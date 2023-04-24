https://ria.ru/20230424/napryazhennost-1867406998.html

Гутерреш: напряженность между основными державами достигла максимума

Гутерреш: напряженность между основными державами достигла максимума - РИА Новости, 24.04.2023

Гутерреш: напряженность между основными державами достигла максимума

Напряженность между основными державами достигла исторического максимума, а "многосторонняя система" испытывает наибольшую нагрузку за все время с момента... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T17:21

2023-04-24T17:21

2023-04-24T17:21

в мире

украина

мьянма

антониу гутерреш

оон

сахель

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ООН, 24 апр – РИА Новости. Напряженность между основными державами достигла исторического максимума, а "многосторонняя система" испытывает наибольшую нагрузку за все время с момента создания ООН, заявил на заседании Совбеза генсек организации Антониу Гутерреш. В понедельник проходит одно из знаковых заседаний СБ ООН для российского председательства в Совбезе. Оно посвящено эффективной многосторонности и защите принципов устава ООН. "Мы сталкиваемся с беспрецедентными и взаимосвязанными кризисами. Многосторонняя система испытывает наибольшую нагрузку за все время с момента создания ООН. Напряженность между основными державами достигла исторического максимума", - сказал Гутерреш. По его мнению, риск развязывания конфликта из-за злоключения или просчета также наиболее высок с момента создания ООН. Генсек вновь выступил с критикой российской специальной военной операции на Украине. По его мнению, она усугубляет глобальные экономические потрясения, вызванные пандемией COVID-19. Гутерреш заявил, что в других местах также продолжаются конфликты: от Мьянмы до Сахеля, от Сомали до Демократической Республики Конго и за их пределами. "Тогда, как в Йемене и Ливии происходят многообещающие события, более 100 миллионов человек покинули свои дома, спасаясь от насилия, конфликтов и преследований по всему миру", - указал он. По словам генсека, мир наблюдает углубляющийся климатический кризис, рост неравенства, растущую угрозу терроризма, глобальное нарушение прав человека, а также нерегулируемое развитие опасных технологий. "Все эти глобальные проблемы могут быть решены только через соблюдение международного права, исполнение глобальных обязательств и принятие соответствующих механизмов многостороннего управления", - добавил он.

https://ria.ru/20221129/nato-1835139924.html

https://ria.ru/20221225/medvedev-1841259874.html

https://ria.ru/20230418/kitay-1866028640.html

украина

мьянма

сахель

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в мире, украина, мьянма, антониу гутерреш, оон, сахель