма, Антониу Гутерреш, ООН, Сахель
Гутерреш: напряженность между основными державами достигла максимума

Гутерреш: напряженность между основными державами достигла исторического максимума

© РИА Новости / Eskinder DebebeГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Eskinder Debebe
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
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ООН, 24 апр – РИА Новости. Напряженность между основными державами достигла исторического максимума, а "многосторонняя система" испытывает наибольшую нагрузку за все время с момента создания ООН, заявил на заседании Совбеза генсек организации Антониу Гутерреш.
В понедельник проходит одно из знаковых заседаний СБ ООН для российского председательства в Совбезе. Оно посвящено эффективной многосторонности и защите принципов устава ООН.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
Выход США из НАТО может снизить напряженность в мире, считает Слуцкий
29 ноября 2022, 21:51
"Мы сталкиваемся с беспрецедентными и взаимосвязанными кризисами. Многосторонняя система испытывает наибольшую нагрузку за все время с момента создания ООН. Напряженность между основными державами достигла исторического максимума", - сказал Гутерреш.
По его мнению, риск развязывания конфликта из-за злоключения или просчета также наиболее высок с момента создания ООН.
Генсек вновь выступил с критикой российской специальной военной операции на Украине. По его мнению, она усугубляет глобальные экономические потрясения, вызванные пандемией COVID-19.
Гутерреш заявил, что в других местах также продолжаются конфликты: от Мьянмы до Сахеля, от Сомали до Демократической Республики Конго и за их пределами.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
Медведев отметил рост геополитической напряженности в мире
25 декабря 2022, 23:37
"Тогда, как в Йемене и Ливии происходят многообещающие события, более 100 миллионов человек покинули свои дома, спасаясь от насилия, конфликтов и преследований по всему миру", - указал он.
По словам генсека, мир наблюдает углубляющийся климатический кризис, рост неравенства, растущую угрозу терроризма, глобальное нарушение прав человека, а также нерегулируемое развитие опасных технологий.
"Все эти глобальные проблемы могут быть решены только через соблюдение международного права, исполнение глобальных обязательств и принятие соответствующих механизмов многостороннего управления", - добавил он.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
Взаимодействие России и Китая снижает напряженность в мире, заявил Шойгу
18 апреля, 11:44
 
В миреУкраинаМьянмаАнтониу ГутеррешООНСахель
 
 
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